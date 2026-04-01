Lilia Lemoine al frente de Juicio Político: Karina eligió a su vocera más aguerrida para blindar a Milei

“Los antecedentes son de público conocimiento”, sintetizó, escueto, el jefe de bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, cuando le tocó proponer a Lilia Lemoine como la presidenta de Juicio Político. La diputada no se lo recriminó, a pesar de que las defensas del resto de las autoridades libertarias habían sido más vehementes, sino que celebró haber sido votada por la mayoría de la comisión y subió rauda a tomar su lugar en la presidencia. Agradeció la responsabilidad y dio por finalizada, en menos de media hora, la única reunión que espera que tenga la comisión de Juicio Político en la gestión de Javier Milei.

Karina Milei eligió a su lanzallamas preferido para blindar a su hermano en la comisión que se encarga de impulsar el proceso de enjuiciamiento contra el presidente, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema. Lemoine es amiga personal de Karina, de quien supo ser cuñada también en 2020, cuando la ex cosplayer todavía estaba en pareja con Milei. Desde entonces, la diputada libertaria integra el círculo íntimo de los hermanos y es una de las pocas personas que goza, junto a los Menem, de la confianza de Karina.

Aunque Karina no siempre puede “controlarla”, como admiten cerca suyo, Lemoine es la vocera más aguerrida de la gestión libertaria. Ya sea para cazar “traidores” en nombre de Karina o para defender a los dirigentes y funcionarios caídos en desgracia que ya nadie en La Libertad Avanza quiere sostener. Sucedió, al principio, con José Luis Espert cuando se conoció su relación con “Fred” Machado. Y sucede, ahora, con Manuel Adorni.

Operativo blindaje

La designación de Lemoine al frente de la comisión de Juicio Político tuvo como objetivo subsanar un error de cálculo fundacional de la gestión libertaria: la elección frustrada de Marcela Pagano, a principios de 2024, como presidenta de la comisión. Una designación que contó con el visto bueno de Milei pero no en el de su hermana y que llevó al descabezamiento de Oscar Zago de la presidencia del bloque, que fue quien había designado a Pagano, y a la parálisis de la comisión durante dos años.

Martín Menem nunca reconoció oficialmente la designación de Pagano, quien fue votada por la mayoría de los presentes –incluido el peronismo– pero nunca logró asumir el cargo. El presidente de la Cámara de Diputados, entonces, mandó una nota formal suspendiendo la convocatoria cinco minutos antes de su realización y, luego, desconoció a las autoridades.

El desplante a Pagano suscitó la primera grieta interna en LLA, y llevó a que la diputada se alejara de LLA. Enemistada con Lemoine, quien suele cruzarla casi a diario en redes sociales, Pagano está al frente de la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni: fue ella quien denunció que el jefe de Gabinete tenía una propiedad no declarada en un country en Exaltación de la Cruz y quien deslizó que una casa en Martínez, que cuenta con custodia policial, podría ser también de Adorni. La ex conductora no participó de la nueva conformación de la comisión de Juicio Político, pero Lemoine no perdió oportunidad para burlarse de ella en su cuenta de Twitter.

Karina eligió a su espada más combativa para proteger a Milei frente a las causas más sensibles que afectan al Gobierno, como el caso $LIBRA y las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Hasta el momento hay más de media docena de pedidos de juicio político presentados contra el presidente vinculados a $LIBRA, pero también por el alineamiento con Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, el incumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad y la inconstitucionalidad del DNU 70/2023.

“Es importante que nos confirmen si el martes que viene vamos a empezar a tratar estos expedientes. Si deciden bloquear esta comisión eso no impide que el recinto vote un emplazamiento con mayoría simple. Hoy puede ser que no tengamos número en el recinto pero su desgobierno se va a ocupar de que lo consigamos”, advirtió Juan Marino, del bloque Unión por la Patria, quien ya tiene presentados dos pedidos de juicio político contra Milei por el caso $LIBRA y por la guerra en Irán.

La advertencia de Marino fue un mensaje: el peronismo sabe que no tiene el número para avanzar con un juicio político contra el presidente –ni tampoco el consenso interno–, pero apuesta a aprovechar la debilidad del Gobierno por el escándalo patrimonial de Adorni para presionarlo en el Congreso. Hay presentados, además, varios pedidos de interpelación contra Karina y el jefe de Gabinete, y la oposición planea utilizar todas las herramientas que tiene a mano.

“Esperemos que esta no sea la última reunión”, sumó, sobre el final de la reunión de comisión, Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, quien denunció que no se hubiera incluido a la izquierda en la comisión.

Ni Lemoine ni el resto de las autoridades libertarias de la comisión, como Sebastián Pareja y Nicolás Emma, respondieron a las provocaciones. Después de unas pocas intervenciones, Lemoine dio por finalizada la reunión de comisión y convocó a todos los diputados libertarios a sacarse una foto. “Viva la libertad carajo”, gritó Karen Reichardt, y el resto de la bancada libertaria –entre los que habían varios ex PRO, como Silvana Giudici y Damián Arabia– respondieron: “¡Viva!”

El kirchnerista Rodolfo Tailhade, que los miraba con sorna, chicaneó: “Linda foto con el abogado de Burford”. Hacía alusión a Alejandro Fargosi, cuyo estudio de abogados actuó como representante en la Argentina del fondo Burford Capital en el juicio por la nacionalización de YPF durante el kirchnerismo. Fargosi argumenta que abandonó el estudio antes del juicio, pero igual se irritó, le respondió a los gritos y Tailhade abandonó, risueño, la comisión.

MCM/MC