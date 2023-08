Olmos defendió la suma fija “para compensar la devaluación no deseada, pero impuesta por el FMI”

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, afirmó este martes que la suma fija de 60.000 pesos “es para acompañar a los trabajadores en el impacto de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que trajo el macrismo a la Argentina”.

Beneficios a trabajadores, jubilados, monotributistas y planes: una a una, las medidas de Massa contra la devaluación

En declaraciones formuladas a Radio Provincia, la funcionaria se refirió a la suma fija de 60.000 pesos que, en dos cuotas a cobrar en septiembre y octubre, deberán percibir aquellos trabajadores -del sector privado y público- que hayan tenido salarios inferiores a los 400.000 pesos por todo concepto en el mes de agosto.

“La idea es poder compensar el salto inflacionario por la devaluación no deseada pero impuesta por el FMI”, reiteró.

En ese marco, detalló que “en las microempresas, emprendimientos de hasta 10 trabajadores, el Estado asume el 100 por ciento del costo; en aquellas pymes de hasta 110 o 120 trabajadores, el Estado concurre con el 50% del costo; y en las medianas y grandes, deben absorberlo ellas”.

Consultada sobre qué ocurrirá en el caso de las compañías que no abonen la suma fija, Olmos respondió que será necesario contar con “el acompañamiento de los gremios para identificar a las empresas” y precisó que, además, que los trabajadores “tienen canales anónimos para denunciar el incumplimiento”.

Luego planteó que, si bien el Gobierno nacional no posee “competencia para imponer la decisión en las provincias o municipios”, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, invitó a los gobernadores e intendentes a hacerlo“.

“Acá hay dos proyectos: el del Gobierno, que es de producción y trabajo; y el de la oposición, que sólo propone el ajuste como hizo Patricia Bullrich cuando como ministra de Trabajo recortó 13 puntos los salarios”, concluyó Olmos.

Más tarde, en una entrevista con Urbana Play, la funcionaria respondió consultas de oyentes. Una mujer le preguntó por el sindicato al que pertenecía, la UOM, y cómo se implementaba el bono. “Eso depende de las cláusulas del acuerdo, cada paritaria tiene su dinámica, y en algunos casos, más que nada los últimos días se incluyeron salvaguardas. En esta paritaria se estableció un bono por el día del obrero metalúrgico pero otra cosa es que incluya una salvaguarda”, aclaró.

Olmos también respondió una consulta sobre los empleados del Gobierno de la Ciudad: “El Gobierno federal no tiene competencia sobre los gobiernos provinciales, lo que hizo Sergio Massa fue invitarlos a tomar una iniciativa”.

En cuanto al tope de $400 mil pesos, la ministra explicó que los montos netos “incluyen todos los adicionales. El bono va hasta el tope de 400 mil porque siempre hay que establecer un límite cuantitativo. El bono es individual y proporcional a la carga horaria”, dijo.

Sobre trabajadoras de casas particulares aseguró: “Evidentemente no genera el estímulo suficiente para anotarse, cayó mucho en la pandemia y aún habiendo prorrogado el plan, no hay estímulo. Creo que las trabajadoras o trabajadores no quieren perder los programas sociales, esto es un error porque son compatibles con la Asignación Universal por Hijo y con la Tarjeta Alimentar, sí es incompatible con el Potenciar Trabajo”, concluyó.

Con información de agencias.

