Panorama político y social del Estado Plurinacional de Bolivia a dos años de gobierno de Luis Arce

La décima encuesta completada desde 2019 por el Centro Estratégico de Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) entre el 10 de octubre y el 2 de noviembre de 2022 concluye que un 47,8% de la sociedad boliviana se forma una imagen positiva, en cuanto dirigente político, del presidente Luis Arce Catacora, quien asumió en el más alto cargo político dos años atrás, el 8 de noviembre de 2020. Una proporción todavía mayor, el 51 %, aprueba en su conjunto el desempeño del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en sus dos últimos años de gestión. La muestra del sondeo está formada por las 2000 personas encuestadas telefónicamente a través del sistema CATI. Son mayores de 18 años, y residen en localidades urbanas y rurales de los nueve departamentos del Estado Plurinacional: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija. El sondeo a atendió a distribuir la encuesta según cuotas de género, edad y nivel socioeconómico, con el propósito de que el porcentaje total resultara más igualitario en su representatividad.

Los porcentuales que abajo se consignan, exponen los resultados correspondientes a las 15 preguntas orientadas que componen la encuesta.

Una entrevista a Bolivia en 15 preguntas clave

La primera pregunta refiere a la gestión del gobierno del Estado Plurinacional: “En un balance global, usted diría que la gestión general del Gobierno de Luis Arce es…

Positiva, 51%; Negativa, 47,4%

La segunda se focaliza en la valoración de la gestión de la economía y obtiene los resultados siguientes:

Positiva, 45%; Negativa, 56%

La tercera interroga acerca de una eventual Reforma Constitucional, por Sí o por No:

A favor, 61,4% (marzo 2022: 58,9%)

En contra, 27,1% (marzo 2022, 30,6%)

No sabe / No contesta: 11,5%

La cuarta presenta dos opciones, una negativa y otra positiva, en cuanto a la extranjerización de la minería de extracción del oro:

No debería permitirse que empresas extranjeras se dediquen a la extracción del oro en Bolivia: 80%.

Debería permitirse que empresas privadas extranjeras se dediquen a la extracción del oro en Bolivia: 15,5%

No sabe/ no contesta: 3,9%.

La quinta pregunta inquiere sobre la nacionalización del litio a igual que respecto a la pregunta formulada respecto al oro, ofrece dos opciones:

El Estado debería nacionalizar el litio por ser un recurso estratégico 69,5%.

Es mejor que participen privados en la explotación del litio, nacionalizar sería perjudicial para la economía del estado: 23,8%.

No sabe/ no contesta: 6.7 %.

En sexto lugar, se pide la opinión sobre los medios de comunicación

Defienden intereses económicos y políticos en lugar de informar: 69,1%.

Realizan su labor de forma razonablemente imparcial y objetiva: 23,9%.

No sabe/ no contesta 7,1 %.

La séptima pregunta solicita la valoración de la imagen como dirigente:

¿Qué opinión tiene usted de Luis Arce, diría que es positiva o negativa?

Positiva: 47,9%; Negativa: 44,9%; No lo conoce, 3,8%; No sabe, no contesta, 3,3%

La octava repregunta, sobre la imagen de Luis Arce a dos años de su gobierno:

Positiva, 47,8%

Las preguntas novena, décima y undécima refieren a las imágenes de dirigentes políticos de la oposición que ocupan cargos votados por la ciudadanía, según este orden:

-¿Qué opinión tiene usted de Fernando Camacho, diría que es positiva o negativa?

Positiva, 35,7%. Negativa, 40,9%. No lo conoce, 18,9%. No sabe, no contesta, 4,5%.

-¿Qué opinión tiene usted de Manfred Reyes Villa?...

Positiva, 22,9%. Negativa, 67,1%. No lo conoce, 6.6%. No sabe, no contesta, 3.6%.

-¿Qué opinión tiene usted de Eva Copa?...

Positiva, 34.9%. Negativa, 48,0%. No la conoce,13,2%. No sabe, no contesta: 4,2%.

La duodécima pregunta refiere al nivel de adhesión al gobierno del Estado

Apoyo total, 30,2%

Rechazo total, 22, 1%

Nos sabe, no contesta, 10,2%

La decimotercera pregunta inquiere ¿Quién es el líder de la oposición? ¿Quién considera Ud. que es actualmente el líder de la oposición?

Fernando Camacho, 19,9%; Carlos Mesa, 7,1%; Manfred Reyes Villa, 4,7%; Johnny Fernández, 1,4%

No hay liderazgo definido, 60,5%

No sabe, no contesta, 6,4%

La décimo cuarta pregunta se enfoca en sentimientos por los referentes opositoresm así formulada: ¿Qué siente al respecto de los referentes de la oposición? (solo entre quienes manifiestan rechazo por el gobierno del presidente Arce)

Esperanza: 20,3%; Confianza, 7,6%. Total entre los dos segmentos, 27,9%

Indiferencia: 22,5%; Decepción, Rechazo, 30,1%; No sabe, 15,2%; No contesta: 4,3%. Total de los 4 segmentos, 45,3%.

La décimo quinta y última pregunta es ¿Puede la oposición gobernar Bolivia?

Hay posibilidades, 36,1%

No creo que eso pase, 57,9%

No sabe, no contesta, 5,9%.

El buen éxito de una consistente gestión económica, base de la valoración positiva del gobierno boliviano

Según estos registros obtenidos por la encuesta del CELAG el aval otorgado por la ciudadanía del Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en la buena valoración de la gestión económica que cuenta con el beneplácito de casi la mitad de las bolivianas y los bolivianos. El país cuenta con la tasa de inflación más baja de una América Latina castigada por los efectos de la guerra en Ucrania, que alimentaron una crisis ya arrastrada por la pandemia del Covid-19. Mientras que en la República Argentina el índice de precios al consumidor ha acumulado un alza del 36,2% en el primer semestre de 2022 y ha aumentado en el presente en curso, el Estado Plurinacional vecino sin acceso al mar reporta un incremento apenas notable del 1,2%.

En fuerte contraste queda atrás el total fracaso del gobierno de facto boliviano de noviembre 2019-octubre 2020. Que puso en peligro la vida del hasta entonces presidente Evo Morales, el sindicalista cocalero de origen aymara que llegó al Palacio Quemado cuyas tres sucesivas presidencias significaron progresos únicos. En esta línea se extiende la consulta referida al nivel de adhesión al actual gobierno, el 47,1% de los bolivianos manifiesta apoyo total (30,2%) o parcial (16,9%), mientras que el 42,7% declara sentir rechazo total (22,1%) o parcial (20,6%).

Estos últimos guarismos alcanzan más relevancia si se comparan con los magros apoyos alcanzados por la oposición, muy probablemente por el acuciante recuerdo cercano de su accionar ‘golpista’: la mayor parte de quienes manifiestan rechazo contra el gobierno actual opina que la oposición no tiene un liderazgo definido y al ser consultados sobre los sentimientos que les despiertan los principales referentes de la oposición el 75% manifiesta sentir indiferencia, decepción o rechazo.

En este marco casi de suyo deriva que la imagen positiva de los principales referentes opositores al gobierno con cargos de elección popular se ubica por debajo del 40%: el cruceño Fernando Camacho registra una imagen positiva del 22,6%, el cochabambino Manfred Reyes Villa, 35,7% y la ex presidenta masista del Senado y autoridad alteña Eva Copa 34,1 por ciento.

En términos de expectativas sobre el desempeño electoral de la oposición, solo un tercio de la muestra considera viable un gobierno de oposición en Bolivia en el futuro cercano.

En términos de clivajes ideológicos, 70% de la encuesta creen que el Estado debería nacionalizar el litio por ser un recurso estratégico. Puntualmente, el canciller Rogelio Mayta en la Cumbre de Cancilleres de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de Buenos Aires, declaró en la capital argentina: “Hemos manifestado y creemos firmemente que lo importante es el fortalecimiento de instancias de articulación regional a todo nivel” a la vez que destacó la iniciativa del triángulo del litio entre su país, Argentina y Chile. De manera semejante a la valoración de la extracción del litio, respecto al oro, el 81% considera que no debe permitirse que empresas extranjeras extraigan el metal en Bolivia.

Del MNR al MAS, 70 años de nacionalismo y estatismo positivos

En 2022, sin grandes celebraciones, casi sin recordaciones públicas o partidarias, en Bolivia se cumplen 70 años de la Revolución de abril de 1952, que derrocó a la dictadura de la Rosca, y dio el poder al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Víctor Paz Estenssoro, líder y primer presidente electo del MNR, inició un programa de nacionalización de la minería, alfabetización y sufragio universal, reforma agraria, marcha al Oriente desde la sede de gobierno en el altiplano paceño para asegurar el desarrollo productivo y la presencia del Estado en todos los nueve departamentos del país.

En la encuesta de CELAG afloran los aspectos y las vertientes ideológicas más positivos y perdurables del estatismo y nacionalismo del MNR. A estos posicionamientos bolivianos ya históricos se une la aprobación por los logros de la acertada planificación económica y de los programas de promoción e inclusión social de las últimas década y media de gobierno del MAS, en las presidencias de Morales y de Arce.

Los setenta años que se cumplen y que enlazan al MNR revolucionario con el Proceso de Cambio masista no son, sin embargo, en absoluto continuos. Entre el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez en 1971 y la primera elección ganada por Evo en 2005, hay el abismo de 35 años de dictadura militar, intervención de EEUU, y neoliberalismo económico abusivo.

