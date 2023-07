Té para tres: Cristina, Alberto y Massa confluyen hoy en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner

La Estación de Medición Saliliqueló en el kilómetro 285 de la ruta provincial 85 es el es escenario donde Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa inaugurarán este domingo la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). A las 15, a más de 500 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, los principales referentes del gobierno del Frente de Todos se sacarán la primera foto de unidad de cara a las PASO del próximo 13 de agosto.

Se inaugura el primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner: ¿qué consecuencias tendrá en la matriz productiva argentina?

La última vez que el Presidente y la vicepresidenta se mostraron públicamente fue en el acto por los 100 años de YPF, en junio de 2022. Esta vez, lo harán junto al ministro de Economía, el elegido por la coalición oficialista para ser el precandidiato presidencial de Unión por la Patria.

Junto a ellos, estarán el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi; el ministro del Interior, jefe de campaña y precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Eduardo “Wado” de Pedro; el diputado nacional Máximo Kirchner; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; Omar Gutiérrez de Neuquén; Sergio Ziliotto de La Pampa y Arabela Carreras de Río Negro.

“La apertura de la 6ta válvula del Gasoducto Néstor Kirchner nos deja a un paso de la inauguración total de la obra que cambiará al país”, tuiteó este sábado Massa anticipando el final del proceso de llenado del ducto para su inauguración. “El domingo casi vamos a declarar nuestra independencia energética”, se entusiasmó el Presidente.

El Gobierno busca instalar al gasoducto como la apuesta más importante de su gestión. De acuerdo a las cifras oficiales, se trata de la obra de ingeniería “más importante de los últimos 50 años” y abarcó un tendido de más de 47.700 caños de 12 metros de largo y de 36 pulgadas de diámetro para recorrer los 573 kilómetros entre Tratayén y Salliqueló, hilando las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

Su objetivo es llevar el gas desde la formación de Vaca Muerta al centro del país, ahorrando unos US$ 4.200 millones al año en sustitución de importación de gas natural licuado, combustibles líquidos y energía eléctrica.

La apertura de la 6ta válvula del Gasoducto Néstor Kirchner nos deja a un paso de la inauguración total de la obra que cambiará al país.



El ahorro en divisas y la posibilidad de exportar, nos convierten en un actor clave regional y global en materia energética.#CreoEnArgentina pic.twitter.com/JOlyPntMfs — Sergio Massa (@SergioMassa) 8 de julio de 2023

“El gasoducto no se empezó a construir durante el macrismo ni se empezó en el 2014”, apuntó una fuente del sector energético a elDiarioAR. El gobierno de Cambiemos intentó licitar la obra en 2019, pero por la crisis económico-financiera no se adjudicó, y el gobierno actual retomó el proyecto a fines de 2020. “Se empezó a pensar con la recuperación del gas en 2016 y 2017, no es que estaba parado desde el 2014”, explicó.

Cuando empieza a recuperarse la producción de gas de Vaca Muerta, es ahí donde se empieza a pensar en un nuevo gasoducto, detalla la fuente. “Ahí estalló Vaca Muerta, aunque empieza en 2012 y 2013, la consolidación del gas no convencional llega a partir de 2016 y 2017”.

#OrgulloNacional El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner es una obra fundamental e histórica, que permitirá incrementar la producción de Vaca Muerta.#SoberaníaEnergética💪🏽🇦🇷 pic.twitter.com/jsr1Bwguet — Gabriela Cerruti (@gabicerru) 8 de julio de 2023

“Argentina se autoabastece la mayor parte del año. No se autoabastece en invierno y tampoco en el pico de verano. Además, necesitás gas de Bolivia para la cuenca norte”, describió la fuente al estado energético argentino. “El gasoducto lo que te permite es bajar esas importaciones en invierno para el sistema de generación, y una vez que esté hecha la segunda etapa vas a poder eliminar el gas de Bolivia y vas a poder mandar gas desde la cuenca neuquina hasta allá”.

Sobre ese punto, amplió Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos y director de la consultora Paspartú. Dijo que el motivo de la construcción es “ampliar la oferta de los volúmenes de gas natural” para ampliar el abastecimiento local. “Hoy se puede producir más en Neuquén, pero no había forma de evacuarla”. Esto significa la sustitución de importaciones, que salen el triple y el Estado paga en dólares, acotó.

Desde Energía Argentina (ENARSA) difundieron que los procesos comenzaron el 14 de febrero de 2022, cuando el Presidente y la expresidenta instruyeron al organismo estatal con la construcción del gasoducto. El 10 de agosto de ese año firmaron los contratos y comenzaron las obras.

Dijeron que era imposible hacerlo en 8 meses, pero ellos y miles como ellos, lo hicieron posible.



Estamos inyectando, falta casi nada para inaugurar el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra que cambia la historia.#CreoEnArgentina pic.twitter.com/QhySGvjGPG — Sergio Massa (@SergioMassa) 5 de julio de 2023

En diálogo con elDiarioAR, otra fuente del rubro rememora que con la asunción de Fernández en diciembre de 2020, se buscó arrancar con las obras con personal del Estado, anulando la licitación pendiente de la administración anterior, pero entre las idas y venidas se pierden más de dos años hasta el nuevo pliego. “Apurados, porque querían que terminara este invierno”.

“Ese apuro hizo que fuera una licitación bastante condicionada, sobre todo para la construcción de los caños. Dieron cinco semanas para presentar la oferta, todas las firmas extranjeras no se presentaron y quedó Techint, que es una firma sólida y con experiencia y pudo terminarla a tiempo”, ahondó la fuente especializada sobre los tiempos de la obra.

Destaca que el costo del gasoducto tuvo, por un lado, un aumento de entre el 100% y el 120% al presupuesto del gobierno anterior actualizado, y por el otro un aumento del 40% por parte del presupuesto real respecto al oficial utilizado para esta obra. “En un año y medio tiene un valor, en 10 meses otro”, o sea una diferencia de 800 millones de dólares, según la fuente. De todos modos, el consenso entre los técnicos y el gobierno es que ese extra se cubre en el corto plazo.

Iniciamos el camino hacia la #SoberaníaEnergética. A pesar de los que piensan que somos una sociedad fracasada, la Argentina crece y se levanta para poder desarrollarse. Con trabajo, con producción, con energía y con futuro.

El Gasoducto Néstor Kirchner es una realidad. 🇦🇷♥️ pic.twitter.com/L880Y7gOAm — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) 8 de julio de 2023

La inauguración no significa el final de la construcción. Aún queda una segunda etapa que une Salliqueló con San Jerónimo en Santa Fe, prevista para terminar en invierno de 2025. Es decir, quedan otros 580 kilómetros de extensión. Falta resolver el financiamiento, hecho en parte con la Ley N° 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario -de ahí la participación del diputado Kirchner en el acto- y otros créditos del Estado. Ya hay financiamiento por 540 millones de dólares por un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

En cuanto a la siguiente fase de la construcción, Carbajales explicó que responde al hecho que el gasoducto está inserto en un programa llamado Sistema Transport.Ar, un programa de obras de infraestructura en gas natural que aportan al plan de revertir el sentido del flujo del gas entre la Argentina y Bolivia. “Hoy, el Gasoducto Norte opera, pero trayendo gas del exterior, abasteciendo la zona norte y centro del país”.

¡El #GasoductoNéstorKirchner se inaugura mañana!



Esta obra cambiará la matriz energética y económica de la Argentina. Alcemos con orgullo nuestra bandera 🇦🇷 #SoberaníaEnergética



⏱ Construido en tiempo récord

👷👷‍♂️ +40.000 puestos de trabajo

🏗 +56.700 tubos de acero pic.twitter.com/MU1Q0vTKxF — Ministerio del Interior (@MinInteriorAR) 8 de julio de 2023

Sobre el acto político, el consultor respondió a la pregunta sobre un paralelismo entre la última vez que los Fernández se mostraron hace poco más de un año. “Para un gobierno peronista en general y para el kirchnerismo en particular, el sector energético siempre fue una niña mimada, y luego de la renacionalización de YPF en 2012 le han tenido mucho cuidado y manejado de una manera cercana”.

“Este acto del domingo se convierte en un hito más, y en un contexto eleccionario, están todas las aristas para que cierre un gran anuncio”, analizó Carbajales. Un anticipo a lo que será la campaña, como “el puntapié de obras que están planificadas y van a venir y que no se hacían hace tiempo en la Argentina”, concluyó.

LC/MG