Cómo es “La lógica del escorpión”, el nuevo disco de Charly García

Pasaron siete años y medio desde que Charly García editó “Random” en febrero de 2017. La espera para un nuevo disco se hizo entonces larga, demasiado larga. De hecho, “La lógica del escorpión” está grabado y mezclado desde hace casi un año y medio, pero distintas complicaciones administrativas (como cuestiones de derechos por algunos covers) y de producción (Charly quería salir primero con una muy cuidada edición en vinilo) demoraron el lanzamiento, que finalmente se concretará el próximo 11 de septiembre. Sí, el Día del Maestro para él maestro del rock nacional.

Lo primero que hay que decir, sin condescendencias ni indulgencias, es que “La lógica del escorpión” es un muy buen disco, mejor incluso que el mencionado “Random”. Está claro que no llega a las cimas de “Yendo de la cama al living”, “Clics modernos”, “Piano bar”, “Parte de la religión” ni “Cómo conseguir chicas”, por citar solo a su majestuosa obra de la década de 1980, y que la voz de Charly está lejos de los matices y la potencia de sus épocas de gloria, pero el flamante álbum que Sony Music presentó este lunes en dos eventos organizados en el centro ArtLab en Chacarita demuestra que varias de las canciones están a la altura del mito, que la creatividad en muchos casos se mantiene inalterable.

“La lógica del escorpión” comenzó a grabarse en septiembre de 2021, se fue moldeando a lo largo de todo 2022 en sesiones grabadas por Matías Sznaider (también responsable de la mezcla) en el estudio Happy Together en Caballito y terminó siendo masterizado por Ted Jensen en el Sterling Sound de Nashville.

El resultado son 13 temas (alguno más incluso mezclado quedó a último momento en el camino tras la selección final), entre temas nuevos, covers propios (“Juan Represión”, incluido originalmente en el disco “Pequeñas anécdotas sobre las instituciones”, editado hace ¡50! años por Sui Generis) y ajenos (‘Watching the Wheels’, de John Lennon; y “Rock and Roll Star”, clásico de 1967 de The Byrds, ambas con las letras traducidas al españo ), para los que contó con la colaboración de David Lebón y Pedro Aznar (sus socios creativos en Serú Girán), Fito Páez y hasta un dueto (maravilla tecnológica mediante) con un tal Luis Alberto Spinetta para un bello y lírico rescate de “La Pelicana y el Androide”, que en su versión original fue parte de “Privé”, la placa que el Flaco lanzó en 1986.

Los músicos más cercanos (Fernando Kabusacki en guitarra, Fernando Samalea en batería) reaparecen en distintos temas, al igual que Rosario Ortega e Hilda Lizarazu en los coros, mientras que el arte de tapa es cortesía de la talentosa artista plástica Renata Schussheim y las sesiones de fotos más recientes estuvieron a cargo de Nora Lezano.

elDiarioAr estuvo en la presentación en ArtLab durante la que se puedo escuchar por primera vez el disco completo, en el que se destacan —entre varias otras canciones— el furioso e irresistible funk de “La Medicina Nº 9” y el potente blues “El Club de los 27” (ambas con aportes de Lebón en las guitarras); “Te recuerdo invierno”, un tema lento que remite a “Inconsciente colectivo”; “Autofemicidio”, un rock a puro riff de guitarra con un imponente wall of sound; “América”, con Pedro Aznar en voces, batería, guitarra y bajo con el título rimando con “prédica” y “réplica” para una historia sobre los miedos (a Dios, a ser feliz y a varias cosas más); y “Estrellas al caer”, que remite en parte a “La máquina de ser feliz”, el hit de “Random”.

La espera, por lo tanto, valió la pena. El 11 de septiembre el disco estará disponible tanto en plataformas digitales como en una edición de lujo de solo 7.000 unidades numeradas y certificadas para coleccionistas (ya está casi agotada), mientras que después se podrá conseguir otra versión más económica también en vinilo y en CD. Preparen los auriculares.

Los 13 temas y el orden de “La lógica del escorpión” son los siguientes:

Lado A

1- Rompela

Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki

Batería: Fernando Samalea

Coros: Rosario Ortega

2- Yo ya sé

Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki

Batería: Fernando Samalea

Coros: Hilda Lizarazu

3- El Club de los 27

Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Solo de guitarra: David Lebón

Batería: Fernando Samalea y Toño Silva

4- La Medicina N° 9

Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra rítmica: David Lebón

Batería: Fernando Samalea

Coros: Hilda Lizarazu

5- Te recuerdo invierno

Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki

Coros: Rosario Ortega

6- Autofemicidio

Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki

Batería: Fernando Samalea

7- América

Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Bajo, batería, guitarra y voces: Pedro Aznar

Lado B

8- Juan Represión

Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki

Coros: Rosario Ortega

9- Estrellas al caer

Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki

Batería: Fernando Samalea

10- La Pelícana y el Androide

Voces: Charly García y Luis Alberto Spinetta

Teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki

11- Watching the Wheels

Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki

Batería: Fernando Samalea

Coros: Hilda Lizarazu y Rosario Ortega

12- La lógica del escorpión

Voz, teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarra: Fernando Kabusacki

Batería: Fernando Samalea

Coros: Rosario Ortega

13- Rock and Roll Star

Voces: Charly García y Fito Páez

Teclado, guitarra y bajo: Charly García

Guitarras: Kiuge Hayashida y Fernando Kabusacki

Batería: Fernando Samalea