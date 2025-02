Criptoexpertos investigan $Libra: del contrato firmado por Milei a las 62 billeteras que la compraron antes de su tweet

Unos 23 minutos después de crearse la criptomoneda $Libra el pasado día 14, Javier Milei la apoyó en todas sus redes sociales como instrumento para invertir en las pymes y la economía de la Argentina. Cuatro horas y media más tarde, a la medianoche del 15, borró el mensaje e intentó aclarar que “no estaba interiorizado” del proyecto. Sin embargo, Gideon Davis, el COO (chief operating officer, o director de operaciones) de la empresa familiar creadora de $Libra, Kelsier Ventures, admitió en una entrevista con un streaming llamado Unscripted Arena a principios de octubre que su hermano y CEO de la firma, Hayden Davis, había firmado una carta de intención para lanzar el criptoactivo “firmada y estampada por Javier Milei”. La conversación fue borrada del ciberespacio, pero recuperada por el programador y denunciador de cibertestafas Javier Smaldone.

En la entrevista, Gideon Davis aclara que todavía no se había firmado un “acuerdo total”, pero dio a entender que se rubricaría el 21 de noviembre en el Tech Forum, el foro tecnológico organizado por los socios locales de Kelsier, Mauricio Novelli y el español Manuel Terrones Godoy. Allí estuvieron los Davis, Milei y el singapurense Julian Peh, CEO de Kip Protocol, la empresa que supuestamente dio soporte tecnológico a $Libra, celebró el 15 de febrero como propio el “éxito” de su lanzamiento y después se desligó justificando que iba a intervenir en la etapa posterior de financiamiento a las pymes.

“¿Cómo consiguieron la reunión con el presidente argentino?”, preguntó el entrevistador de Unscripted Arena a Gideon Davis. “Desearía que mi hermano estuviera aquí. Fue mi hermano el que presionó para eso. Mi hermano es el CEO y yo el COO. Él es el gran visionario. Tiene grandes sueños y cosas que cree que puede hacer realidad y, ya sabes, a menudo las hace realidad. Así que pedimos y nos recibieron. Teníamos un socio en Argentina que es genial”, se refiere a Novelli, que tiene la escuela de trading N&W Professional Trades, donde Milei daba un curso allá por 2021 sobre teoría económica y bitcoin.

Otro capacitador de N&W era Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro, donde los libertarios recaudan fondos para su proyecto político. “Él (por Novelli) tenía una conexión decente con el presidente, y tuvimos esta idea con Cube y fuimos allí y, en pocas palabras, lo hicimos realidad”, aporta el COO de Kelsier el nombre de otra la compañía exchange (una suerte de casa de cambios de criptomonedas) involucrada en el proyecto, propiedad del polaco Bartosz Lipiński, otro asistente al Tech Forum. “Es una carta de intención, por cierto. Así que no es un acuerdo completo, pero es la primera entidad extranjera, es decir, está firmado y sellado por Javier Milei. Haremos un evento con él en dos semanas. Espero poder conocerlo. Ya veremos. Tendré que hablar con él en español. No creo que hable inglés”, agregó Gideon Davis.

Un experto en criptomonedas, Fernando Molina, explicó en la red X el minuto a minuto del lanzamiento de $Libra. El Día de los Enamorados a las 18:38:02 hora argentina se crearon 1.000 millones de $Libra. El pool de liquidez para comprar y venderlas se generó a las 18.51:47, es decir, a esa hora “ya estaba disponible para que la gente pudiese comprarlo, pero no tenía precio”, aclara Molina. “A las 19:01:00 comienzan las primeras compras de $Libra. Recordemos, Milei aún no había tuiteado y la gente estaba comprando un token que no tenía valor. Hubo 87 transacciones desde 74 wallets (billeteras) diferentes que compraron un total de US$13,5 millones”, recuerda el experto que trabaja en el portal sobre criptoactivos Blockworks.

Esos insiders también eran snipers (francotiradores), que usan bots para comprar rápidamente las cripto recién lanzadas. Como se ve, las criptofinanzas tienen una profusa jerga. “Milei tuitea sobre $Libra a las 19:01:22. De las 74 wallets, 62 ganaron dinero y 12 perdieron. El top 3 de estos insiders (personas con información confidencial) está dentro de las cuatro billeteras que más dinero ganaron comprando y vendiendo (US$8,5, 6,5 y 5,5 millones, respectivamente). Es curioso el caso de una wallet que compró muy temprano como insider y vendió muy tarde. Perdió US$1,1 millones”, analiza Molina. A diferencia de operaciones bancarias, las de criptomonedas son todas públicas dentro de su blockchain (cadena de bloques) y se pueden conocer todas las transacciones, pero el problema es que las billeteras que operan tienen nombres de fantasía, nadie deja expuesto su nombre y apellido para identificarlo. Es parte de la gracia de estos activos libres de control estatal, veneradas por los libertarios y usados por evasores fiscales de mayor o menor monta, mafiosos, narcos y terroristas.

Los creadores de $Libra se quedaron con el 82% de las monedas y sólo pusieron a la venta el 18%, según explica Molina. Ese 18% fue lo que se comercializó tanto en todo el mundo a partir del mensaje inicial de Milei en redes que 43 minutos después, a las 19.44, lo que antes valía cero pasó a cotizarse a US$4,55. Pero a la hora los expertos en criptomonedas comenzaron a darse cuenta de la concentración de las $Libra en pocas manos y empezaron a advertir sobre la presunta estafa. Entonces se concretó el llamado rug pull (correr la alfombra). ¿Qué significa? Que los dueños del 82% de $Libra vendieron sus tenencias aprovechando que había multiplicado su valor de US$0 a 4,55, lo que derrumbó 80% el precio a eso de las 20 del Día de los Enamorados. Fin del romance, para desgracia de los seguidores libertarios de Milei en la Argentina y el resto del planeta.

Dos billeteras compraron $Libra a las 19:01 y se vendieron a las 19:44, obteniendo US$$5,4 millones en ganancias totales, advierte el portal especializado en criptos Nansen Research. “Los datos muestran que el 86% de los traders perdieron US$ 251 millones, mientras que los ganadores restantes obtuvieron US$180 millones en ganancias”; concluye el experto Nicolai Søndergaard en Nansen.

Hayden Davis reconoció en el programa del youtuber Coffeezilla que tenía snipers para comprar de forma temprana no sólo $Libra sino también la memecoin de Melania Trump, la esposa del presidente de Estados Unidos. Ahora ofrece volver a comprar $Libra por US$100 millones, pero Coffeezilla advirtió que ese dinero iría a parar otra vez a los insiders. El CEO de Kelsier no sólo vio a Milei en el Tech Forum sino también en la Casa Rosada en enero pasado, según registros oficiales a los que accedió El Destape. En julio pasado había visto también allí a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Es decir, la relación con este joven veinteañero viene desde hace medio año. Su representante local, Novelli, se vio seis veces con El Jefe —aquella vez en julio— y dos con su hermano y presidente de la Nación. En uno de estos dos encuentros, en octubre, estuvieron también el singapurense Peh y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El portal CoinDesk filtró chats de Hayden Davis en los que se jactaba de controlar al presidente argentino con coimas a su hermana. Lo llamaba “nigga”, modo despectivo de hablar de los negros pero en este caso también usado despectivamente para indicar que manejaba al jefe de Estado argentino. El joven empresario cripto Diógenes Casares sumó sospechas de sobornos a cambio del primer tweet presidencial sobre $Libra en una entrevista con el sitio Unchained Crypto: “Recibí un mensaje de alguien a quien respeto quien me aseguró que a un funcionario del Gobierno se le había pagado, ya sea un soborno o una tarifa de consultoría, lo que sea, y según me dijeron era de un alto rango del Gobierno”.

Tras el escándalo de $Libra, que es investigado tanto por la Justicia argentina como la de Estados Unidos, renunció Ben Chow como CEO de una exchange que la comercializó, Meteora. Lo hizo después de reconocer en una conversación filtrada que este caso lo había “incendiado” y que era “nivel SBF”, las siglas de Sam Bankman-Fried, el fundador y director ejecutivo de la quebrada exchange FTX que fue condenado a 25 años de prisión tras ser declarado culpable de fraude y delitos relacionados en relación con el colapso de su empresa. Otra plataforma donde se lanzó, Solana, una de las más populares de este mundo, sufre desde la estafa una caída del 40% de la cotización de su cripto.

Días antes de lanzar $Libra, los Davis, hijo de un empresario preso por estafa, habían defraudado también a los criptoinversores con otra moneda trucha bautizada $Enron, como el gigante energético de Estados Unidos que quebró en 2001. Su representante Novelli había creado en 2022 $VULC, que remuneraba a jóvenes aficionados a videojuegos y fue promocionada también por Milei. Ese mismo año el entonces diputado y hoy presidente publicitó a CoinX, una criptoestafa que terminó con su dueño, Francisco José Hauque, detenido en enero último por violencia de género. No fue encarcelado por la causa de CoinX, que está en manos del juez Ariel Lijo, uno de los dos candidatos que Milei quiere poner por decreto en la Corte Suprema. Todo nomal. Fin.

AR/JJD