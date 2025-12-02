La Casa Blanca afirma que la resonancia de Trump fue “cardiovascular” después de que el presidente dijera que no sabía de qué parte del cuerpo era

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se hizo una resonancia magnética hace varias semanas. Pero este domingo aún no sabía explicar para qué ni de qué parte del cuerpo había sido. Por eso, la Casa Blanca difundió este lunes una carta del médico del presidente de EE.UU. explicando la prueba diagnóstica, cuya fecha de realización no se menciona.

“En resumen”, dice el informe del capitán Sean P. Barbabella, médico del presidente, “este nivel de evaluación es estándar para un examen físico a la edad del presidente Trump y confirma que sigue gozando de una salud general excelente”.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, “el presidente Trump se realizó una resonancia magnética porque los hombres de su grupo de edad se hacen una evaluación exhaustiva de la salud cardiovascular y abdominal. El propósito de estas imágenes es preventivo, para identificar cualquier problema de forma temprana, confirmar la salud general y garantizar que el presidente mantenga su vitalidad y funcionalidad a largo plazo”.

“Las pruebas cardiovasculares del presidente Trump fueron perfectamente normales, sin evidencia de estrechamiento arterial, deterioro del flujo sanguíneo o anomalías en el corazón o los vasos principales. Las cavidades cardíacas son de tamaño normal. Las paredes de los vasos parecen lisas y sanas, y no hay signos de inflamación o coagulación. En general, su sistema cardiovascular muestra una salud excelente. Las imágenes abdominales también son perfectamente normales. Todos los órganos principales parecen muy sanos. Todo lo evaluado funciona dentro de los límites normales, sin problemas agudos o crónicos. En resumen, este nivel de evaluación es estándar para un examen físico ejecutivo a la edad del presidente Trump y confirma que sigue gozando de una excelente salud general”, añadió.

Trump se enoja

“No tengo ni idea”. Así, airado, respondió Donald Trump este domingo a las periodistas que le preguntaron por la resonancia magnética que se hizo el presidente de EE.UU. hace varias semanas. “Solo fue una resonancia magnética. ¿De qué parte del cuerpo? No fue el cerebro. Porque hice una prueba cognitiva y la aprobé con nota. Saqué una nota perfecta, algo que vos serías incapaz de hacer”.

Con esa reacción de enojo dio por concluida la conversación con los periodistas en el Air Force One, en el vuelo de vuelta desde Florida a Washington DC. “Si quieren que se publiquen los resultados, lo haré”, dijo el presidente durante una conversación con los periodistas mientras regresaba a Washington desde Florida.

Trump, además, dijo que los resultados de la resonancia magnética eran “perfectos”, si bien no supo explicar de qué parte del cuerpo es la prueba.

La polémica en torno a la resonancia magnética recobró vida estos últimos días a raíz de que el presidente de EE.UU. llamara “retrasado” al gobernador de Minnesota, Tim Walz, ex candidato a vicepresidente de Kamala Harris. Walz respondió afirmando que “el presidente no está bien” y reclamando la publicación de los resultados de la resonancia magnética.