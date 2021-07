El conflicto de Garbarino se agrava con la falta de mercadería y una toma de Camioneros en el centro de distribución

El conflicto de la empresa de electrodomésticos Garbarino, que adeuda hasta tres sueldos a sus empleados, suma cada vez más aristas. Se acrecentó el faltante de mercadería, dejó de funcionar correctamente el sistema operativo para realizar las gestiones habituales en los locales y en las últimas horas se sumó una toma del gremio de Camioneros al centro de distribución que la empresa tiene en La Tablada, lo que afecta la logística de las pocas ventas que se concretan.

En total, son 3.800 empleados afectados por la situación, representados por tres sindicatos: Comercio, Camioneros y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Esto incluye a los trabajadores de las seis unidades del grupo: Garbarino, Garbarino Viajes, Compumundo, la financiera Fiden y las plantas ubicadas en Tierra del Fuego Tecnosur y Digital Fueguina.

Garbarino fue adquirida en junio de 2020 por Carlos Rosales, un ex funcionario del gobierno de Daniel Scioli, que ahora busca un nuevo inversor para la firma. En ese entonces la firma ya tenía una deuda de $12.000 millones entre bancos y empresas proveedoras. Rosales es dueño también de la compañía de seguros Prof —a donde se movilizaron a fines de junio los trabajadores de Garbarino— y de medios como radio Continental, además de protesorero del club San Lorenzo.

A los empleados de comercio se les deben tres meses de salario: medio abril, mayo, junio y el medio aguinaldo. Reciben solo una ayuda del Estado vía Repro II que, según dijo a elDiarioAR Emiliano Iglesias, delegado de los trabajadores y miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Comercio en Capital Federal, es de $22.000. Iglesias aseguró que en los locales hay muy poca mercadería, porque los proveedores no entregan, y que no se pueden hacer envíos por el conflicto de Camioneros en el centro de distribución de la Tablada.

El sistema operativo funciona de manera "errática" (estuvo incluso caído durante varias jornadas) y no están habilitadas todas las formas de pago, dado que las empresas que envían productos en consignación solo aceptan que se pague con tarjetas bancarias para asegurarse el giro de dinero.

Por todas estas limitaciones, los locales trabajan con un horario reducido, de 10 a 13. "No se puede hacer mucho pero igual seguimos abriendo porque eso nos da cierta tranquilidad psicológica. Si se bajan las persianas, no sabemos qué puede pasar", dijo Iglesias.

El conflicto en el centro de distribución está comandado por Camioneros, que tiene alrededor de 300 afiliados en la firma. Ya en junio había habido un conflicto en el centro de distribución de la Tablada que generó retrasos en las entregas por el Día del Padre y despertó las quejas de los clientes. Que el centro de distribución esté bloqueado también genera también problemas de ventas de la web, donde hay más variedad de productos pero se necesita la logística de ese lugar para operar.

A los trabajadores afiliados a Camioneros se les adeudan parte de los salarios de mayo y se les debe junio, además del medio aguinaldo. "No descartamos movilizarnos al ministerio de Trabajo o hacer un acampe en Plaza de Mayo. Estos tipos no pueden salirse con la suya, hoy que tienen que poner sus ganancias se borran", le dijo Pablo Moyano al diario BAE, y no descartó aunar fuerzas con los otros sindicatos alcanzados por el conflicto.

La semana pasada representantes de la firma tuvieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde aseguraron disponer de algunas alternativas para salir de la situación. Anticiparon la formación de un fideicomiso financiero operado por terceros que les permitiría volver a inyectar dinero para comprar mercadería. También aseguraron estar en la etapa final de la negociación con un nuevo inversor. Este miércoles tendrán una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, sobre se volverá a tratar la misma agenda.

