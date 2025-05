La apatía y el malestar marcan el voto de los vecinos de Villa Soldati

“Nos sentimos un poco hipócritas”, admite Andrea Melgarejo, junto a su padre, Ramón, afuera de la escuela 19 Arturo Jauretche de Villa Soldati, donde se acercaron a depositar su voto esta mañana. Bajo un cielo finalmente despejado, con los ojos entrecerrados por el sol y una expresión apagada, Andrea y Ramón se sienten culpables por ejercer su derecho democrático. Entre los miles de afectados por el temporal, está otra hija de Ramón.

“Tenemos familiares en Laferrere y en González Catán que la están pasando muy mal. A mi hermana se le destruyó la casa entera. Quedó en la calle. Y nosotros estamos acá. Venimos siempre a votar, somos peronistas, pero la verdad ya no sabemos para qué ponemos la boleta”, dijo Andrea, y su padre completó la idea: “Votamos para que nos torturen. Si no venimos, nos dicen que no tenemos derecho a protestar, pero si venimos, nos castigan igual. No tiene mucho sentido”.

“En otras elecciones –siguió Andrea– he ido con ganas. Pero ahora es muy triste todo. Tenemos dudas sobre todo. Y es demasiada la tristeza. El hambre que hay es terrible. No podés comprar un par de zapatillas a tus hijos, todo es muy humillante”.

Tras una campaña porteña que terminó nacionalizándose, marcada por la fragmentación, las internas y las especulaciones políticas respecto a cómo impactará el resultado de cara a las presidenciales de 2027, en Villa Soldati los vecinos votan con poco entusiasmo, atravesados por la indiferencia, el malestar económico y el temporal que azotó gravemente varias localidades de la provincia de Buenos Aires, pero también complicaron este barrio porteño.

La implementación de la Boleta Única Electrónica provocó demoras en el arranquelas de estos comicios para renovar 30 de las 60 bancas en la Legislatura de la Ciudad. El frío que llegó luego de las lluvias también retrasó la aparición de los primeros votantes.

“Se arrancó tarde y, la verdad, a esta altura del mediodía, el dato más relevante es que está viniendo a votar muy poca gente”, confirmó Florencia Seminara, fiscal general en la Arturo Jauretche.

La baja en la participación es una tendencia que podría confirmarse hoy en las elecciones porteñas. El antecedente más cercano es lo sucedido en Santa Fe el pasado 13 de abril, con un récord de personas que decidieron no ejercer el derecho a elegir a sus representantes. Habrá que esperar al recuento de votos al finalizar la jornada. Mientras tanto, en Soldati reina la apatía y el enojo.

“No hay ganas de votar. Los vecinos están en otra, con sus problemas cotidianos, que son muy graves. Cuando no hay indiferencia, hay bronca”, dice Rosa Ortega, presidenta del barrio Fátima, en diálogo con elDiarioAR.

“Imaginate que en estos días la manzana 5 y la 7 quedaron bajo el agua. Se está viviendo muy mal. Sobre todo los jóvenes, que no tienen trabajo y salen a robar. Está cada vez más complicado el barrio”, lamenta la dirigente barrial.

Diosnel Martínez Velázquez, de nacionalidad paraguaya y de profesión albañil, fue otro de los que se acercó a votar a la escuela 19 de Villa Soldati –que tiene un sector de las mesas de votación destinado a extranjeros–. “No nos sobra, pero nos alcanza bien. Trabajamos en la construcción y llegamos sin problemas a fin de mes. Esta es la primera vez que vengo a votar, y la verdad lo hago porque me dijo mi hermana, porque mucha idea no tengo y sinceramente no me interesa”, comenta.

Casi con la misma indiferencia se mostró Claudia González, joven trabajadora de la limpieza que se encontraba barriendo las hojas otoñales de la vereda.

“Cuando termine mi turno, porque estoy haciendo horas extras, voy a ir a votar. Pero no estoy enterada ni de quiénes se postulan ni para qué”, comenta la madre de dos chicos de 5 y 14 años. “Me alejé de la televisión y de las redes, así que no tengo idea de nada. Hace unos años estaba en redes, y me había entusiasmado con Milei, pero ya no”.

Unos minutos más tarde, frente al mismo establecimiento, pasó Oscar, un hombre de unos 40 años que no quiso decir su apellido. Empujaba un carro cargado de cartones cuando se detuvo unos segundos al ver el movimiento de personas entrando y saliendo del lugar. “No tengo idea de nada. Ni siquiera tengo documento”, dijo sin bajar la vista del camino. Contó que hace años dejó de interesarse por todo lo relacionado con las elecciones.

Cerca del mediodía, Elizabeth y Juan Pablo Díaz, madre e hijo, conversaron brevemente con este medio. Ambos coincidieron en el desgano con el que enfrentaban la jornada electoral. “Siempre voté con conciencia”, dijo ella. Él, en cambio, reconoció que lo hacía sólo “para que no me pongan multas”. “Estamos desilusionados. La verdad que ya no creo en nada”, concluyó Elizabeth antes de retomar el paso.

LN/MG