Los padres de Lucas encabezan una marcha en Tribunales para pedir justicia

Una marcha para pedir justicia por Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado el pasado miércoles por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas, se realizará hoy a las 19 frente a los tribunales porteños.

La convocatoria fue realizada el pasado viernes por Mario González y Cintia López, padres de Lucas, quienes llamaron a movilizarse frente al Palacio de Tribunales, en el centro porteño, portando una vela.

"Justicia por Lucas. A las 19 frente al palacio de Justicia, Tribunales", indica el flyer de la convocatoria, en el que hay una foto de Lucas junto a otra de sus padres desconsolados hablando con la prensa.

La movilización se realizará a las 19 en la puerta de la sede judicial ubicada en la calle Talcahuano 550.

El viernes, en una conferencia de prensa que la mamá y el papá de Lucas dieron junto a su abogado, Gregorio Dalbón, pidieron que quienes asistan a la movilización lo hagan sin banderas políticas y con una vela para recordar a su hijo.

"A las 19 horas con una velita; (las) banderas políticas no me importan un carajo. A mí no me importa la política; lo único que me importa es hacer justicia por mi hijo, que ya no lo tengo. Quería a mi hijo llevármelo a mi casa, no quería estar acá", aseguró el padre del adolescente.

El hecho ocurrió cerca de las 9.30 del miércoles pasado, cuando Lucas y sus tres amigos salieron del club Barracas Central -donde el primero jugaba y los restantes habían ido a probarse- y fueron interceptados por los policías que iban de civil, sin identificación, de quienes intentaron huir al pensar que iban a robarles.

De acuerdo a la pesquisa judicial, los efectivos dispararon y balearon a Lucas, tras lo cual detuvieron a sus amigos y quisieron simular que se trataba de delincuentes a los que interceptaron cuando querían robar un kiosco.

Según la autopsia, Lucas murió a raíz de un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo que le provocó una "hemorragia meningoencefálica" y, además, presentaba un surco en el pómulo derecho de una segunda bala.

El fallecimiento del joven se produjo el jueves en el hospital El Cruce, de Florencio Varela, adonde fue trasladado en grave estado procedente del Hospital Penna.

Los restos de Lucas fueron velados el fin de semana en una cochería de Florencio Varela y el domingo fueron inhumados en el cementerio Parque Iraola de Hudson.

CB con información de Télam