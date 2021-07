Semana decisiva para un sector clave en pandemia: el personal de salud exige un aumento del 45% y convoca a un paro

Comienza una semana clave para la negociación salarial de los trabajadores de la salud, que ya lleva 20 días de reuniones sin resultado. El jueves vence el período de conciliación obligatoria dispuesto por el Gobierno y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) ya anticipó que el viernes irá a un paro de cuatro horas por turno. El sindicato exige un aumento del 45% de los salarios básicos para todos los convenios colectivos del sector asistencia.

Los trabajadores de la salud tuvieron una tarea central desde el inicio de la pandemia de Covid-19. La paritaria alcanza a 250.000 trabajadores que se desempeñan en clínicas, sanatorios, institutos de diagnóstico, geriátricos y servicios de emergencia. "Vamos a poner de nuestro lado a toda la sociedad porque nuestro reclamo es justo y legítimo. Con la pandemia todos aprendieron que la salud es el principio de todo", apuntó en un comunicado el sindicato que conducen Carlos West Ocampo y Héctor Daer, uno de los tres líderes de la CGT.

"Los empresarios tienen la obligación de pagarnos lo que nos corresponde y, si no tienen los recursos, que los vayan a buscar", agrega. La discusión paritaria se entrevera con un conflicto entre el Gobierno y los dueños de empresas de medicina privada, que exigen autorización para aumentar los aranceles de sus prestaciones y aseguran que, de no conseguirlo, no tendrán fondos para mejorar los sueldos.

📢INFORMACIÓN IMPORTANTE

Compartimos el comunicado del estado de negociación paritaria 2021



🔹️Jueves 22 vence el período de Conciliación Obligatoria

🔹️Viernes 23 Paro de 4 hs por turno pic.twitter.com/4PfmDjjK7A — FATSA (@SanidadArg) 16 de julio de 2021

"El próximo jueves vence el período de conciliación obligatoria y el viernes 23 vamos a parar la actividad para que nadie pueda hacerse el distraído", anticipó el gremio, que en las últimas semanas ya articuló manifestaciones en todo el país.

"En las próximas horas, de manera urgente y extraordinaria, convocaremos nuevamente a los cuerpos orgánicos de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Consejo Directivo Nacional y a los Secretarios Generales de todos los sindicatos afiliados para resolver el alcance y la modalidad de la medida de fuerza —anticiparon—. No vamos a resignar el poder de compra de los salarios de los trabajadores".

DT