Ultracatólicos, pro-militares y libertarios rezaron frente al canal de streaming Olga por la parodia del pesebre viviente

Sentados bajo la sombra de un árbol frente a los estudios de Olga, a minutos de comenzar el rezo del Santo Rosario en desagravio a la “blasfemia cometida contra nuestra Santa Madre” por el pesebre viviente que parodiaron integrantes del streaming, el sacerdote Xavier Ryckeboer, capellán del Hospital Milstein, habla de fe, de religión, se detiene a pensar en la libertad y en la necesidad de “tener dignidad en esta vida”. De pronto, baja a tierra e interroga al grabador:

–Si un buen artista la pinta a tu mamá de prostituta, ¿vos lo disfrutarías? –el padre se acomoda la sotana y sigue. –Imaginate que cada vez que saliera un rabino de la sinagoga hubiera alguien que le diga “eh mugriento, seguí caminando con el caño roto, dale”.

–¿Qué está queriendo decir, padre? –pregunta elDiarioAR.

–Que no se puede ofender, no se puede mostrar que un tipo del tamaño del Toto Kirzner sea parido por la Virgen y pueda fumarse un inmenso porro de marihuana. Imagínate que en la piedra negra que veneran los musulmanes en la Meca yo ponga a una señora islámica sodomizada por un burro, ¿vos decís que les gustaría?

–¿Qué otros ejemplos podría dar?

El sacerdote, entonces, aporta una gran cantidad de situaciones desopilantes que ocurrirían dentro de la comunidad judía.

–Burlarse de los sentimientos religiosos de los cristianos no pasa nada, ahora si hubiera sido a los judíos esto sería un escándalo… Ellos están organizados y tienen mucha gimnasia de victimización que obviamente la sacan a relucir de modo que queda muy políticamente incorrecto meterte con ellos.

El padre Ryckeboer insiste en madres ajenas, penes cortados, burros, mujeres islámicas y consulta si se entiende el punto. Advierte que, si no hay una reparación, se realizará una acción judicial porque no existe la “libertad de agraviar”. Está a punto de comenzar el acto de desagravio y llegan unas cuantas personas más en la palermitana esquina de Humboldt y Cabrera. Hay principalmente adultos y adultos mayores; son casi la misma cantidad que los jóvenes que se acercaron para ver en carne y hueso el último programa del año de Olga.

Entre los organizadores del rezo se desentienden de un dato que los incomoda: que el rosario habría sido organizado por el cura Javier Olivera Ravasi, quien en agosto fue expulsado de la Diócesis de Zárate-Campana tras haber organizado aquella polémica reunión de diputados libertarios con represores-genocidas en la cárcel de Ezeiza, grupo entre los que estaba Alfredo Astiz. Aquí, antes del rezo, aseguran que el párroco solamente replicó la convocatoria por sus redes sociales.

Hijo de Jorge Antonio Olivera –el escurridizo militar que se escapó dos veces del penal y dos veces fue recapturado para cumplir las tres perpetuas que pesan sobre él por crímenes de lesa humanidad (más de 40 secuestros, torturas y 50 homicidios doblemente agravados)–, Javier Olivera Ravasi es devoto también de las armas, tanto que en su redes muestra jocosamente un rosario hecho con balas. Este jueves no está aquí: afirman que está en Estados Unidos.

–¿No cree que promover la violencia a través de un rosario con balas es una conducta poco cristiana?

–No, ¿por qué? Conozco muchos militares… depende de lo que vos hagas con la bala –responde, y evita opinar sobre la situación de los condenados por lesa humanidad o sobre el actual gobierno nacional. Sí se explaya sobre la idea de la “violencia justa”.

–Si te quieren violar a tu hija –desafía el padre–, ¿qué vas a hacer? ¿Y si viene un chorro a robarte y matarte? Existe el derecho a la legítima defensa, hay que usar el sano pensamiento racional.

–¿Qué opina de la libre portación de armas y de la decisión de bajar la edad de compra y tenencia de armas?

–Si sos mayor a los 18, es absurdo que sea sólo para los que tienen 21. Además, se puede votar a los 16 años, y eso es darle una flor de ametralladora a los adolescentes, con lo fácil que se manipula a la juventud…

Del otro lado de la calle se escucha la algarabía de los seguidores de Olga porque acaba de comenzar el programa “Mi primo es así”. En simultáneo, se escucha el Santo Rosario. Mariana Bet, católica autoconvocada, se arrodilla, toma el megáfono y lee el manifiesto en el que explica el por qué están acá: “La burla del nacimiento de Jesús”.

Las sátiras sobre pesebres vivientes han sido largamente representadas a lo largo de los años. Desde parodias en programas de televisión, como en “Casados con hijos”, cuando Pepe Argento se disfraza de Superman y, ante la reacción de una María Elena vestida Rey Mago con barba “para hacerle compañía a las ovejas”, aclara que interpreta a José porque “si el niño Jesús es todopoderoso, ¿de quién iba a heredar sus poderes?”. O el sketch de Capusotto sobre la navidad peronista y el Niño Perón. Ni qué hablar de grandes obras, como la película de los Monty Python “La vida de Brian”. Es decir que esta actuación en tiempos de streaming, que se articuló a través de un guion rudimentario en un escenario casi improvisado, carece de total novedad.

¿Por qué, entonces, la desproporcionada polémica? ¿La indignación tuvo más que ver por una cuestión estética? “Fue muy sexualizado el hecho de que este hombre haya salido de María, y sentimos que se cruzó un límite”, dice Mariana Bet.

¿Es el clima de época regido por el lenguaje emocional del algoritmo que traspasó la pantalla y llegó a la puerta de Olga? El padre Olivera Ravasi tuiteó: “Nos toca expresarnos más allá de las redes, no falles”. ¿O son los sectores conservadores de siempre, hoy envalentonados con la vicepresidenta Victoria Villaruel y con la “batalla cultural” libertaria?

“Yo también visito militares privados de su libertad”, desafía el presidente del Centro de Estudios Cruz del Sur, Segundo Carafi, uno más de los ultracatólicos que hay en el acto de desagravio. Ex asesor del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño, no escapa a la polémica cita de los legisladores de Milei a los condenados por delitos de lesa humanidad y defiende un proyecto que había preparado Ravasi para liberar genocidas. Se cree temerario para ejemplificar: “El violador que violó no sé cuántas mujeres puede salir, y estos tipos se están muriendo en la cárcel”.

El sketch de la polémica provocó una avalancha de críticas en redes sociales, que rápidamente escaló y derivó en una carta documento y un proyecto de repudio político. Los curas villeros también salieron a oponerse. Esteban Romero, militante libertario, realizó la presentación judicial y exigió disculpas públicas en horario central y el compromiso de evitar futuros contenidos similares. Este jueves el conductor de “Mi primo es así”, Martín Rechimuzzi, cumplió: “Queremos pedir sinceras disculpas, no fue nuestra intención generar una burla”, leyó en vivo, mientras afuera del estudio continuaba el rezo.

Amalia Granata, del bloque Somos Vida de la Legislatura de Santa Fe, presentó un proyecto de repudio contra Olga y Luzu TV, otro canal señalado por contenidos similares. En los medios tradicionales, Eduardo Feinmann se mostró visiblemente compungido: dijo que era “un asco”. Pero acaso los más combativos fueron Yanina Latorre y Tomás Dente, quien llegó a admitir: “Daría la vida por mis convicciones religiosas”.

El programa termina y Tomás “Toto” Ritzner –hijo de Adrián Suar y Araceli González–, afectado por el escándalo y cuidando cada una de sus palabras, aclara: “De más está decir que no fue de forma peyorativa”. Y poniendo la otra mejilla, asume: “Es lógico todo lo que he recibido y lo que hemos recibido”. Insiste en que fue en “contexto humorístico” y que “no había nombres bíblicos”.

Curioso es que la transmisión de este jueves –el de la disculpas– apenas tuvo 6.300 visitas en YouTube. La del día de sketch, 102.000.

En nombre del streaming había abierto el paraguas antes Migue Granados, dueño del canal y estrella del programa matinal. “Esto es un canal de Youtube, si querés seguir lo haces, si no, no. Listo basta”, buscó cortar por lo sano. Luego, más hastiado, consideró que “si se ofende hay que pedir perdón y cuando se excede a una red social, como este caso, ya es más moral”.

¿Había que pedir perdón?, debaten los seguidores de Olga ahora apostados en la calle. “Para mí no”, responde Carolina, 35 años. “¿Por qué hay que darle la razón a esta gente que no se aguanta la libertad de expresión? –retruca– Lo que hicieron fue arte y hay que aceptarlo”. Marianela, otra fan, da su opinión: “Si los chicos sentían que tenían que pedir perdón, me parece perfecto; pero yo no hubiera pedido disculpas”.

¿Podría el canal haberse apropiado de la misa servida en bandeja en la puerta de sus estudios para transformarla en otro contenido audiovisual? ¿Qué es más desopilante: la imagen de los ultracatólicos pro-militares rezando en la calle o la cabeza de Kirzner caracterizando un Jesús en pañales?

MC