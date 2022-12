Pese al salto de los últimos días, el dólar blue aumentó por debajo de la inflación en 2022

Sobre el cierre del año, el dólar blue dibuja su último pico. Ayer escaló $6 y quebró un nuevo récord histórico nominal al instalarse en $346. Según los analistas consultados por elDiarioAR el movimiento se explica en gran parte por un factor estacional de mayor liquidez de asalariados y productores que buscan resguardar valor comprando moneda dura, además de otros factores como la reducción del abastecimiento de billetes por parte de los turistas extranjeros.

Pero pese al fuerte salto, que alarma al Gobierno y a los argentinos en general, este año el blue subió muy por debajo de la inflación. Comenzó 2022 en $208 y a lo largo de 2022 su cotización se encareció $138, es decir, varió 66% mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) terminará cerca del 100%.

En 2021 la dinámica fue similar: el dólar blue registró un alza de 25,3%, la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). Sin embargo, el año anterior la historia había sido otra: en 2020 pegó un salto brusco de 111% contra una inflación de 36%.

“El blue es un mercado pequeño, que no marca la tendencia de los dólares financieros como el MEP y el CCL, pero que acompaña. Este año quedó retrasado con la inflación y tarde o temprano ese catch up se hace”, apuntó Diego Martínez Burzaco, jefe de Research de la consultora Inviu.

Sobre la escalada de los últimos días, advierte que parte se puede explicar por la mayor cantidad de pesos en manos de asalariados por el aguinaldo y el bono, que buscaron conservar el valor de ese ingreso extra. “Considerando que el año próximo las probabilidades de una baja fuerte de la inflación son poco probables, que se siga percibiendo incertidumbre en el frente político, los argentinos seguirán buscando protección y es posible que continúe la tendencia alcista en 2023”, apunta.

María Castiglioni, de la consultora C&T Asesores Financieros, suma otro factor. Durante todo el año el blue tuvo como abastecedor a los turistas extranjeros, que se volcaron masivamente a operar en el paralelo para evitar la pérdida de valor que les significaba cambiar divisas en el circuito formal. “Con el beneficio para que los extranjeros liquiden a cotización de MEP (anunciado en diciembre por el Gobierno) se está intentando corregir eso, lo que podría desabastecer algo de la oferta del blue”.

Castiglioni también señala que puede haber una mayor demanda de los argentinos para viajar por las vacaciones al exterior, dado que el valor del blue resulta más económico que el cambio al “dólar Qatar”, diseñado para justamente encarecer y disuadir gastos en el extranjero. Además, considera que parte de la liquidez que genera el esquema dólar soja vigente –esa emisión adicional del Banco Central que se destina a ofrecerles un mejor pago de los exportadores– puede estar contribuyendo a engrosar la demanda del blue.

¿Por qué el blue no le ganó a la inflación este año? Según Castiglioni, en parte porque el Gobierno logró acordar con el FMI y acotar la incertidumbre, a pesar del deterioro del escenario macro. Para la economista, quienes apostaron al blue como inversión perdieron respecto de la suba general de precios y de otras opciones financieras, pero no necesariamente en el largo plazo, porque el blue suele equilibrar en algún momento. “Si comparamos diciembre de 2022 contra diciembre de 2019 el tipo de cambio oficial varió 188%; la inflación, 313% y el blue, 468%. El blue salta antes, no es que acompaña siempre la inflación. Tenés periodos flat (planchados) y saltos fuertes”, apuntó.

Elena Alonso, economista de Emerald Capital y Grupo Broda coincide en que gran parte de la escalada se explica por factores estacionales. “A fin de año siempre hay una demanda más abrupta de dólares y como el blue es un mercado de poco volumen el precio se ajusta muy rápido para arriba”, apunta, y espera que – como ocurrió luego de la escalada de julio– luego del pico “corrija hacia abajo”.

