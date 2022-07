Una jornada de tensión, con la expectativa de más cepo y más controles

El dólar blue alcanzó este martes el récord de $302 y los dólares financieros continuaron su escalada en un mercado que continúa con mucha tensión y que está en la mira del Gobierno.

El Presidente responsabilizó a los turistas y a quienes buscan hacerse de dólares para llevarlos al exterior a través de la compra de bonos, como culpables de de la suba de la divisa. En la city porteña se vivió una jornada de extrema tensión, en parte por el temor de que las palabras de Alberto Fernández presagien más controles y más cepo al mercado, que no logra estabilizarse y que ya comenzó a contagiar a los depositantes en pesos, que iniciaron la búsqueda de otro refugio, según datos que aportó el mercado.

Según operadores calificados, entidades de control en el mercado de valores estuvieron intentando identificar cuáles son las financieras que estaban realizando operaciones y les habrían pedido reducir las operaciones diarias.

El temor imperante es de que puedan venirse más controles, como extender el parking- esto es el tiempo que hay que esperar para comprar un bono en dólares en el mercado local y venderlo en el exterior (que hoy tiene una duración de 24 horas), o bien vuelva a instalarse un sistema de persecución fiscal y cupos, como el kirchnerismo supo tener en el pasado, aunque poco sirva para controlar la brecha cambiaria.

“Lo que molestaría al Presidente es el precio de referencia, pero no más que eso. No se puede prohibir que los títulos coticen en el exterior”, razonó un operador de la citi, más allá de los eventuales palos en la rueda, y recordó que el contado con liqui se realiza por fuera del mercado de cambios que maneja el Central.

Claudio Zuchovicki, analista financiero, resume: “La falta de dólares hoy en las arcas del Banco Central se explica por dos motivos: por un lado, la demanda estacional de importaciones de energía, que es mayor a la entrada de exportaciones. El otro tema es el dólar turista: el turista que llega a la Argentina desde el exterior no usa tarjeta de crédito y vende al dólar en arbolitos o particulares, y el que viaja al exterior sí usa la tarjeta de crédito, entonces el balance turístico y el comercial da negativo”

Respuesta al Presidente

A su modo, el mercado, con la cotización de este martes le contestó al Presidente: “La suba del contado con liqui es la resultado de la desconfianza y del deficit fiscal, y en consecuencia se ve a los inversores desarmando carteras de bonos en pesos y no mueven el amperímetro las empresas girando dólares al exterior para importar. En todo caso, el mayor importador es el Gobierno, para abastecer la alta demanda de energía necesaria para pasar el invierno, su déficit fiscal y la falta de dólares del Banco Central para pagarlo”, explican casi al unísono los consultados.

El Banco Central tampoco tiene hoy poder de fuego para ingresar en el mercado de bonos y comprar, ya que las reservas netas disponibles según las distintas consultoras están al mínimo, aún contabilizando los ingresos del FMI.

Se estima que durante el tercer trimestre, el Banco Central deberá comprar 140 millones de dólares diarios (niveles que no está alcanzando), si llegaran a ingresar unos 700 millones de otros organismos pautados. Y para el cuarto trimestre debería comprar en total 4.500 millones de dólares en el mercado, indicaron desde Adcap.

También el Central se comprometió ante el FMI a no entrometerse en el mercado de bonos, ante la escasez de dólares, para no fugar el dinero del préstamos contraídos con el organismo, como ocurrió durante la gestión anterior.

“Los motivos por los cuales el Banco Central no puede acumular reservas son varios: tenemos una balanza energética cada vez más deficitaria. Además, tenemos salidas importantes por el turismo que no están siendo contrarrestadas por el turismo entrante. A esto, se suma el problema de los fletes, que terminan haciendo una balanza de servicios mucho más negativa a lo que Argentina venía acostumbrada”, sostiene a elDiarioAR Javier Casabal, estratega de renta fija del grupo financiero Adcap.

Enseguida, Casabal explica que la cuestión se resuelve con “un gobierno que necesita enviar un mensaje bien claro respecto de cómo se va a reducir el déficit”. En lugar de hacer eso, dieron a conocer una segmentación de tarifas que solo reduce subsidios en US$ 150 millones este año y US$ 600 millones el año que viene, pero omite que ya crecieron casi USD 3.000 millones en lo que va del año con respecto al año pasado.

“Si el mercado no ve señales respecto de la reducción del gasto, naturalmente asume que el financiamiento vendrá por mayor emisión de pesos y en este contexto, el CCL puede seguir subiendo”, consideró.

Daniel Artana, economista del FIEL, consideró que “no es que la Argentina no tiene dólares: el BCRA no puede comprar dólares a pesar de que en la Argentina sobran dólares producto de un nivel de exportaciones récord con precios de exportación récord; lo curioso es que el Central no haya podido comprar y no puede comprar porque mantiene a mi juicio un tipo de cambio atrasado, a consecuencia de la brecha cambiaria”, se explayó, durante una entrevista concedida al portal BCR.

La brecha del dólar blue ronda el 135%, y van en aumento, a contramano de los deseos oficiales. “Esto hace que todo el mundo trate de tomar dólares baratos al Banco Central y el que trate de vender no le venda al Central, sino a una cueva o a un particular”, continuó el economista de FiEL. “Los turistas que hoy llegan al país, en circunstancias normales le vendían al Banco Central 200 millones de dólares por mes y hoy les vende la mitad”, estimó.

Para Artana, la brecha cambiaria “es la consecuencia de la mala política económica, ya que en circunstancias normales el Banco Central compraría entre 7.000 a 8.000 millones de dólares para sumar a sus reservas”, con los niveles de exportación actuales. “A esto hay que sumarle un Estado emitiendo para comprar deuda pública, presionando más sobre la brecha cambiaria, lo cual hace subir los dólares financieros y el dólar blue, y también explica la aceleración de la inflación,” dijo el economista.

LM