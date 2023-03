La fiesta de los Campeones: otra vez la Ciudad de celeste y blanco

Este jueves, Buenos Aires repite las mismas postales que se vieron durante todo el Mundial: camisetas de Argentina por doquier, de todos los tiempos. Truchas, originales, nuevas, vintage, de Adidas, Reebok o Le Coq Sportif. Pero hay una que en diciembre no existía: la de las tres estrellas.

Desde temprano, el “clima de partido” se vivió en la calles de la Ciudad. Desde el mediodía, horas antes de que se abrieran las puertas, los hinchas comenzaron a llegar al estadio de River para ver a la Scaloneta en su reencuentro con el público argentino tras el triunfo en Qatar.

Marina llegó de lejos. Consiguió cinco entradas en reventa para su marido y sus tres hijas. “Cada una de las reventas me costó 22 mil pesos” dice, para la Centenario Alta que oficialmente cotizaban a 12 mil. Hace la cuenta y pagó 50 mil pesos de más, pero no le importa porque ayer cada entraba llegaba a los 70 mil pesos. Comenta que las compró “la semana pasada, antes que saliera al público la venta”. No sabe cómo, pero habla de “alguien que se dedica a eso”, quien ya tenía ocho mil antes que nadie.

Es que si la Copa del Mundo fue un espectáculo para los más afortunados que pudieron llegar hasta Qatar, jugar de local también parece ser para unos pocos.

Solo 80.000 personas tuvieron la suerte de poder comprar una entrada. Más de un millón se quedaron en el intento. Así, el negocio de la reventa tampoco faltó esta vez.

Antes de la apertura de puertas, en la plazoleta de Lidoro Quinteros y Monroe una multitud alentaba al compás de un hombre subido a las ecobicis con una cabeza gigante de Messi sobre sus hombros. Se acercaban las cuatro de la tarde, y las puertas del Monumental todavía no abrían. Entre silbidos, los hinchas les dedicaban “abrí la puerta la puta que lo parió” a la policía.

En una jornada calurosa y húmeda, una multitud se entusiasmo con recibir un poco de agua de un vecino que se asomó por un balcón. Por un momento ese entusiasmo quedó en la nada porque el hombre desapareció sin decir nada. Al rato volvió con manguera y baldes de agua. Abajo todos festejaron.

En otra esquina un grupo de amigos termina de armar un porro con papel de celulosa. “Hay que fumar antes de entrar”, se dicen, advirtiendo los tres controles policiales que se vienen para entrar al estadio. En las vallas de ingreso a la Centenario, los estaban esperando efectivos de la Policía de la Ciudad con uniforme de choque y un frente de escudos. Uno por uno iban filtrando a los hinchas, en lo que sería el primero de tres controles para verificar la autenticidad de sus entradas.

Más allá de las advertencias que la Agencia Gubernamental de Control estaría auditando las ventas ilegales de productos, los manteros y vendedores ambulantes vinieron igual. Lo más vendido era el agua y la cerveza, a 500 y 600 pesos. Después estaban los productos más exclusivos; las remeras a $5000, el piluso a $2000, la bandera a $1500 y el llavero de la Copa del Mundo también. El vendedor explicaba el precio porque es de un material metálico, macizo y dorado. Su brillo tienta a varios.

Noticia en desarrollo