Cómo fue la persecución en Panamericana que terminó en un choque fatal y quiénes eran los ocupantes del auto

Tras una persecución policial, este viernes a la mañana se produjo un choque fatal con un saldo de tres muertos y un herido grave en el ramal Campana de la autopista Panamericana.

Persecución y choque fatal en Panamericana: tres muertos y un herido grave

Una de las grabaciones del Centro de Operaciones Tigre (COT) muestra cómo el automóvil eludió un retén policial sobre la colectora de la autopista, a la altura del cruce con el camino Bancalari. En ese momento, dos móviles de la Policía Bonaerense iniciaron la persecución para detener a los ocupantes.

De acuerdo a lo que se puede observar en otras filmaciones, el seguimiento continuó sobre la autopista Panamericana, pero los sospechosos no deponían su actitud y continuaron con su intento de fuga. A los pocos kilómetros, pasaron a toda velocidad por la estación de peaje Campana, rompieron la barrera y el conductor perdió el control del rodado, lo cual derivó en un choque fatal contra un camión que estaba estacionado a un costado de la autopista.

Así fue la persecución a un auto vw Vento que se negó a un control policial en colectora Panamericana y camino Bancalari, se escaparon y el auto Volkswagen Vento termina colisionando con un camión. Los ocupantes del vehículo resultaron muertos y uno herido de gravedad pic.twitter.com/U64A0wDkRw — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) 8 de julio de 2022

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que trascendió hasta el momento, desde el Centro Operativo Tigre (COT) observaron en las cámaras de vigilancia municipales que los ocupantes de un Volkswagen Vento patente MDG 702 estacionado sobre el Camino Bancalari subían y bajaban del auto continuamente. Al determinar que se trataba de una actitud sospechosa, se dio aviso a la patrulla local y un móvil los quiso interceptar en la colectora de la Panamericana. A pesar de que les hicieron señas de luces e intentaron identificar a las personas que estaban a bordo, el conductor del vehículo aceleró a toda velocidad y se dio a la fuga.

Acto seguido, dos patrulleros comenzaron una persecución que se extendió a lo largo de aproximadamente cinco kilómetros. Asimismo, otros móviles se sumaron al seguimiento para intentar efectuar un operativo cerrojo. La secuencia concluyó con el impactante choque a metros del peaje Campana.

A raíz del choque y las heridas sufridas, tres ocupantes del vehículo murieron en el acto. En tanto, la otra persona tuvo que ser rescatada por personal de bomberos y fue derivado a un hospital cercano. De las cuatro personas que ocupaban el auto, se identificaron al conductor Joel conocido como “el gordo” (25), quien contaba con antecedentes penales, y Malena (21). El cuarto ocupante del vehículo y único sobreviviente es un adolescente de 16 años –su identidad se resguarda por tratarse de un menor de edad-, que fue trasladado en grave estado al hospital de General Pacheco. En cuanto al tercer fallecido, se desconoce hasta el momento su identidad.

Ante los periodistas que se encontraban en el lugar de los hechos, la madre de Malena dio detalles: “Mi hija me mandó un mensaje a las 4:30 de la mañana. Me dijo: `mamá, estoy llorando, nos persigue la Policía y no sé por qué'. Era la primera vez que mi hija se subía a ese auto”. La joven le había enviado la ubicación desde su teléfono celular, con lo que pudo llegar directamente al sitio en el que se produjo el terrible accidente.

“Mi hija se quiso bajar del auto y no se lo permitieron. Esto se ve en las cámaras”, manifestó la mamá de Malena y agregó que su hija recién conocía hace dos días a través de las redes sociales a uno de los hombres que ocupaban el auto.

“Quiero aclarar que mi hija es una chica de bien, única hija. Ella era todo para mí ”, expresó y enfatizó: “Lo único que quiero es justicia y que se investigue cómo fue la persecución”.

En tanto, una fuente judicial confió a Télam que familiares del fallecido Galván se acercaron al lugar y reconocieron ante los investigadores que el joven “andaba delinquiendo en la zona” y que el automóvil Vento era producto de un ilícito.

A su vez, un hombre que se identificó como Juan Pablo y que hace unos días fue víctima del robo de su auto, se acercó hasta el lugar para contactar a la Policía y afirmó ante C5N que reconocía el Volkswagen Vento como el auto de los delincuentes que lo habían asaltado a él.

Por otro lado, voceros confirmaron a Télam que uno de los policías que participaron de la persecución reconoció que efectuó al menos un disparo contra el vehículo, pero a modo disuasivo y con una escopeta con posta de goma. Ahora es materia de investigación si ese u algún otro disparo impactó en el vehículo e influyó o no en el choque final contra el camión.

El caso quedará a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato, pero era investigado por el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren -una de las más altas autoridades del Ministerio Público de ese departamento judicial y uno de los que investigó la muerte de Diego Maradona-, quien se hizo presente en el lugar y ordenó la intervención pericial de una fuerza de seguridad independiente, como Gendarmería Nacional. Iribarren dispuso el secuestro de todas las armas del personal policial involucrado para peritajes y que todos los efectivos que participaron del operativo fueran sometidos a test de alcoholemia, que dieron resultado negativo.

DL con información de Télam.