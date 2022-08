La conductora Viviana Canosa renunció a su programa en A24 por “diferencias con el canal”

La conductora Viviana Canosa renunció este viernes sorpresivamente a su programa Viviana con vos, que se emitía de lunes a viernes por A24, alegando “diferencias con el canal”, lo que desató una serie de especulaciones en torno a las causas y un fuerte apoyo de sus seguidores y de referentes de la oposición.

En su cuenta de Twitter, Canosa explicó en un hilo: “Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos”.

Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24.



Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. (abro hilo) — Viviana Canosa (@vivicanosaok) 6 de agosto de 2022

“También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar. No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo”, añadió.

“Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas”, sostuvo la polémica conductora.

Algunos medios aseguraron que esta abrupta salida de Canosa del canal se debió a que le prohibieron emitir un informe crítico con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.

El canal, dirigido por el empresario Daniel Vila, difundió al aire cerca de las 22 del viernes un comunicado, luego replicado en sus redes, en el que explicaba, sin mencionar a Canosa, que el Grupo América no difundiría “videos callejeros” con escraches a funcionarios públicos, políticos y dirigentes.

“Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares generando escraches con violencia no sólo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general y luego subidos a las redes sociales, la empresa ha tomado la decisión de no difundir los mismos. Ello en razón de la agitación que estos desconocidos provocan con sus agresiones en un momento en el que el país requiere la colaboración de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en general para mantener la paz social y el respeto por las instituciones”.

Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares generando escraches con violencia no sólo verbal sino también física a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general y luego subidos a las redes sociales. — A24.com (@A24COM) 6 de agosto de 2022

La renuncia de Canosa generó una serie de tuits de apoyo, entre ellos, de parte del ex presidente Mauricio Macri, la presidenta del PRO Patricia Bullrich y el diputado de La Libertad Avanza Javier Milei. También periodistas como Gabriel Levinas, Baby Etchecopar, Eduardo Feinmann y Diego Leuco manifestaron su solidaridad con la conductora.

Viviana Canosa debutó en el ciclo Viviana con vos el 1 de marzo de 2021.

