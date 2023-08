La muerte de Facundo Molares: analizan las cámaras de seguridad, liberaron a los seis detenidos y hay marcha al Obelisco

La fiscal de instrucción Marcela Sánchez pidió la totalidad de las cámaras de seguridad cercanas al Obelisco donde este jueves murió un manifestante cuando era arrestado por la Policía de la Ciudad y por lo cual se separó a dicha fuerza de la investigación.

La foto, la película, el caso, la argumentación, el complot y la muerte

La Fiscalía interviene con el Juzgado de Instrucción de Manuel Gorostiaga y la primera decisión fue la de apartar a la Policía de la Ciudad y darle intervención a la División Judiciales de la Policía Federal.

Además de aguardar el listado de las cámaras de seguridad, la fiscal también espera avanzar con el resultado de la autopsia, por lo cual el cuerpo de Facundo Morales, el manifestante muerto, había sido trasladado a la Morgue Judicial.

Por otra parte, los seis detenidos durante la protesta en la que murió Molares, fueron liberados este viernes por la madrugada por la Fiscalía a cargo de Marcela Sánchez.

Antes de tomar esta decisión, se los imputó por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones leves.

La fiscal continuará con la investigación sobre lo sucedido el jueves por la tarde, pero sin la colaboración de la Policía de la Ciudad, ya que la apartó de la misma.

De acuerdo al relato del Gobierno porteño, los manifestantes quisieron quemar una urna, por lo que los efectivos intentaron evitarlo. En ese sentido, indicaron que Molares se descompensó y murió tras ser detenido.

Larreta: “Hay gente que la quiere pudrir”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó este viernes al Gobierno por la “irresponsabilidad de poner en duda la realización de las elecciones” y se quejó de las protestas previas a las PASO, al advertir que “hay gente que la quiere pudrir”.

“Poner en duda las elecciones a tres días realmente es una irresponsabilidad, justo cuando queremos que la gente vaya a votar, después de los niveles de ausentismo que se vieron en las provincias”, sostuvo el precandidato presidencial respecto a las declaraciones los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández, y de Transporte, Diego Giuliano.

Y, minutos antes de que comience a regir la veda, agregó: “Entiendo la angustia de la gente, la desazón, por no ver respuestas, pero la solución no es no ir a votar”.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el referente del PRO se refirió a la protesta que se realizó el jueves en el Obelisco y los incidentes que hubo y advirtió que “hay gente que la quiere pudrir”.

“El propósito obviamente es embarrar la cancha, generar más confusión, querer afectar las decisiones electorales”, señaló, previo a una nueva movilización en repudio a la muerte del manifestante Facundo Molares.

Respecto a esa situación, Rodríguez Larreta destacó que “lo que sucedió fue que en el marco de una manifestación falleció una persona de un infarto”.

“Hay que investigar cómo un tipo de las FARC estaba en la Argentina, qué hacía alguien con ese prontuario”, añadió.

También pidió “sensatez” a las organizaciones sociales que marcharán esta mañana en el centro porteño: “Apelo a la sensatez de los que convocan y lideran la marcha para evitar situaciones de violencia. Y los responsabilizo si las provocan”.

Por otra parte, el referente de Juntos por el Cambio reconoció que “los cambios generan discusión inicialmente, pero hay que tener el liderazgo y las convicciones de llevarlos adelante”. “La gran mayoría de los argentinos, la mayoría silencio, quiere un cambio profundo”, remarcó.

Marcha a las 10

Distintos partidos de izquierda y organizaciones sociales anunciaron que realizarán este viernes a las 10 una marcha en el Obelisco para reclamar por la “represión policial” que terminó con la muerte de Molares.

En tanto, los otros manifestantes que fueron liberados ayer quedaron sujetos a la Justicia penal y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de NA.

IG