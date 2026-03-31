Según el Indec, la pobreza bajó y cerró el 2025 en 28,2%

La pobreza cerró el segundo semestre de 2025 en 28,2%, según informó el Indec. El dato implica una leve reducción frente al primer semestre del mismo año, en un contexto en el que, de acuerdo a los datos oficiales, los ingresos familiares crecieron por encima del costo de las canastas básicas.

Según el organismo, el 21% de los hogares se ubicó por debajo de la línea de pobreza. En esos hogares reside el 28,2% de la población. Dentro de ese universo, el 4,8% de los hogares –que concentran al 6,3% de las personas– se encuentra en situación de indigencia.

La comparación semestral muestra una caída de la pobreza tanto en hogares como en personas: 3,1 y 3,4 puntos porcentuales, respectivamente. En cambio, la indigencia se mantuvo prácticamente sin cambios, sin variaciones estadísticamente significativas.

Ingresos y canastas

La dinámica de estos indicadores está asociada a la relación entre los ingresos de los hogares y el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT), que determinan las líneas de indigencia y pobreza.

En el período analizado, el ingreso total familiar promedio aumentó un 18,3%, mientras que las canastas registraron subas menores: 11,9% en la CBA y 11,3% en la CBT.

Ese desfasaje entre ingresos y precios de las canastas explica la reducción observada en los niveles de pobreza. Sin embargo, el estancamiento de la indigencia sugiere que los sectores de menores recursos no lograron mejorar su capacidad de acceso a los alimentos básicos en la misma proporción.