Los movimientos de derechos humanos marchan este 24M en unidad por primera vez en 19 años

Por primera vez desde 2006, casi la totalidad de los organismos de derechos humanos marcharán en un unidad este 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A las 16.30, en Plaza de Mayo, habrá un solo escenario donde cuatro referentes leerán un único documento: las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida y Elia Espen, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Hace 19 años que la discusión entre organizaciones más y menos afines al kirchnerismo –que en su momento frente al gobierno nacional reabrió los juicios de lesa humanidad y convirtió en políticas algunos de los reclamos históricos de los organismos de derechos humanos– dividía las marchas y los actos en torno a la memoria de la dictadura. Otras organizaciones, ligadas a la izquierda tradicional, denunciaban las violaciones de derechos humanos contemporáneas y desconfiaban del gobierno kirchnerista, al que acusaban de cooptar los organismos.

Hoy la situación parece diferente: los múltiples ataques retóricos y concretos del presidente Javier Milei a los organismos de derechos humanos, más la agudización de la política represiva a las movilizaciones sociales, aunaron a grupos antes separados.

Concretamente, la división principal se daba entre dos espacios: el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, vinculado a la izquierda partidaria y conformada por organizaciones de derechos humanos como HIJOS Zona Oeste y el SERPAJ de Pérez Esquivel. El otro, menos refractario al kirchnerismo, está comprendido por Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, Abuelas y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Luego, ese grupo se amplió y se transformó en la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, que incorporó a la APDH, el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros.

En Abuelas confirmaron a elDiarioAR que se trabajó “mucho” para lograr un documento y un acto en unidad. “Por supuesto que es importante, más en este momento de negacionismo y apologismo del genocidio. Es importante, además, para demostrarnos como sociedad que ante un gobierno de tinte fascista como el actual somos millones los que reivindicamos la memoria, verdad y justicia y la democracia, más allá de las diferencias”, agregaron desde el espacio conducido por De Carlotto.

Myriam Bregman, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) y abogada en causas de lesa humanidad, dijo a elDiarioAR que la situación de este año, bajo el gobierno de Milei, es “muy particular, de alto contenido represivo y persecutorio, donde a algunos nos encontró en la calle cada miércoles con los jubilados y jubilados, dando pelea por nuestros derechos en todos los terrenos y también defendiendo fuertemente el derecho a protestar en libertad”. Por eso, afirma, “se realiza una movilización única hacia Plaza de Mayo”.

“El recuerdo de los 30.000 detenidos desaparecidos se enlaza con la defensa de las libertades democráticas al día de hoy ante un gobierno que las amenaza fuertemente y llega al extremo de mandar a sus diputados a visitar a los genocidas a la cárcel y recibir sus reclamos de impunidad”, dijo, sobre el viaje a la cárcel de Ezeiza que hicieron legisladores de La Libertad Avanza el año pasado.

“Con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia vamos a participar con una columna y un documento con nuestras consignas, donde le daremos peso a la denuncia y a los reclamos contra las violaciones de los derechos humanos en la actualidad”, agregó la exdiputada, afirmando que desde su espacio no dejarán de denunciar que la Policía bonaerense “continúa con sus prácticas de gatillo fácil policial como es caso de Martín Paredes en Mar del Plata” y que legisladores del peronismo, el radicalismo y otros espacios le votaron leyes a Milei en el Congreso.

La unidad, sin embargo, no será completa. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, las Madres que no forman parte de la Línea Fundadora tras la división en 1986, hará su propia marcha desde la Casa de Madres a las 14 y no firmará ni adherirá a ningún comunicado, dijeron a elDiarioAR. Por otro lado, La Cámpora marchará desde la ESMA.

Agustin Cetrángolo, de HIJOS, le dijo a este medio que la unidad no se dio por “un arreglo entre las cúpulas”, sino que se debió a una presión que “viene de abajo”. “Es muy auspicioso para todo lo que viene. Sabemos que la unidad es elemental, es necesaria para derrotar este gobierno progenocidas, saqueador de nuestra patria y represor. Necesario pero no suficiente: va a requerir mucha fortaleza, va a requerir que tomemos el ejemplo de nuestras Madres y de nuestras Abuelas que conquistaron lo imposible”.

En otras ciudades de Argentina, también se marchará en casi completa unidad. La consigna de la marcha en Córdoba es “Frente a la impunidad y la crueldad, la memoria nos une por un país solidario”. “Más allá de nuestras diferencias hemos logrado entender que no podemos dejar pasar esta situación así nomás y es una responsabilidad ciudadana movilizarnos mañana”, dijo a elDiarioAR Emiliano Salguero, de HIJOS Córdoba.

Lucía García Itzigsohn de H.I.J.O.S. regional La Plata, acordó y agregó que esta unidad le parece lógica. “El movimiento de derechos humanos se construyó en plena dictadura, cuando el terrorismo de Estado secuestraba, desaparecía, torturaba y asesinaba militantes de distintas organizaciones políticas”, afirmó, y sumó que “la unidad para denunciar la violación a los derechos humanos está en el origen de esta lucha: las Madres, las Abuelas de Plaza de Mayo siempre cuentan que nunca preguntaban la filiación partidaria, ni qué pensaban quienes se acercaban, sólo quién les faltaba”. Agregó que en “períodos neoliberales en los que la violencia y la crueldad recrudece, las diferencias se vuelven menos relevantes ante la urgencia de defender los derechos humanos”. “Supimos salir de la dictadura genocida, sabremos salir de este experimento distópico”, finalizó.

