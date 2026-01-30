SMS Latinoamérica incorporó al Estudio Gibson y Asociados a su red de corresponsalías a nivel regional

SMS Latinoamérica, la red profesional de firmas independientes especializadas en servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y consultoría para empresas, anunció la incorporación del Estudio Gibson y Asociados a su red de corresponsalías a nivel regional.

De esta forma, ya son más de 45 los estudios miembros de la red liderada por SMS, de los cuales más de 15 pertenecen a la Argentina.

Ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), SMS Gibson y Asociados (GyA) combinan la experiencia en consultoría con un enfoque sólido en soluciones tecnológicas de alto nivel, ofreciendo servicios especializados en Informes SOC (Service and Organization Controls) que es una suite de estándares de auditoría diseñados para que las organizaciones declaren sus controles internos a partes interesadas.

Con más de 20 años de experiencia en consultoría, el estudio es liderado por Guillermo E. Gibson, experto en tecnología y consultoría empresarial, y Jorge Gallego, consultor empresarial especializado en la optimización de procesos y la mejora continua.

La trayectoria incluye ser pioneros en la emisión de Informes SOC en Argentina, la gestión de proyectos de auditoría complejos tanto en alcance como en distribución geográfica, implementación de controles SOX y apoyo a multinacionales en la optimización de sus procesos de cumplimiento normativo.

Como parte del compromiso con la transformación y optimización de procesos, ofrecen asesoría especializada y venta de equipamiento de las marcas líderes del mercado como Lenovo, HPE, Dell, Cisco, Aruba, HP Inc, APC, Huawei, Microsoft y Veeam, entre otras.

SMS Gibson y Asoc. cuenta además con certificaciones técnicas y comerciales que respaldan su experiencia, así como con un equipo altamente capacitado que diseña soluciones a la medida de cada cliente.

“La incorporación de Gibson y Asociados a SMS representa un paso estratégico para seguir fortaleciendo nuestra capacidad de innovación y servicio. Afianzamos nuestro compromiso de ofrecer soluciones integrales y generar mayor valor para nuestros clientes en toda la región”, afirmó Pablo San Martin, presidente de SMS.

“Esta nueva alianza nos permitirá ofrecer servicios especializados en temas de tecnología, ciberseguridad y riesgo tecnológico. Estamos muy contentos y orgullosos de integrarnos a la red internacional SMS”, comentó Gibson.