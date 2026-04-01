EE.UU. negó el ingreso de Silvia Labayru, sobreviviente de la ESMA y protagonista de “La llamada”

Silvia Labayru, una argentina de 69 años que sobrevivió al terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, fue impedida de viajar a Estados Unidos pese a tener toda la documentación en regla. El hecho ocurrió en Ciudad de México y, hasta el momento, no tiene una explicación oficial.

Labayru tenía previsto volar hacia San Antonio, Texas, donde iba a visitar a una familia amiga. Ya estaba a bordo del avión cuando, instantes antes del despegue, fue obligada a descender por personal que le comunicó que no podía continuar el viaje por una orden proveniente de las autoridades estadounidenses.

Según su relato, quienes la retiraron de la aeronave no le brindaron mayores precisiones sobre el motivo de la decisión. Desde entonces, quedó varada sin información clara ni documentación que justificara formalmente la negativa.

El episodio llamó la atención porque la mujer había ingresado anteriormente a Estados Unidos sin inconvenientes, incluso en años recientes. La falta de antecedentes que expliquen la medida alimenta las dudas sobre las razones de la restricción.

La historia de Labayru está marcada por su paso por uno de los períodos más oscuros del país. En 1976, cuando tenía 19 años, estaba embarazada y militaba en Montoneros, fue secuestrada por un grupo de tareas y trasladada a la ESMA, uno de los principales centros clandestinos de detención de la dictadura. Allí fue torturada, sufrió abusos y dio a luz a su hija en cautiverio.

Su testimonio tomó mayor visibilidad en los últimos años a partir del libro La llamada, de la periodista Leila Guerriero, que reconstruye su experiencia y el proceso posterior de su vida en el exilio. Para Labayru, la difusión de esa historia podría estar vinculada con lo ocurrido. “No encuentro otra explicación”, planteó, al remarcar que su militancia ocurrió hace más de cinco décadas.

Tras el episodio, intentó obtener respuestas tanto de la aerolínea como de las autoridades, pero no logró acceder a información concreta. Desde la compañía indicaron que actuaron por una orden de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, aunque aclararon que no cuentan con detalles sobre los motivos.

Ante la falta de precisiones, el consulado de España en México —dado que Labayru posee esa nacionalidad— le recomendó iniciar un reclamo formal ante las autoridades estadounidenses. También le mencionaron causas habituales de inadmisión, como confusiones de identidad o antecedentes de viajes a determinados países, hipótesis que la mujer descartó.

Sin novedades sobre su situación, Labayru decidió regresar a la Argentina junto a su esposo. Mientras tanto, insiste en que lo ocurrido no responde a un trámite administrativo sino a una decisión de carácter político. “Esto es macartismo puro”, sostuvo.

Con información de medios

JIB