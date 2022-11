Homenaje a Ramón Ayala y varios discos nuevos: Lorena Astudillo, Emilia Siede, Tozzola-Cacoliris y Pablo Bernaba

Considero que a los artistas hay que honrarlos en vida. Por eso fue tan importante el homenaje a Ramón Ayala que se hizo el domingo 6 en el CCK. Ayala, de 95 años, estuvo en primera fila escuchando varios de sus clásicos interpretados por Cecilia Pahl, Nadia Larcher y Walas, del grupo de rock Massacre (que es su sobrino), acompañados de unos músicos maravillosos.

Don Olimpio: nuevo disco y un acercamiento al cancionero de la música popular de autor actual

Saber más

“Mira la luz, goza la vida”. Así empezó la velada con un recitado en off del poema “Ser” del músico misionero. Fue un homenaje breve, pero contundente, bajo el título El viejo río que va. Concierto para Ramón Ayala: “El Mensú”.

El ritmo del gualambao, creado por Ayala, retumbó en el Auditorio Nacional, repleto de público, que más tarde coreaba el estribillo de “El Cosechero” (“algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudo, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo”) y luego, de pie, alentaba “Olé, olé, olé, Ramón, Ramón”.

Y es que el autor de muchos clásicos del folklore como “Posadeña Linda”, “El jangadero”, “Retrato de un pescador”, “El cachapecero” y tantos más presentaba dificultades para caminar y recibió con emoción el reconocimiento, acompañado siempre de su fiel compañera Teresa.

Entre los músicos estaban el violinista Santiago Martínez, el percusionista Cacho Bernal, el pianista José Bulos, la flautista Chela Martínez Bader, el acordeonista Natalio Sturla, el chelista Juan de Dios Rivas y la guitarrista Maru Figueroa. Estos últimos dos fueron los responsables de los arreglos. ¡Larga vida a Ramón Ayala y más homenajes a los artistas vivos!

Lorena Astudillo y la fuerza creadora de las mujeres

Y vamos con las novedades de estos días. La prolífica y siempre activa cantante Lorena Astudillo presenta este viernes 11 su nuevo disco Peregrina, tanto en plataformas como en vivo. Lo integran ocho canciones de su propia autoría en las que busca plasmar la acción creativa y creadora de las mujeres músicas argentinas.

“La nueva canción argentina en manos y voces de mujeres” es el lema bajo el que se promociona este trabajo, que cuenta con la participación de 15 reconocidas músicas: Ligia Piro, Alejandra Radano, Katie Viqueira, Clara Aita, Milagros Caliva, Caro Cohen, Carmen Donneys, Flor Giammarche, Mariana Mariñelarena, Constanza Meinero, Jacquie Oroc, Maia Perduca, Marina Ruiz Matta, Paula Suárez y Eliana Zarabozo.

“Peregrina es un entramado, donde 16 músicas nos sumamos, trenzamos y creamos en un modo que nos recuerda cómo las mujeres podemos sostener colectiva y solidariamente las empresas que nos proponemos, y llevarlas exitosa y felizmente a destino. Rebecca Solnit, Virginia Woolf, Clara Coria, entre tantas lúcidas escritoras, me nutren, me acompañan y guían ideológicamente en este trabajo, donde me empeño en nombrarnos, en reconocernos como creadoras, sabiendo acerca de las tantas dificultades que tenemos las mujeres para movernos en libertad y paridad. Con total consciencia de esto, me animo a emprender este peregrinaje con convicción y alegría porque, por más viento en contra que sople… es posible”, dijo la cantora sobre su disco, el octavo de su carrera.

Por el momento, solo escuchamos un adelanto, la canción “Candombita”, que les dejo a continuación. La presentación será en Rondeman Abasto.

Emilia Siede vuelve a Buenos Aires

Emilia Siede, cantora argentina radicada en Uruguay, vuelve a Buenos Aires para presentar su primer disco solista, Es un decir, del que les hablaba acá hace unos meses. Este trabajo contiene temas de autores contemporáneos entre los que están Papina de Palma, Mocchi, Duratierra, Decidores, Nicolás Ibarburu, Valbé/Noe Recalde y Anikké (N. Rallis). También hay un tema de la propia Siede, “Pez de río”. La producción y las guitarras están a cargo del gran Lautaro Matute. Además, están Luna Sujatovich en piano y sintetizadores y Martín Beckerman en percusión.

“Siento que soy parte de una generación que está componiendo muchísimo, están brotando muchas canciones nuevas preciosas, y lo entiendo como algo folklórico en sí, como si les cantautores de hoy fueran el nuevo folklore, siempre arraigados al paisaje y las influencias de territorio. Cuando interpreto las canciones busco ir hacia esa raíz, que es la que me conecta con lo más puro y esencial de la voz y de la música”, nos dijo Siede en su momento.

El regreso de esta argentina a la ciudad de la furia se producirá el jueves 17 de noviembre en el Cultural Morán. Abrirá la noche nada menos que la potente Luciana Jury.

Les dejo un video que ya tiene unos años, pero que me encanta. En él Siede cuenta cómo nació “Pez de río”, dedicada a su padre, y la canta. Y más abajo el link al disco completo:

El dúo Tozzola - Cacoliris y un EP dedicado a la pampa argentina

El guitarrista Matías Tozzola y el percusionista Horacio Cacoliris forman un dúo instrumental que acaba de lanzar el segundo EP de una serie dedicada a las diferentes regiones del país. Pampas se estrenó en plataformas el 4 de noviembre y el 17 se presenta en vivo en el nuevo Café Vinilo. La invitada de la noche será Lorena Astudillo, de quien hablamos más arriba.

Tozzola, guitarra solista de la Orquesta Juan de Dios Filiberto, toca la guitarra de siete cuerdas. Se juntó con Cacoliris a finales de 2019 con la idea de abordar un repertorio dedicado a la música argentina con versiones de grandes referentes como el “Cuchi” Leguizamón, Falú-Dávalos, Atahualpa Yupanqui, Ariel Ramírez y Raúl Carnota, entre otros.

Ese repertorio lo empezaron a alternar con composiciones propias, lo que los llevó a pensar en EPs centrados en las diferentes regiones argentinas. Pampas, como indica su nombre, está dedicado a la música de la llanura que comparten la provincia de Buenos Aires y La Pampa, donde conviven ritmos como el triunfo, el estilo y la milonga pampeana. Les dejo acá para escuchar los tres temas de este delicado trabajo:

Pablo Bernaba y su disco solista

El bandoneonista Pablo Bernaba, a quien conocemos del Quinteto Negro La Boca, lanzó a fines de septiembre un disco solista, Vozaneón, con tangos clásicos, alguno de su autoría y “Un vestido y un amor” de Fito Paéz. Este 11 de noviembre lo presenta en vivo, con importantes invitados. El show será en el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF).

Los temas de este disco son interpretados con un estilo siglo XXI, con reminiscencias de Rubén Juárez, gran referente en esto de cantar y tocar el bandoneón a la vez. En los fraseos, que Bernaba hace con voz grave y aguardentosa, podemos encontrar algo del Polaco Goyeneche.

Así como el disco es minimalista e intimista, la presentación en vivo seguirá la misma línea. Entre los invitados estarán las cantoras Patricia Malanca y Dolores Solá así como Oscar Pittana y Gastón Ruiz (del Quinteto Negro La Boca) en contrabajo y en guitarra, respectivamente. Patricio Villarejo tocará el chelo, Lía Martinez ofrecerá su danza y habrá otrxs invitadxs sorpresa.

En este video, Bernaba interpreta con la Malanca “Garzas del Riachuelo”.

En 2008, el músico fundó el Quinteto Negro La Boca, grupo que tiene un fuerte trabajo estético-político en el barrio homónimo. Además, dirige el Festival de Tango de La Boca. También fundó y dirigió entre 2011 y 2015 la Escuela Popular de Tango de La Boca.

Acá les dejo el disco completo:

La UNSAM lanza diplomatura virtual en música argentina

Estas noticias me encantan, porque sé que así más músicos tendrán acceso a más formación y seguiremos teniendo una música viva y en evolución constante: en 2023 la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) contará con una nueva Diplomatura en Música Argentina, que se puede estudiar desde cualquier parte del país y del mundo.

Se trata de una propuesta 100% virtual, con clases sincrónicas y asincrónicas, y tiene una duración de 4 meses (80 horas totales).

Está dirigida a instrumentistas y/o cantantes interesadxs en la creación e interpretación de folclore argentino, con experiencia en guitarra, piano, cuerdas, vientos, bajo/contrabajo, bandoneón, percusión o canto.

Esta Diplomatura en Música Argentina, que dirige el pianista Andrés Pilar (del que les hablé muchas veces por Don Olimpio, el Trío Patio y otros proyectos), tiene como objetivo la formación de músicos en la interpretación, los arreglos y el conocimiento estilístico del folclore argentino. Les brinda herramientas técnicas, creativas y conceptuales, “con un sólido conocimiento del género elegido y su repertorio, enmarcado en el devenir histórico de esta música en nuestro país en diálogo con las producciones musicales actuales”, según indica el programa.

Para acceder a esta diplomatura, es necesario aprobar un examen de ingreso. El plazo para inscribirse termina el 30 de noviembre. Los interesados pueden escribir a este mail: diplomusica.eayp@unsam.edu.ar.

Yapa: Homenaje a Ramón

Y, bueno, sí, la yapa de hoy era un poco obvia: el homenaje a Ramón Ayala, que fue transmitido en directo por YouTube. ¡Que lo disfruten!

¡Nos vemos en dos semanas!

“Raíces” fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

CRM