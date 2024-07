El Consejo Nacional Electoral de Venezuela da la victoria a Maduro mientras la oposición denuncia un “fraude”

Nicolás Maduro fue proclamado vencedor. Así lo anunció el Consejo Nacional Electoral, que otorgó un 51,2% al presidente de Venezuela, frente a 44,2% de la principal candidatura de la oposición venezolana, liderada por Edmundo González Urrutia, y María Corina Machado, que hablan de “fraude” y “saqueo masivo”.

Pasada la medianoche del domingo de Venezuela, seis horas después del cierre de urnas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó una breve conferencia en la que compartió los resultados oficiales de los comicios presidenciales. Elvis Amoroso, presidente del CNE, aseguró que la demora en la entrega de resultados se debió a una “agresión en contra del sistema de transmisión de datos”. Amoroso añadió que habían solicitado al fiscal general de la república que se inicie una investigación “sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral, contra los centros de votación y funcionarios electorales”.

“Habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín, que marca una tendencia contundente e irreversible”, añadió Amoroso. Según este boletín, Nicolás Maduro estaría en un primer lugar, con 5.150.092 votos (un 51,20%) y Edmundo González, en el segundo, con 4.445.978 votos, con un 44,02%.

Los datos que emitió el CNE contrastan con las proyecciones de algunas encuestas publicadas en las últimas semanas, que situaban a Edmundo González, representante de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD), con ventaja.

Maduro, en su primera intervención tras la publicación de los resultados por parte del CNE, pidió “respeto a la voluntad popular”.

“Ya puedo decir que soy presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo”, ha proclamado Maduro: “Este triunfo, es tu triunfo, comandante Hugo Chávez, este pueblo jamás te ha fallado. ¡Chávez vive, y la Patria sigue! No pudieron con las agresiones, amenazas y no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela: el fascismo en Venezuela no pasará ni hoy, ni nunca”.

El presidente del ente electoral, Elvis Amoroso, aseguró que “en las próximas horas” el CNE publicará en su página web el detalle de los resultados, mesa por mesa, y entregará a los 38 partidos políticos que compitieron un informe digital sobre el desenlace de la contienda.

A partir del 10 de enero, fecha en la que comienza el nuevo mandato, el presidente afrontará un tercer sexenio al frente del país, gobernado por el chavismo desde hace 25 años.

“Saqueo masivo”

María Corina Machado, líder de la oposición y quien no pudo ser candidata por haber sido inhabilitada, dijo una hora después de la declaración del CNE: “Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González, y todo el mundo lo sabe. Esto no es un fraude más, esto es desconocer y violar groseramente la soberanía popular”.

Aseguró que la oposición cuenta con “más del 40% de las actas y toda la información coincide en que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos”.

Machado reiteró una petición que hizo a lo largo del domingo: que los testigos no se vayan de los centros de votación y que la ciudadanía los acuerde. “En los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. Hasta el final es hasta el final”, concluyó.

Machado recibió el apoyo del presidente Javier Milei quien aseguró que se trató de un victoria "aplastante" de la oposición.

A lo largo de la jornada, la PUD denunció que en algunos centros se impidió a los testigos ingresar, si bien aclararon que se trataba de incidencias que constituían un porcentaje menor. Sin embargo, con el paso de las horas, la coalición alertó, sin muchos detalles, sobre un “patrón” para impedir que sus testigos electorales presenciasen el escrutinio de los votos, que debe ser público, de acuerdo a la Ley.

Boric: “Difícil de creer”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, advirtió este lunes que los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que dan la victoria a Nicolás Maduro “son difíciles de creer” y que su país no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”.

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”, indicó el mandatario progresista en su cuenta de X.

Por otra parte, el Gobierno de Venezuela denunció este domingo una “operación de intervención” contra sus elecciones presidenciales por parte de un grupo de nueve países latinoamericanos, además de lo que denomina “políticos sicarios de ultraderecha” de la región.

“Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca de una operación de intervención en contra del proceso electoral, nuestro derecho a la libre autodeterminación y la soberanía de nuestra patria, de parte de un grupo de Gobiernos y poderes extranjeros”, según un comunicado, que señala a Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana.

Asimismo, el Ejecutivo venezolano acusó de formar parte de esta operación a los exgobernantes Iván Duque y Andrés Pastrana de Colombia, Mauricio Macri, de Argentina; y Óscar Arias, de Costa Rica, así como a los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott, a quienes llamó “políticos sicarios de ultraderecha especializados en desestabilizar Gobiernos en América Latina”.

Según la Administración de Nicolás Maduro, “pretenden desvirtuar lo que se ha expresado” este domingo “en paz y con espíritu cívico” en el país caribeño, cuando millones de venezolanos salieron a votar por uno de los diez candidatos a la Presidencia, entre ellos el actual jefe de Estado, quien busca una segunda reelección.

“Esta miserable y desesperada operación está destinada al fracaso, porque Venezuela es un país libre y soberano y jamás aceptará imposiciones ni chantajes, y menos de instancias extranjeras sin moral y legalidad para agredir nuestros derechos y a nuestro pueblo”, agregó Caracas.

Los cancilleres de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú emitieron este domingo un comunicado conjunto en el que expresaban su preocupación y anunciaban que harán un seguimiento cercano de los acontecimientos electorales en Venezuela.

“Consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas”, señala el texto: “Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos”.