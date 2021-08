Visiblemente conmovido, Lionel Messi le habló al mundo: "No estaba preparado para esto, nunca imaginé mi despedida, estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona"

Tres días después de que se dio a conocer la noticia que generó un impacto mundial, Lionel Messi dio una conferencia de prensa en el Auditori 1889 del Camp Nou para hablar sobre su salida del Barcelona a más de dos décadas de haber arribado al club. El futbolista rosarino, que tiene el pase en su poder desde el primero de julio, no pudo firmar un nuevo vínculo en el Blaugrana por el tope salarial de La Liga y ahora tendrá que mudarse de camiseta por primera vez en toda su carrera.

Messi apareció ante los medios a las 12 del mediodía (hora española) y entregó sus primeras declaraciones sobre lo acontecido mientras crecen los rumores de un posible desembarco al París Saint Germain de Francia. Visiblemente emocionado se paró solo ante un atril arriba de un escenario que estaba preparado para tal fin. Frente a él, en primera fila, estaba Antonela Rocuzzo y sus tres hijos acompañándolo y a su izquierda todos los trofeos que ganó en el Barcelona. "Pensé mucho lo que iba a decir hoy, estaba bloqueado. Es muy difícil todo esto para mí, fueron muchos años", así arrancó el argentino la conferencia de prensa, con un pañuelo en sus manos.

"Este año estaba convencido que íbamos a seguir acá, en nuestra casa, era lo que mas queríamos. Siempre pusimos el bienestar nuestro, nuestra casa, la vida que tenemos acá en Barcelona que es maravillosa. Me toca despedirme de esto, fueron muchísimos años, llegué muy chiquito con 13 años y después de 21 años me voy con mi mujer y con tres catalanes - argentinos", comentó.

"El año pasado, cuando se armó todo el lío del burofax, dije que no quería seguir pero ahora sí quería. Nunca mentí. Estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona, que era lo que deseábamos con toda mi familia", aseguró.

Luego aseguró que "vamos a volver porque es nuestra casa y porque así se lo prometí a mis hijos también. Les agradezco a mis compañeros, a la gente del club, siempre me manejé con respeto y espero que eso es lo que quede de mí en este club. Pasé muchísimas cosas buenas y malas y eso me hizo crecer y ser quien soy hoy".

"Di todo por este club y por esta camiseta, solo me queda agradece el cariño de la gente de siempre, me hubiese gustado despedirme de otra manera, con gente, en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos. Nunca imaginé mi despedida. Lo hubiese imaginado con el estadio lleno, pero bueno se dio así", agregó con pesar. Es que el máximo ídolo del club catalán se despide desde un atril en un escenario, visiblemente solo, no en una cancha a estadio lleno con goles y fútbol.

"Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club aportando para ser el mejor del mundo", aseguró, dándole una esperanza a los hinchas del Barcelona ya con su regreso.

Messi declaró que de su parte hizo "todo lo posible" para continuar en Cataluña y que lo mismo le garantizaron "Laporta y el club", pero que al final no pudo concretarse "por un tema de Liga".

Apenas terminó de hablar, todos los presentes, su familia, sus compañeros y todos los periodistas acreditados se pusieron de pie para aplaudir a Lionel Messi, quien volvió a quebrarse. Luego vinieron las preguntas de los medios.

"Yo tengo claro que hice todo lo posible para quedarme porque quería quedarme, y no se pudo. Aún sigo bloqueado, no caigo en cambiar mi vida por completo. Es un cambio duro sobre todo para mi familia pero se que nos vamos a adaptar y vamos a estar bien, es un cambio difícil, vamos a aceptarlo y a empezar otra vez".

Cuando le consultaron si seguirá jugando al fútbol en el PSG de Francia indicó: "El PSG es una posibilidad pero a esta hora no tengo nada arreglado con nadie. Tuve varios llamados de interesados. Estamos hablando obviamente. Lo importante es que voy a seguir jugando al fútbol".

¿Su momento más difícil? "Este es el momento más difícil de mi carrera deportiva, pasé muchas derrotas pero al otro día volvía a empezar y este no tiene revancha. Ahora empieza otra historia".

Con la intención de evitar polémicas, el argentino eludió la pregunta sobre si se sentía engañado por alguien y aclaró que con Javier Tebas, responsable del torneo español, no tiene "ningún problema".

Cientos de fanáticos siguieron sus palabras en las inmediaciones del mítico estadio catalán. Mientras la mayoría le brindaba mensajes de agradecimiento, otros manifestaban su tristeza por la partida del máximo ídolo de la institución.

Barcelona comunicó el jueves pasado el alejamiento del astro rosarino por "obstáculos económicos y administrativos" relacionados con la normativa de LaLiga, que le impide inscribir el nuevo contrato de Messi por quedar fuera de los parámetros del fair play financiero.

Messi, de 34 años, cuyo vínculo venció el pasado 30 de junio, tenía un acuerdo de palabra para la extensión pero Barcelona no pudo encajar las cifras del convenio dentro de la normativa impuesta por las autoridades del fútbol español. El astro argentino, tras 17 temporadas en el plantel profesional, se marcha con una estadística impresionante: 672 goles, 268 asistencias, 778 partidos, 35 títulos y 79 premios personales, entre ellos, seis Balones de Oro.

NB