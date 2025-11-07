De Niro celebró el nombramiento de Mamdani y criticó a Trump: “Es el momento de recuperar nuestro país”

El actor estadounidense Robert de Niro aplaudió este viernes la reciente elección del nuevo alcalde de su ciudad, Nueva York, Zohran Mamdani, como esperanza contra la política representada por el presidente Donald Trump. “Llegó el momento de recuperar nuestro país”, afirmó, según medios locales.

Las palabras del intérprete tuvieron lugar tras reunirse con el papa León XIV, quien lo recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano. “Buenos días. Es un placer conocerlo”, le dijo en inglés el pontífice a su compatriota nada más recibirlo en la llamada 'Sala de Tronetto' del palacio: “También para mi”, respondió el famoso actor, según informa el medio oficial 'Vatican News'. Acto seguido, León XIV le regaló un rosario.

De Niro viajó a Roma para asistir a la inauguración de un hotel de su propiedad, en la exclusiva Vía Véneto.

El jueves, el actor de El Padrino 2 (1974) o Taxi Driver (1976) fue homenajeado en el Palacio del Campidoglio, sede del Ayuntamiento de Roma, laureado con su mayor reconocimiento, el premio 'Lupa Capitolina'.

Durante la ceremonia, el actor reivindicó y celebró sus raíces italianas, en concreto de la región de Molise, y destacó el valor de Italia y de la Ciudad Eterna para el arte y la cultura. “Mi familia tiene raíces en Italia, por lo que este reconocimiento tiene un significado personal para mí. Siempre sentí un vínculo profundo con este país, su gente, su pasión y su respeto por la artesanía y la creatividad”, aseguró durante la gala.

Con información de la agencia EFE