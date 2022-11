Mariana Baggio lanza su primer disco después de la saga “Barcos y mariposas”

La cantante, compositora y docente Mariana Baggio, una de las artistas favoritas del público infantil en la actualidad, lanza este viernes su primer trabajo luego de la exitosa saga de cinco discos titulada Barcos y Mariposas.

El nuevo trabajo se llama A otra cosa mariposa y en él Baggio se atrevió a probar nuevos caminos musicales.

“El hecho de ya no estar siendo parte de una serie me abrió la posibilidad de jugar y probar otros caminos”, señaló la cantante a elDiarioAR. “Por ejemplo, me propuse trabajar con arregladores/productores distintos según lo que fui imaginando para cada canción: Andrés Rubinztsyn, Pablo Spiller, Ezequiel Finger, Gabriel Spiller y Matías Arce”.

“Además de que el proceso me resultó interesante, novedoso y divertido, esta idea pintó al disco con colores variados”, explicó. “Siempre busqué en mis producciones musicales para infancias riqueza en las instrumentaciones, en las rítmicas, en el tipo de canciones, en las letras e ideas con las que juegan y esta vuelta todo eso se potenció con las distintas cabezas que participaron del proyecto”.

A otra cosa mariposa también se nutre de los talleres de iniciación musical para niñes que Baggio imparte desde hace años. “Otra novedad en este disco son las 'mini canciones' que traen de manera explícita una parte de mi mundo docente en el cual las canciones inventadas por chicos y chicas son parte sustancial. Siempre me conmueven con su frescura, su espontaneidad, su manera de ver el mundo”.

Además, en el disco aparecen jugueteando algunos separadores y guiños en las mismas canciones, que las conectan y van armando un hilo conductor.

A otra cosa mariposa, cuyo presave se puede hacer en este link, tendrá su presentación en vivo el año que viene. Mientras tanto, la cantante está trabajando en un libro en formato historieta sobre cómo compone sus canciones.

Baggio es considerada una de las más importantes compositoras e intérpretes de música para niñes de la actualidad. Muchas de sus canciones son parte del repertorio habitual en jardines de infantes y escuelas primarias de todo el país, como por ejemplo “La calabaza asada”, “La canción del agua”, “Los piratas”, “Salta Canguro”, “Que no Pare de Tocar, ”Los Exploradores“, ”Luna Lanar“ y ”Brujos Hechiceros“.

