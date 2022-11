El debut de la Selección Argentina en Qatar fue una pesadilla y cayó con Arabia en un partido increíble

La ilusión se convirtió en pesadilla en Qatar y la Selección Argentina cayó en el debut 2 a 1 con Arabia en un arranque que pocos imaginaron para el equipo de Lionel Scaloni, que de esta manera perdió el invicto de 36 partidos, en el peor momento.

Qatar 2022: el debut de la Selección Argentina en fotos

Con un primer tiempo celeste y blanco, Lionel Messi abrió el marcador a través de un penal cobrado vía VAR tras un agarrón en el ´parea a Leandro Paredes y después intensificó un buen rato el dominio. Tuvo chances de aumentar el marcador, tres goles anulados (uno a Messi y dos a Lautaro Martínez) y Arabia fue superado con amplitud en el juego por los argentinos. Pero hasta ahí llegó.

En la segunda parte, una ráfaga de los asiáticos le dieron un mazazo a la moral del conjunto nacional y, con dos llegadas y dos goles, Arabia se adueñó del partido ante la desazón argentina. Saleh Al-Shehri, a los 2 minutos del segundo, había marcado el empate. Y después, seis minutos más tarde, el volante Salem Al Dawsari sentenció el resultado.

El resto del partido naufragó entre los intentos, el esfuerzo, la desesperación y la falta de respuestas que hundieron a la Selección en un laberinto difícil de desentrañar. Los ingresos de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez y Marcos Acuña no alcanzaron para dar vuelta la historia.

La Selección nunca pareció encontrarle la vuelta a un partido que Arabia Saudita jugó con inteligencia, ajustado a su libreto a la perfección, con un equipo corto que supo jugar muy bien con el achique de espacios de su defensa para dejar en posición adelantada varias veces a los atacantes argentinos. El arquero Mohammed Al-Owais estuvo lúcido en momentos clave y este cerrojo defensivo fue desgastando poco a poco a Messi y compañía. Además, al aprovechar las dos llegadas netas que tuvo, el equipo dirigido por el francés Hervé Renard tuvo el premio mayor con tres puntos que lo deja con un sueño que quizás no tenía en sus planes (el mismo DT había dicho horas antes que era casi imposible pasar de ronda) y como protagonista de un grupo que ahora sí se transformó en el de “la muerte”.

Con el 2 a 1 final, Argentina depende de su respuesta anímica para revertir el mal inicio y buscar sendas victorias ante rivales, a priori, más complicados, como México y Polonia, para clasificar a octavos de final entre los dos primeros lugares del Grupo C.

Un debut que recuerda a aquel de Italia 1990, cuando Argentina cayó 1 a 0 ante Camerún y después llegó a la final de la Copa del Mundo.

Síntesis

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro Gómez; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Ali Al Bulaihi e Yasir Al Shahrani; Mohamed Kanno, Abdulellah Al Malki y Salman Al Faraj; Salem Al Dawsari, Firas Al Buraikan y Saleh Al Shehri. DT: Hervé Renard.

Gol en el primer tiempo: 10m. Messi (A), de penal.

Goles en el segundo tiempo: 3m. Al Shehri (AS) y 8m. Al Dawsari (AS).

Cambio en el primer tiempo: 49m. Nawaf Al Abid por Salman Al Faraj (AS). En el segundo tiempo: 13m. Lisandro Martínez por Romero, Enzo Fernández por Paredes y Julián Álvarez por “Papu” Gómez (A); 26m. Marcos Acuña por Tagliafico (A); 33m. Sultan Al Ghannam por Al Shehri (AS); 43m. Haitham Asiri por Al Buraikan y Abdulelah Al Amri por Al Abed (AS) y 118m. Mohammed Al Breik por Alshahrani (AS).

Amonestado: Al Maiki, Al Bulaihi, Al Dawsari y Abdulhamid (AS).

Árbitro: Slavko Vincic, asistido por Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic (Eslovenia).

VAR: Paulus Van Boekel (Países Bajos) y Bastian Dankert (Alemania).

Estadio: Lusail (Doha).

Con información de agencias.

