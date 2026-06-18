El Gobierno le pone condiciones al Grupo Clarín para aceptar la compra de Telefónica por parte de Telecom

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), resolvió imponer una serie de condiciones a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, controlada mayoritariamente por el Grupo Clarín, y advirtió que la operación solo podrá concretarse si la empresa cumple con los requisitos establecidos.

La decisión fue adoptada sobre la base de un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y tiene como objetivo evitar la formación de una posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones que afecte a los usuarios y a la competencia.

Según informó la ANC en un comunicado, las medidas incluyen condicionamientos estructurales y conductuales destinados a prevenir una concentración excesiva y garantizar la competencia efectiva en beneficio de los consumidores.

Entre las principales exigencias, Telecom deberá desprenderse de 6 millones de clientes móviles junto con la infraestructura asociada. Los usuarios deberán ser transferidos a un nuevo competidor del sector en distintas regiones del país, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Región Norte y la Región Sur.

Además, la compañía tendrá que garantizar durante dos años el acceso de un nuevo operador a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión, con el fin de asegurar la continuidad y calidad de los servicios mientras el nuevo competidor desarrolla su propia red.

La resolución también obliga a la devolución de un total de 130 MHz de espectro radioeléctrico. La medida contempla una restitución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en zonas de alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario para que pueda ser utilizado por otras empresas.

En el segmento de internet fija, Telecom deberá ceder clientes a otros operadores en aquellas localidades donde la participación de mercado de la empresa resultante de la adquisición supere el 50%.

De acuerdo con la evaluación oficial, sin estos condicionamientos la operación podía concentrar cerca del 70% de los servicios de telecomunicaciones en un único grupo económico. Con la aplicación de las medidas, esa participación se reduciría a aproximadamente el 50%.

La ANC sostuvo que la adquisición solo será viable si se implementan todas las condiciones impuestas, con el propósito de evitar posiciones dominantes y preservar las alternativas disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores.

El organismo señaló que el objetivo es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, resguardando la libre competencia y el desarrollo del sector.

Las principales condiciones impuestas por la ANAC a Telecom

• Desprendimiento de casi el 50% de su cartera: Telecom deberá ceder 6 millones de clientes móviles, junto con la infraestructura asociada, distribuidos estratégicamente entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur, a un nuevo competidor del sector de las telecomunicaciones.

• Acceso a infraestructura: la empresa deberá garantizar a un nuevo operador acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión por el término de 2 años, asegurando la continuidad y calidad del servicio mientras el competidor desarrolla su propia red.

• Devolución del espectro radioeléctrico: restitución de un total de 130 MHz, que incluye una devolución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en zonas de alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario para su puesta a disposición de otras empresas.

• Reestructuración en internet fija: obligación de ceder clientes a otros competidores en aquellas localidades donde la participación minorista de la resultante de la adquisición supere el 50%.

• Estos condicionamientos permitirán que, una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, solo constituirá aproximadamente el 50% de los servicios.

• La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país.

Con información de agencias.