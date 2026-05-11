River le ganó a San Lorenzo por penales en un partido infartante y se metió en cuartos de final del Apertura 2026

River se impuso por 4-3 en los penales, luego de empatar 2-2 tras 120 minutos de juego, en un partido de película que disputaron este domingo, en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. En la mpróxim a instancia, enfrentará a Gimnasia La Plata, que le ganó 1 a 0 a Vélez.

El “Millonario” estuvo en desventaja en dos ocasiones, por los tantos del delantero Rodrigo Auzmendi y el defensor Fabricio López, pero pudo empatar con tantos del defensor Marcos Acuña, en primera instancia, y el volante Juan Fernando Quintero, a un minuto del final del alargue.

Ya en la tanda de penales, para River marcaron Quintero, Maximiliano Salas, Gonzalo Montiel y Joaquín Freitas, mientras que ni Giuliano Galoppo ni Kendry Páez pudieron superar al arquero Orlando Gill.

El “Ciclón” había comenzado en ventaja en la tanda decisiva con goles de Manuel Insaurralde, Guzmán Corujo y Diego Herazo, aunque todo se complicó sobre el final: Gregorio Rodríguez no pudo con el arquero Santiago Beltrán, Ignacio Perruzzi remató desviado y Mathías De Ritis le dio al palo, luego del manotazo del arquero, sentenciando la derrota.

El triunfo, tan agónico como épico y memorable, clasificó a River a los cuartos de final, instancia en la que se medirá con Gimnasia.

La primera llegada del partido fue del local, a los ocho minutos, con un centro desde el costado izquierdo que permitió la llegada del volante Fausto Vera, cuyo cabezazo se fue ancho por el poste derecho del arquero Orlando Gill.

Cuando iban 26 minutos Vera volvió a generar peligro en el “Millonario”, con un buen disparo bajo al segundo palo desde el vértice izquierdo del área, que fue despejado al córner por el arquero paraguayo, luego de una gran estirada.

El “Ciclón” se quedó con un hombre menos cuando iban 31 minutos, luego de un llamado en el VAR, por una patada excesivamente alta del delantero Matías Reali sobre el volante Tomás Galván, a quien impactó sobre el costado derecho de la pierna, tirándose desde atrás.

San Lorenzo abrió el marcador en su primera llegada de peligro, a los 36 minutos, cuando el delantero Rodrigo Auzmendi combinó con el mediocampista Nahuel Barrios y fue a buscar el centro al segundo palo, entrando al área y venciendo al arquero Santiago Beltrán con un cabezazo suave y jerárquico sobre su poste derecho.

En el segundo minuto de descuento, Galván aprovechó un despeje defectuoso del lateral Mathías De Ritis y definió cruzado y de primera, viendo como su disparo pasaba a centímetros del poste.

La primera llegada del segundo tiempo fue de la visita, a los seis minutos, con un remate del delantero Rodrigo Auzmendi que se desvió en un defensor y tomó altura, buscando el segundo palo, pero no fue gol por una gran intervención del arquero Santiago Beltrán, que ya estaba en el aire y se estiró para alcanzar a despejar la pelota.

Un minuto más tarde se acercó el “Millonario”, cuando el mediocampista Juan Fernando Quintero buscó el segundo palo con un remate desde el costado derecho del área que se fue cerca del ángulo, aunque desviado por encima del travesaño.

River igualó a los 10 minutos de la segunda parte, con un gran centro al segundo palo de “Juanfer” desde el costado derecho, que habilitó la trepada de Marcos Acuña, cuyo remate de primera, tirándose al suelo, puso el 1-1.

En 35 minutos volvió a llegar el local, con un remate desde afuera del área del mediocampista Kendry Páez, que perdió velocidad al ser bloqueado por un defensor rival y fue detenido por Gill.

Un minuto más tarde, un potente remate desde afuera del área de Quintero tomó altura y bajó repentinamente, forzando un desvío al córner por parte del guardameta paraguayo.

A los 43 minutos, un gran centro de “Juanfer” desde el vértice derecho del área buscaba la cabeza del defensor Lucas Martínez Quarta, dentro del área chica y por el segundo palo, aunque el central no pudo darle dirección a su disparo desde una posición muy cercana al arco rival.

Ya en el alargue, a los tres minutos, un tiro libre al segundo palo fue cabeceado por el juvenil Fabricio López, que puso la pelota contra el poste derecho de Beltrán, para marcar el 2-1.

Cuando iban 14 minutos del primer tiempo suplementario, el delantero Ian Subiabre recibió en el costado izquierdo del área y enganchó de gran manera para eludir la barrida de un rival, aunque su remate posterior se fue por encima del travesaño.

En el tercer minuto del segundo tiempo extra, un centro desde la derecha de Moreno le llegó al mediocampista Giuliano Galoppo, cuyo cabezazo iba ajustado contra el segundo palo y fue despejado por Gill.

La igualdad llegó en el primer minuto de descuento, con un centro desde la izquierda de “Juanfer” que cruzó toda el área y, sin que nadie la toque, se metió por el ángulo derecho del guardameta de San Lorenzo.

En la tanda de penales, luego de un comienzo en el que a River le faltó efectividad, con remates de Galoppo y Páez que fueron contenidos por Orlando Gill, San Lorenzo tuvo “doble match point”, aunque no pudo cerrar la clasificación.

Santiago Beltrán detuvo el remate de Gregorio Rodríguez, Perruzzi definió desviado y De Ritis vio como su remate pegaba en el palo, luego del manotazo salvador del arquero, y, por si le faltaba tensión al encuentro, recorría toda la línea hasta irse desviado por el otro costado, por lo que River pudo festejar tras una noche complicada, en la que había insultado a sus jugadores, y acceder a cuartos de final.

Síntesis

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza; Facundo Colidio, Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Rodrigo Auzmendi, Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez.

Gol en el primer tiempo: 36m. Rodrigo Auzmendi (SL).

Gol en el segundo tiempo: 10m. Marcos Acuña (R).

Goles en el alargue: 3m. Fabricio López (SL); 31m. Juan Fernando Quintero (R).

Incidencia en el primer tiempo: 31m. Matías Reali expulsado (SL).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Juan Fernando Quintero por Maximiliano Meza (R); 13m. Ignacio Perruzzi por Juan Rattalino (SL) y Facundo Gulli por Nahuel Barrios (SL); 21m. Ian Subiabre por Tomás Galván (R) y Maximiliano Salas por Facundo Colidio (R), 32m. Kendry Páez por Fausto Vera (R) y Fabricio López por Nicolás Tripichio (SL), 40m. Diego Herazo por Rodrigo Auzmendi (SL).

Cambios en el alargue: 10m. Joaquín Freitas por Marcos Acuña (R), 15m. Giuliano Galoppo por Sebastián Driussi (R) y Gregorio Rodríguez por Facundo Gulli (SL), 29M. Guzmán Corujo por Ezequiel Herrera (SL).

Estadio: Monumental.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Silvio Trucco.