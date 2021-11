Dani Alves regresó al Barcelona y fue ovacionado por los hinchas en el Nou Camp

El futbolista Dani Alves fue presentado hoy oficialmente en el Barcelona, club al que regresó después de cinco años de ausencia.

El lateral brasileño, de 38 años, fue ovacionado por los hinchas blaugranas en el estadio Camp Nou, donde firmó un contrato hasta junio de 2022.

"Me hicieron sentir uno más de ustedes. Y seguiré aquí porque soy uno más de ustedes. Visca el Barça, Visca Catalunya y la madre que os parió a todos ustedes", dijo Alves, muy emocionado, ante los hinchas "culés", indicó el diario catalán Mundo Deportivo.

El jugador, quien llega libre de San Pablo de Brasil, se fue del Barcelona en 2016, luego de haber jugado 391 partidos, con 23 goles convertidos en ocho temporadas.

Por ultimo, Alves expresó que "el Barça es más que un club", y reveló que "sueña" con jugar el próximo Mundial de Qatar 2022 para Brasil.

"Muchas cosas han cambiado pero una no: sigo siendo el mismo e incluso trabajo y me cuido más que antes. Cuando me vean, van a entender lo que estoy diciendo. Honraré esta camiseta como siempre", cerró el lateral de larga trayectoria en el fútbol internacional.