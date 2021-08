Qué es el "fair play financiero", la regla que dejó a Lionel Messi afuera del Barcelona

"Leo quería quedarse y el club quería que se quedara", dijo este viernes Joan Laporta, presidente de FC Barcelona, sobre la salida de Lionel Messi. El motivo de fondo de la decisión, según detalló en una conferencia de prensa, no está en la voluntad de las partes sino en un problema burocrático: el llamado fair play financiero de LaLiga.

El presidente del Barcelona contra la Liga española por la salida de Lionel Messi: “Había que hipotecar el club para retenerlo"

Saber más

Esta regla —cuya primera versión entró en vigencia en 2011, impulsada por Michel Platini— dicta que un club no puede gastar más de lo que ingresa. Sin embargo, no se cumple al pie de la letra. En 2019, tras una reunión de la Asociación de Clubes Europeos (UEFA) se decidió que un equipo no podría tener gastos de más de 100 millones de euros del monto que tengan como ingreso. Además, establece que la masa salarial tampoco puede superar el equivalente a 70% de los ingresos. El fin de la norma es tener cierto control sobre las finanzas de los clubes y generar mayor igualdad entre ellos, achicando la brecha respecto de los pesos pesados.

Si Barcelona hubiera sostenido el contrato negociado con Messi en las últimas semanas, aun rebajado, habría sido sancionado económicamente. Según Laporta, significaba hipotecar durante 50 años los derechos televisivos. El dirigente dijo que la norma de LaLiga "podría ser más flexible", pero que "no es excusa" porque ya la conocían y decidieron respetarla.

Esta regla ya generó sanciones en varios clubes. El caso más resonante fue con el Manchester City, al que en 2020 el Comité de Control Financiero de la UEFA castigó por haber rebasado el límite financiero entre 2012 y 2016 con una multa de 30 millones de euros y la exclusión de competencias europeas por dos años. Sin embargo, Manchester City llevó este caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo y logró que se le levante la sanción y se le reduzca la multa.

El fair play financiero se aplica sólo en los clubes que participen en competencias europeas (Champions League y Europa League). Cuando un club invierte para la "mejora de la institución", esa inversión no queda sujeta a esta regla. Esas "mejoras" pueden ser la renovación de las instituciones deportivas, la financiación de equipos juveniles o femeninos o incluso la construcción de un nuevo estadio.

En la conferencia ofrecida este viernes en el Auditorio 1899 el presidente del FC Barcelona destacó varios puntos por los que no se pudo formalizar el acuerdo con Messi. "Ante todo, hemos recibido una herencia nefasta de la Junta anterior que ha hecho que la masa salarial del club represente un 110% respecto a los ingresos. No tenemos margen salarial, las normas de LaLiga pasan por un fair play financiero que marca unas limitaciones", detalló.

Según dijo, cuando su gestión llegó al club las primeras conclusiones de la auditoría y el cierre de la temporada arrojaron resultados que "parecían mejores" y luego se reveló que las pérdidas y las deudas eran más amplias que lo previsto. Según precisó, se estimaban pérdidas por alrededor de 200 millones, que terminarán siendo de 487 millones de euros. Por eso señaló que se deberá "trabajar más y mejor" para conseguir nuevos patrocinios.

Según Laporta, con la partida de Messi el club ganará un "pequeño margen para encontrar soluciones". "Para que entren 25 millones de nuevo salario, deben salir 100. Ahora el porcentaje de la masa salarial respecto al presupuesto baja del 110% al 95%", detalló. En cuanto a los nuevos fichajes, explicó que los nuevos jugadores se podrán inscribir. "No es lo mismo la magnitud del merecido salario de Leo que el de los cuatro fichajes, que por eso han hecho un esfuerzo que es de agradecer".

MT