Tras la presión de Massa, el Presidente y Guzmán anunciarán este viernes los cambios en Ganancias

Ahora que el cristinismo ha silenciado por unas semanas la catarata de críticas contra el ministro de Economía, es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien presiona a Martín Guzmán. Con dos cartas en los últimos días Massa reclamó que, dado que los salarios suben pero porque crece la inflación, se actualice el mínimo no imponible, es decir, el piso a partir del cual los trabajadores pagan el impuesto a las ganancias, que en la actualidad está en $ 225.000 mensuales. Además, las personas que estén por debajo del nuevo nivel tampoco tributarán por el aguinaldo. Fuentes del Gobierno indicaron que el anuncio se conocerá este viernes, a las 11.30, en la Casa Rosada, en un acto que contará con la presencia del presidente Alberto Fernández, el ministro Guzmán y Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT.

Massa redobló horas antes la presión sobre Guzmán con una segunda carta en la que demandó que los cambios en Ganancias se instrumenten “sin demoras”, de modo tal que se realicen antes de la liquidación del medio aguinaldo el mes próximo. La mandó 12 días después de haber enviado una primera misiva para reclamar lo mismo .

En la nueva carta dirigida a Guzmán, con copia al presidente Alberto Fernández, Massa reclamó al ministro de Economía que “efectivice la delegación de facultades que este Congreso efectuó y proceda a incrementar” el piso de Ganancias, para llevarlo de los 225.000 pesos actuales a 265.000 pesos, con el objetivo de que los aumentos de las paritarias sindicales no terminen siendo contraproducentes para los trabajadores que pasan a tributar el gravamen“. El jefe del Palacio de Hacienda había reaccionado con fastidio a la primera carta del titular de Diputados, al calificar como una ”obviedad“ que deberá actualizarse el mínimo no imponible de Ganancias. Luego dejó trascender que el medio aguinaldo que se liquida en junio no quedaría exento del gravamen, lo que llevó a Massa a enviarle una segunda misiva en la que le reclamó que aplicara los cambios ”sin más demoras“.

En el texto que lleva la firma de Massa se indica que “a febrero de 2022, la cantidad de trabajadores y jubilados retenidos en el impuesto a las ganancias era de 742.964″, aunque ese número de personas trepó notoriamente ”a 847.878 en abril“, lo que representa ”un incremento del 14% en solo dos meses“. En el párrafo final de la carta, el presidente de Diputados le recuerda a Guzmán uno de los objetivos compartidos por los máximos referentes del Frente de Todos, la coalición gubernamental: ”De esta manera, entendemos que se dará sostenibilidad a las políticas de este gobierno a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados; y fortalecer la consolidación de la demanda y el mercado interno nacional“.

En 2021, el piso salarial era $ 150.000, luego fue ajustado a $ 175.000 y permitió que 1,5 millones de trabajadores dejaran de pagar Ganancias. Después, por las variaciones inflacionarias, se volvió a delegar la facultad al Ejecutivo para incrementar las deducciones del impuesto durante 2022. Massa propuso la suba adicional del piso a partir del cual se paga el impuesto para mantener constante el porcentaje de contribuyentes alcanzados por el tributo. Así, sólo lo pagaría el 10% de los contribuyentes con mayores ingresos y las jubilaciones de privilegio.

