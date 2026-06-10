Comienza el Mundial de fútbol más caluroso que lava la cara a los petrodólares detrás del cambio climático

Este jueves comienza el Mundial de fútbol en Norteamérica. Un torneo sobre el que caerá un calor peligroso para los jugadores, pero también para los aficionados que acudan a los estadios. Un evento organizado por la FIFA cuyo patrocinio principal proviene de los petrodólares responsables del cambio climático detrás de esas temperaturas extremas.

“No se trata de tiempo caluroso, sino que el calor, la humedad, la radiación solar y el viento combinados conllevan un gran estrés para los deportistas y fans”, cuentan fuentes de la Convención de la ONU para el Cambio Climático (CMNUCC). Este “calor extremo” va a ser “parte del campeonato: en las canchas, las gradas y las ciudades anfitrionas”, rematan.

Uno de los efectos más directos del cambio climático causado por los humanos es el incremento generalizado de las temperaturas. Más calor intenso en el planeta. En EE.UU., México y Canadá, en junio y julio, 14 de las 16 sedes del Mundial de fútbol superan ya valores de temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT en inglés) de 28 °C durante las tardes.

Y se espera que 26 partidos tengan lugar en condiciones de WBGT de, al menos, 26ºC. De hecho, más de la mitad padecerán niveles de calor perjudicial, según los informes de los científicos del World Weather Attribution y Cimate Central.

Calor severo y Copa del Mundo de fútbol 2026 Para el próximo Mundial, en 14 de las 16 sedes anfitrionas, se superarán valores de WBGT de 28 °C más de la mitad del tiempo durante las tardes, según la media del registro de los últimos 20 años Vancouver Ottawa 19,6 Seattle Toronto Boston 23,3 24,6 Washington 26,5 26,6 21,9 Nueva York Atlanta 23,7 27,4 Dallas Los Ángeles 29,4 Monterrey 28,5 28,4 Miami 25,5 Guadalajara 19,1 Ciudad de México WBGT es el índice que mide el estrés térmico sobre el cuerpo humano combinando temperatura, humedad, radiación solar y viento. FUENTE: DONAL MULLAN ET AL. Calor severo y Copa del Mundo de fútbol 2026 Para el próximo Mundial, en 14 de las 16 sedes anfitrionas, se superarán valores de WBGT de 28 °C más de la mitad del tiempo durante las tardes, según la media del registro de los últimos 20 años Vancouver Ottawa 19,6 Seattle Toronto Boston 23,3 24,6 Washington 26,5 26,6 Nueva York 21,9 Atlanta 23,7 27,4 Dallas Los Ángeles 29,4 Monterrey Miami 28,5 28,4 25,5 Guadalajara 19,1 Ciudad de México WBGT es el índice que mide el estrés térmico sobre el cuerpo humano combinando temperatura, humedad, radiación solar y viento. FUENTE: DONAL MULLAN ET AL.

No se trata de “un día de calor”, subrayan en la convención climática de la ONU. Un WBGT de 26ºC es “mucho más caluroso de lo que puede parecer si solo se entiende como temperatura del aire”. La Asociación Americana de Meteorología informa de que una temperatura de 40ºC combinada con una humedad del 30% resulta en un WBGT de 26ºC.

“El incremento en la probabilidad de niveles extremos puede atribuirse con confianza al cambio climático de origen humano”, concluyeron en el World Weather Attribution.

Dinero y bloqueo climático

Un cambio climático consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo, por la quema de combustibles fósiles: carbón, gas y petróleo. Y son, precisamente los petrodólares de Arabia Saudí una de las principales fuentes de dinero de la organización responsable del Mundial de fútbol, la FIFA.

“Está invirtiendo los ingresos del petróleo y el gas en la FIFA de diversas maneras”, describe un reciente análisis de la relación entre el organismo futbolístico y el petroestado realizado por la organización FairSquare.

Los acuerdos entre Aramco y la FIFA son el ejemplo más peligroso de publicidad fósil. Las intenciones de Arabia Saudí son promocionar los combustibles fósiles en un momento en el que es urgente la transición energética. Tiene las reservas y un enorme poder político para retrasar esa transición Nick McGeehan — Director de la organización FairSquare

“Los acuerdos entre Aramco y la FIFA son el ejemplo más peligroso de publicidad fósil”, argumenta el director de FairSquare, Nick McGeehan. En conversación con elDiario.es, McGeehan describe que “las intenciones de Arabia Saudí son promocionar los combustibles fósiles en un momento en el que es urgente la transición energética. Aramco tiene las reservas y un enorme poder político para retrasar esa transición y acelerar el calentamiento global”.

La cuestión es que, desde 2023, Arabia Saudí destinó grandes sumas de dinero al fútbol, directa e indirectamente. Así, en abril de 2024 la petrolera estatal saudí, Aramco, se convirtió en uno de los principales patrocinadores de la FIFA: 100 millones de dólares anuales hasta, al menos, 2027.

En mayo de 2026, la organización del fútbol Mundial anunció que el Fondo Soberano Saudí —que posee el 8% de Aramco y cuyas inversiones provienen de los ingresos que genera la petrolera— sería también patrocinador del Mundial 2026, aunque sin especificar con cuánto dinero.

Además, en noviembre de 2025, el Fondo Saudí para el Desarrollo y la FIFA firmaron un memorándum de entendimiento para “facilitar mil millones de dólares en préstamos para la construcción y rehabilitación de estadios deportivos”.

Mientras Arabia Saudí se convertía en socio principal del fútbol, ejercía también de bloqueo en las últimas cumbres del cambio climático. Sportwashing, por un lado, y lastre ambiental por el otro.

Los saudíes, al cortejar a la FIFA hasta conseguir la organización de la Copa del Mundo de 2034, culminaron –como lo llama el experto en política deportiva Jules Boykoff– un “puro lavado deportivo sin disimulo para aumentar el prestigio nacional y el avance económico y político”.

Al mismo tiempo, el país hizo todo lo posible por entorpecer el consenso sobre cómo alejarse del petróleo el gas y el carbón como indica la ciencia que debe hacerse para atajar la crisis del clima. Su ministro de Energía, Abdelaziz bin Salman, exclamó “absolutamente no” a la idea de un “abandono ordenado y justo de los combustibles fósiles” en la COP de 2023.

Y en la cumbre de Brasil en noviembre pasado, los saudíes se revelaron como parte integrante de una especie deeje del mal climático junto a EE.UU. y Rusia para impedir la mención del petróleo o el gas. EEUU no tenía en Belem do Pará representantes de alto nivel, pero Arabia sí. Y ejerció de portavoz de este eje.







El informe de FairSquare analiza que “Arabia está utilizando la FIFA para extraer hasta el último barril de sus vastas reservas de petróleo y gas. Y eso sería desastroso para el planeta”.

El Mundial “más contaminante”

Aramco y Arabia Saudi —el estado que controla compañía– “quieren usar la FIFA para avivar la demanda de su petróleo y su gas en un momento en el que las energías renovables amenazan el dominio de los combustibles fósiles.”

Nick McGeehan explica que “la publicidad es efectiva a la hora de promocionar estos productos y la publicidad en el deporte se ha mostrado particularmente eficaz”. Según el activista, “los aficionados que estén preocupados por el cambio climático pueden incluso no saber a qué se dedica Aramco así que es imperativo que este patrocinio termine y tener un debate serio sobre expulsar a los grandes contaminadores del deporte”.

El think tank New Weather Institute realizó una revisión sobre este Mundial desde el punto de vista climático y llegó a la conclusión de que “el acuerdo de patrocinio entre la FIFA y Aramco para la Copa del Mundo de Fútbol de 2026 inducirá a una inyección extra de unos 30 millones de toneladas de CO₂ debido al aumento de las ventas de combustible fósil de la compañía”: El Mundial “será el más contaminante de la historia”.

Al mismo tiempo la petrolera saudí obtuvo con este negocio fósil, según su memoria anual, un beneficio neto en 2025 de 93.000 millones de dólares de los que repartió 85.000 entre sus accionistas.