Argentina le ganó 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial con un show de goles de Messi

En un torneo que arrancó con pocas certezas y muchas dudas para algunos de los principales candidatos, como los inesperados empates de pesos pesados como España, Brasil, Países Bajos o Bélgica y en donde los equipos sudamericanos no pudieron mostrar su mejor versión, la Scaloneta inició su sueño de bicampeonato en busca de la cuarta Copa del Mundo ante Argelia. Le ganó 3-0 con tres goles de Lionel Messi.

En su camino de primera fase, Argentina deberá superar, además de los nervios y la presión de tener puesta la camiseta de candidato, la recuperación de piezas clave que llegaron a Estados Unidos con molestias varias, el desafío de enfrentar rivales que conoce poco, el calor sofocante que está haciendo estragos en la competencia y ver cómo se acoplan los “históricos” del ciclo de Scaloni con las figuras emergentes que buscan su lugar, como Valentín Barco o Nico Paz.

La Argentina llegaba a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia gracias a los títulos obtenidos de manera consecutiva en la Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

La de este año será la decimonovena participación histórica para la Selección argentina en un Mundial, competición que conquistó en tres ocasiones: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Messi y un mensaje antes del debut argentino en el Mundial: “Juntos”

Lionel Messi publicó el lunes por la noche un contundente mensaje en su cuenta de Instagram en la previa del debut de la Selección argentina ante Argelia, por el Mundial 2026, al compartir una imagen del plantel reunido en ronda durante el entrenamiento en Kansas con una palabra central: “Juntos”, acompañada por una bandera argentina.

El posteo apareció antes del estreno mundialista del equipo de Lionel Scaloni, que iniciará la defensa del título conseguido en Qatar 2022 en medio de una enorme expectativa popular.

Messi eligió mostrar una escena de intimidad del grupo, con todos los futbolistas reunidos sobre el campo de juego, en una postal que buscó transmitir unidad, concentración y sentido colectivo antes del primer gran desafío del torneo.

La publicación fue realizada a través de sus historias de Instagram, un formato visible por 24 horas, y rápidamente generó repercusión entre los hinchas argentinos, que interpretaron el mensaje como una señal de cohesión interna en la previa del debut.

El capitán argentino se mostró activo en redes durante los últimos días, con publicaciones vinculadas a los entrenamientos, al clima del plantel y a la preparación final para una Copa del Mundo que volverá a tenerlo como principal referencia.

La frase “Juntos” sintetizó el espíritu que el propio Messi y el cuerpo técnico intentan sostener desde el inicio del ciclo exitoso de Scaloni: un equipo competitivo, pero también unido desde lo emocional.

Argentina enfrentará a Argelia este martes en Kansas, en el comienzo de una nueva ilusión mundialista y con Messi nuevamente al frente del seleccionado campeón del mundo.

Los debuts de Argentina en Mundiales

Uruguay 1930: triunfo 1-0 vs. Francia

Italia 1934: derrota 2-3 vs. Suecia

Suecia 1958: derrota 1-3 vs. Alemania Occidental

Chile 1962: victoria 1-0 – Bulgaria

Inglaterra 1966: empate 0-0 – España

Alemania 1974: derrota 2-3 – Polonia

Argentina 1978: victoria 2-1 – Hungría

España 1982: derrota 0-1 – Bélgica

México 1986: victoria 3-1 – Corea del Sur

Italia 1990: derrota 0-1 – Camerún

Estados Unidos 1994: victoria 4-0 – Grecia

Francia 1998: victoria 1-0 – Japón

Corea/Japón 2002: victoria 1-0 – Nigeria

Alemania 2006: victoria 2-1 – Costa de Marfil

Sudáfrica 2010: victoria 1-0 – Nigeria

Brasil 2014: victoria 2-1 – Bosnia y Herzegovina

Rusia 2018: empate 1-1 – Islandia

Qatar 2022: derrota 1-2 – Arabia Saudita