Martín Guzmán: “Decir que se remarcan precios todos los días no debería dar risa, debería dar vergüenza”

“No es decir 'yo remarco precios todos los días' y todos nos reímos. Eso no debería dar risa, debería dar vergüenza”, dijo este jueves el ministro de Economía, Martín Guzmán, en referencia a declaraciones del empresario supermercadista Federico Braun el martes pasado, en la reunión por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Este mediodía Guzmán dio una entrevista a Radio Nacional, realizada en conjunto por periodistas de 49 emisoras en todo el país. El funcionario ratificó su proyección de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo será el más alto del año (producto del shock adicional de la guerra), y sostuvo que bajar la inflación es una “responsabilidad colectiva”.

“El Gobierno tiene la responsabilidad de presentar un programa consistente, serio y cumplirlo. Y, de hecho, se está haciendo”, dijo y expuso como argumento la primera revisión del acuerdo firmado con el FMI, que ayer aprobó el staff técnico del organismo internacional. Resta el aval del Directorio, que –según precisó el funcionario– se reunirá el próximo 24 de junio, tras lo que se concretará el próximo desembolso.

“Hay que entender que la responsabilidad en una situación donde la coordinación es tan importante para atacar la inercia, el problema de las expectativas, no es solamente del Gobierno; toda la dirigencia tiene responsabilidad en bajar la inflación”, sostuvo. El ministro aclaró que no se refería a un “comerciante que vende botones”. “Estamos hablando de los principales dirigentes empresariales, que también tienen que asumir la responsabilidad que les toca. No es decir 'yo remarco precios todos los días y todos nos reímos. Eso no debería dar risa, debería dar vergüenza”, sostuvo.

El ministro también se refirió al proyecto para gravar la renta inesperada de las empresas producto de la suba de precios internacionales que generó la guerra. Dijo que si bien entiende que “a quien gana, le gusta ganar”, “cada quien tiene que definir de qué lado está”. “Nosotros gobernamos para que haya progreso que le llegue a la mayoría. Gobernar para unos pocos no nos parece bien”, apuntó.

Guzmán aseguró que está disponible el 100% de las divisas necesarias para importar energía y combustibles, algo que fue definido junto con el Banco Central. Consultado por cambios en el “cepo”, destacó las medidas tomadas recientemente de reforma en las “regulaciones de movimiento de capital para favorecer la inversión en sectores de la economía real”, en referencia a la flexibilización para las empresas petroleras.

En el discurso de apertura de la reunión de la AEA su presidente, Jaime Campos, dijo que en la Argentina se pagan más de 160 impuestos. “¿Cómo pueden repetir eso en público? ¿Cómo es su lógica de pensamiento?”, le preguntó el periodista Alfredo Zaiat, al señalar que se trata de un argumento falso. “Si no se dan diálogos bien amplios en la sociedad se empiezan a generar sentidos comunes aislados, de grupo, y cada uno tiene su verdad. Para poder construir un sentido común nacional sobre bases sensatas es fundamental el diálogo”, apuntó.

Una de las preguntas fue sobre las declaraciones de la titular del PRO, Patricia Bullrich, sobre la necesidad de “usar los ahorros de los argentinos” para salir de la crisis. Con el objetivo de “dar tranquilidad”, Guzmán trazó las diferencias con la situación previa al corralito, y dijo que “el sistema financiero está robusto, está líquido; hay regulaciones que aseguran que el sistema financiero esté en esa situación”. Además, ratificó el compromiso de fortalecer el mercado de crédito y capitales en moneda local.

Por otra parte, Guzmán “invitó” a los periodistas a que les hagan las mismas preguntas que le hacen a él sobre el manejo de la deuda pública en pesos a los exfuncionarios macristas y economistas de Juntos por el Cambio. “A algunos les puede convenir sembrar dudas, pero sería importante que la oposición se manifestara públicamente al respecto. Bajo nuestro gobierno lo que se va a hacer es fortalecer el mercado de deuda en pesos”, dijo.

DT