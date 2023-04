Entró la primera liquidación fuerte del dólar agro, el BCRA embolsó reservas y el blue alcanzó la barrera de los $ 400

El pasado lunes arrancó el dólar agro, pero las primeras liquidaciones tímidas comenzaron el miércoles. En cambio, este jueves sobrevino un vendaval de operaciones, una vez que los productores agrícolas comprendieron el mecanismo. Por esta vía de aliento de exportaciones de soja y de productos regionales entraron US$ 573,9 millones, con lo que en los primeros cuatro días llevan ingresados 668 millones. De los 537,9 millones que se liquidaron este jueves, el Banco Central compró 332 millones para reforzar las alicaídas reservas. El resto se fue para pagar importaciones y deuda externa de empresas y provincias.

Por un lado, la acumulación de reservas es clave para evitar una caída de la economía y una mayor inflación, pero el riesgo radica en la emisión de pesos para que el Central adquiera el dólar agro a $ 300 y el hecho de que muchos productores cobran los billetes nacionales y salen corriendo a comprar los billetes norteamericanos. Así es que el dólar blue o ilegal batió este jueves su segundo récord consecutivo al alcanzar la barrera de los $ 400, un 0,5% por encima del día anterior. Otros agricultores individuales fueron por la vía legal y adquirieron dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), que se elevó también 0,5%, a $ 388, y otros giraron al exterior con el contado con liquidación (CCL), que aumentó 0,9%, a $ 402. Las compañías que liquidan al dólar agro tienen vedado el acceso al MEP y al CCL.

Fuentes oficiales sostienen que la compra de divisas es sólo uno de los factores que inciden en el nivel de reservas internacionales del Central, pero el más importante como señal de acumulación y fortalecimiento de la política monetaria y cambiaria. Aclararon las razones por las que se demoraron unos días las primeras liquidaciones en plena cosecha de soja y maíz, que caerá casi un tercio respecto del año pasado por la sequía: “El lunes salió el decreto. Se mandó a abrir nuevas cuentas. Los abogados de las empresas tuvieron que hacer el análisis. Los apoderados de las empresas tuvieron que ir a la sucursal a firmar los papeles. Todo eso llevó 48 horas. No fue tanto. El miércoles empezó y ahora ya se va normalizando”.

Otra vía para reforzar reservas radica en la búsqueda de préstamos e inversiones que está emprendiendo el ministro de Economía, Sergio Massa, en Washington. En el marco de su viaje para participar de las reuniones de primavera boreal del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este jueves un préstamo de US$ 200 millones que financiará mejoras en el sistema de salud argentino. Se trata de la primera operación individual de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión de 600 millones. En esta línea se financiarán acciones para reducir la mortalidad prematura y cerrar las brechas de acceso a servicios de salud entre jurisdicciones del país. Además, por primera vez el Fondo Soberano Saudí acordó una inversión para la Argentina: son US$ 500 millones. El acuerdo fue firmardo por Massa y el sultán Abdulrahman Al Marshad, CEO del Saudi Fund for Development. Claro que esos fondos, destinados a obras de infraestructura, no llegarán de inmediato para paliar la mala cosecha.

