Juana Molina: “Aunque haga algo completamente nuevo, es probable que siga pareciéndose a mí”

La siempre original Juana Molina se presentará este sábado 20 de enero al aire libre en el marco de Parador Konex con un show renovado en el que interpretará una selección de canciones de su repertorio.

Molina (Buenos Aires, 1961) anunció hace poco que editará en vinilo, CD y plataformas digitales su primer álbum, Rara (1996), que volvió a grabar en 2023 junto a dos de los músicos de aquella formación, Mariano Dominguez y Javier Mattanó, completándolo con Daniel López de Arcaute en batería.

¿Cómo llegó a esta idea? “Porque en su momento quedó completamente cajoneado y abandonado entre peleas internas del sello que no tuvieron nada que ver con el disco. Recuperamos los derechos hace muy poco y me dieron ganas de regrabarlo, ya que los derechos fonográficos sí son del sello”, explicó la cantante en breve diálogo con elDiarioAR.

Junto a los tres músicos Juana volverá a interpretar también en este show algunas de las canciones que formaron parte de su debut discográfico, repertorio primigenio -cuyas composiciones datan entre 1986 y 1991-, que no revisitó en los últimos veinte años.

“Me gusta que siempre haya algo nuevo en los shows. en este caso, estoy contenta porque voy a invitar a tocar a los músicos con los que grabé Rara. Sé que la mayoría no lo conoce, es muy distinto a lo que hice después, pero hay muchos fanas que me lo piden hace mucho tiempo. Ha llegado el momento. Una de las canciones, 'Ella en su cuaderno', tuvo varias versiones. La primera de todas la grabé en los ochenta con una querida amiga que todos conocen, cuyo nombre no voy a develar, que también invité al show”.

A pesar de estar descatalogado desde hace más de dos décadas, Rara cosechó fans a lo largo y ancho de todo el mundo, comenzando por Estados Unidos, en donde el director musical de KCRW y host Chris Douridas comenzó a difundir regularmente a la argentina a través del mítico programa “Morning Becomes Eclectic”, difusión que derivó en presentaciones en vivo por la región y consecuentemente en una mudanza con su familia durante dos años, período en el que produjo el siguiente álbum que marcaría el camino de su carrera de allí en más, Segundo.

La nueva edición de Rara, a cargo del sello discográfico Sonamos (que la artista fundó junto a su productor Mario Agustín González), fue parcialmente exhibida por Juana en su Instagram, donde pudo verse la característica tapa/carpeta de tres solapas y elásticos que Alejandro Ros diseñó originalmente en 1996, pero adaptada para el formato de vinilo.

Molina también interpretará canciones de sus últimos dos álbumes de estudio: WED 21 y Halo y ofrecerá adelantos de lo que será su octavo álbum de estudio, que se espera para el último trimestre de este 2024 y del que aún se conocen pocos detalles.

“Es difícil saber cómo será. Nunca sé cómo serán los discos antes de que estén terminados. A veces ocurre que a último momento surge una idea que da vuelta o cambia el rumbo definitivamente”, acota.

La hija de la actriz Chunchuna Villafañe y el cantor Horacio Molina se inició en la televisión con el exitoso ciclo “Juana y sus hermanas”, pero dejó todo para dedicarse a la música. Al principio le costó, pero pronto su originalidad le abrió una carrera internacional, que fue creciendo año tras año con un estilo que, aunque presenta elementos de folk, ambient y electrónica, es muy único y personal.

“Yo no sé si hago 'música nueva'. Es nueva para mí, porque es algo que no hice antes, pero yo tengo un estilo que con los años se puede decir que es muy propio y definido, que aunque haga algo completamente nuevo, es probable que siga pareciéndose a mí. Siempre parto de lugares muy distintos para no hacer lo mismo, pero tampoco me alejo de lo que soy ni de cómo siento la música. No es una exigencia que me impongo, es el estilo que manda”, explicó a elDiarioAR.

La siguiente presentación de Molina será el 2 de febrero en Mar del Plata en el marco del festival Mar del Pop.

CRM