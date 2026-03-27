El Superclásico tiene fecha confirmada: River y Boca jugarán el 19 de abril en el Monumental

La próxima edición del Superclásico del fútbol argentino, que enfrentará a River y a Boca, se disputará el domingo 19 de abril, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

El mismo será el primero del entrenador del “Millonario”, Eduardo “Chacho” Coudet, mientras que Claudio Úbeda tiene historial positivo, al ganar por 2-0 en el enfrentamiento correspondiente al Clausura 2025.

También se confirmaron las programaciones de otros dos clásicos: Independiente y Racing jugarán el sábado 4 de abril a las 17.30, por la fecha 13, mientras que en la 14 se vivirá el Lanús – Banfield, el lunes 13 a partir de las 19.

En una fecha que cada hincha del fútbol argentino quiere tener marcada en su calendario, se confirmó de manera oficial el día y hora de la disputa del próximo Superclásico.

El mismo se desarrollará en el estadio Monumental, la casa de River Plate, el domingo 19 de abril, a las 17.

Será el primer Superclásico con River de local desde el disputado el 27 de abril del año pasado, por el Apertura 2025, en el que el conjunto que dirigía Marcelo Gallardo se impuso por 2-1 ante el “Xeneize”, en una derrota que significó el fin del ciclo de Fernando Gago en el club en el que se formó como futbolista.

Además, el local buscará ampliar su racha como invicto jugando en su estadio, ya que viene de ganar en el mencionado Apertura 2025, igualar 1-1 en la Copa de la Liga 2024 y quedarse con el triunfo por el campeonato largo de 2023, con Martín Demichelis al mando del equipo de Primera.

Por su lado, Boca fue quien se quedó con el último enfrentamiento, con un triunfo por 2-0 como local que sentenció su clasificación a la próxima Copa Libertadores y ayudó a ratificar a Úbeda en el puesto, para luego alcanzar las semifinales de aquel Clausura 2025, instancia en la que cayó con Racing.

Otro gran clásico de nuestro fútbol se disputará en la próxima fecha, la decimotercera, y tendrá al estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini como escenario: Independiente – Racing.

El “Clásico de Avellaneda” no tiene un vencedor desde febrero de 2024, al haber concluido los últimos tres encuentros en empates, y enfrenta a dos equipos con realidades dispares.

Aunque solo los separan cuatro puntos, Racing se encuentra en el cuarto lugar de la zona B y arrastra ocho partidos sin derrotas, con dos triunfos en sus últimos encuentros, mientras que el “Rojo” es octavo en el grupo A, con 14 puntos, ganó uno de sus últimos seis partidos, con dos derrotas consecutivas y habiendo recibido ocho goles en los últimos tres encuentros. Además, una derrota en el clásico podría disparar el despido de su entrenador, Gustavo Quinteros.

Por último, la fecha 14 contará con la presencia del “Clásico del Sur”, en el que Lanús recibirá a Banfield, en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Al igual que en Avellaneda, es otro derbi de distintas actualidades. Mientras que Lanús viene de ser campeón de la Sudamericana 2025 y la Recopa 2026, además de ser cuarto en su grupo con 18 puntos y un partido pendiente, el “Taladro” alterna triunfos con derrotas y todavía no pudo despegarse de la lucha por la permanencia, a pesar de estar a un punto de la zona de clasificación.

Además, la estadística preocupa al equipo que dirige Pedro Troglio, a punto de entrar en la decimotercera fecha del Apertura, su equipo todavía no sumó como visitante: cayó en sus visitas a Sarmiento, Belgrano, River y Rosario Central.

Con información de NA

JIB