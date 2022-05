Manu Sija vuelve con Changosolo, salió el disco de Nadia Szachniuk y Juan Falú y más

Faltan dos semanas para que “Raíces” cumpla un año y como eso nos alegra mucho lo vamos a celebrar con algunas sorpresas. Ya les contaremos.

Santiago Arias sale de gira, vuelve el Vinilo, Marcela Passadore presenta single y más

Hoy tenemos muchas buenas noticias para compartirles. Así que arrancamos ya.

Manu Sija vuelve con Changosolo

El tucumano Manu Sija es el músico más multiintrumentista que conozco. La cantidad de cosas que hace sonar al mismo tiempo este chango no se pueden creer. Nos encanta y nos partió el alma que se suspendiera el recital de Pat Metheny del que iba a ser telonero justito cuando empezó la pandemia. Pero, como buen artista, aprovechó el encierro para hacer de todo, aunque también pasó por momentos tristes. Ahora vuelve al ruedo con todas sus fuerzas con su proyecto Changosolo, el 2 de junio en el Café Berlín.

“En esta nueva etapa, voy a estar presentando una evolución de eso que comenzó en el año 2016, con mi presentación en TedX Río de la Plata, que fue la primera vez que me presenté con este set multiinstrumentista con live looping, o sea, loopeando, una evolución que después siguió con la grabación del disco Changosolo de 2017”, cuenta a elDiarioAR.

“Todo lo que me permite tocar varios instrumentos casi simultáneamente lo fui cambiando. Fui perfeccionando la técnica de hacer los arreglos, las composiciones, Entonces son nuevas composiciones y nuevos arreglos y también las canciones que más me gustan de aquel disco y de los otros discos, también en versión solo. Ya es un formato en sí mismo Changosolo. Es una forma de tocar en vivo que tengo. Estaré presentando todo eso nuevo y también un nuevo yo, un nuevo Manu después de la pandemia”.

Y es que si la pandemia empezó con la suspensión de los shows de Metheny (“Estuve preparándome un mes, todos los días ensayando sin parar, para hacer esa apertura de concierto, que se suspendió un día antes”), siguió con pérdidas familiares importantes. Falleció su padre y después su tía. “Son cosas que me cambiaron un poco la perspectiva, la forma de pensar, de vivir. Hace relativamente poco me volvieron las ganas de salir a tocar con mi proyecto personal”.

Entre las cosas buenas que le pasaron durante la pandemia, conoció a muchos artistas que admira y pudo hacer cosas con ellos, produjo el último disco de Teresa Parodi y dio una serie de shows a dúo con la uruguaya Ana Prada (que tendrán continuidad y probablemente se conviertan en disco).

“Tengo la suerte de que me inviten a participar en muchas cosas muy diferentes. Soy muy ecléctico en mi música, en mi forma de tocar. Así como te puedo tocar ”First Circle“ de Pat Metheny, puedo tocar una cumbia al segundo que terminó ese tema y una chacarera, una guaracha santiagueña, lo que sea. No soy una persona snob que escucha solo jazz o cosas cool o lo que los músicos deben escuchar. Escucho lo que me gusta. No tengo ningún prejuicio”.

Después hacer algunas fechas en nuestro país (por ahora solo sabemos que el 9 de junio estará en Tucumán, en el Teatro San Martín), Manu Sija se va con Changosolo todo julio a Europa. Pero eso no es todo. Tiene grabadas cuatro canciones que irán saliendo como singles poco a poco y que finalmente se convertirán en un álbum, “una especie de segunda parte de Changosolo”.

Falú por Falú y Szachniuk

Y salió finalmente el disco de Juan Falú y Nadia Szachniuk del que les hablábamos hace algunas ediciones. Se llama finalmente Falú - por Nadia y Juan. Es un trabajo que contiene otras del tío de Juan, don Eduardo Falú, y otras propias. El encuentro que nunca se produjo sobre un escenario se dio en un estudio de grabación (el CIAM, de Tecnópolis) con la bellísima voz de la salteña Szachniuk.

Eduardo Falú, salteño y uno de los grandes bastiones de la música argentina por su refinada manera de tocar la guitarra, sus composiciones y su canto soberbio, nunca llegó a tocar con su sobrino Juan, tucumano, uno de los referentes actuales de la música de raíz. La idea de este proyecto fue generar un encuentro Falú + Falú a partir de sus obras, interpretadas en la voz de Szachniuk y la guitarra de Juan.

Entre las composiciones clásicas de Don Eduardo que contiene el disco están Tonada del viejo amor y Las golondrinas, mientras que entre los temas que consagraron a Juan figuran la Zamba del arribeño o Confesiones del viento.

El encuentro fue definido por los músicos como “un doble juego de espejos”. Salteña Nadia, como Eduardo, y tucumano Juan. “Dos provincianías que se reeditan para una nueva lectura de esta obra fundamental y el juego de las semejanzas y diferencias entre dos categorías creativas insoslayables del folclore argentino que han nutrido repertorios de un enorme colectivo de intérpretes de nuestro país y otras partes del mundo”.

El disco será presentado en concierto el 27 de mayo en Salta, en la Usina Cultural, el 28 de mayo en Tucumán, en el Centro Cultural Virla, y el 8 de junio en Buenos Aires, en el CCK.

La Cangola Trunca toca y gratis

Un grupo que te vuela la cabeza porque le dio dos mil vueltas al folklore y suena increíble es La Cangola Trunca. Son de tocar poco, pero este 17 de mayo lo harán y gratis en el Café Berlín. Tomaron los sonidos del Noroeste argentino y los del Río de la Plata como base para fusionarlos con todo tipo de influencias. El cuarteto está integrado por Mariano Agustoni en pianos, teclado y voz, Santiago Arias en bandoneón, percusión y voz, Hugo Maldonado Barros en guitarra y Quintino Cinalli en batería y percusión. Se formó en 2005 y tiene dos discos publicados sus discos Sajra (2018) y Calisaya (2012). Escuchen cómo suenan:

Pablo Covacevich y un disco de puros guitarristas grosos

El guitarrista Pablo Covacevich sacó un disco grandioso: compuso los once temas para guitarra sola durante años y finalmente eligió para interpretarlos a eximios guitarristas argentinos como Leonardo Bravo, Alejo De Los Reyes, Nora Buschmann, Manu Navarro, Mirta Alvarez, Emiliano Faryna, Andrea Zurita, Pepe Ferrer, Virginia Morillas, Roberto Calvo y Sebastián Luna. Se llama Mi guitarra en buenas manos. Pasen y disfruten de este instrumento tan emblemático de esta parte del mundo en todo su esplendor:

Yapa: Clara Cantore y Marta Gómez

Resulta que la cordobesa Clara Cantore se fue de vacaciones a Barcelona y se juntó con la colombiana Marta Gómez. La idea no era trabajar, pero del encuentro surgieron estas dos hermosas interpretaciones que les quiero dejar. ¡Hasta dentro de dos semanas!

“Raíces” fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

