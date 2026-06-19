EE.UU. e Irán cancelan las negociaciones de hoy en Suiza mientras Israel mata a 18 personas en el Líbano

Las conversaciones previstas entre EE.UU. e Irán este viernes en Suiza fueron canceladas abruptamente. Una vez firmado el acuerdo de paz por los presidentes de ambos países, Washington y Teherán iban a comenzar a tratar el desarrollo técnico del memorando. Sin embargo, la Casa Blanca informó esta noche que no salió el vicepresidente JD Vance de viaje al encuentro, justificando la demora en problemas logísticos, mientras el Ejército israelí continuaba su ofensiva en el sur del Líbano, donde al menos 18 personas han muerto en ataques lanzados este viernes.

El Gobierno suizo confirmó este viernes que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los dos mediadores en las negociaciones para un cese de las hostilidades, Qatar y Pakistán, se pospuso. El encuentro estaba previsto para este viernes en la localidad alpina de Bürgenstock, donde ya se había desplegado un dispositivo de seguridad en previsión de la llegada de las delegaciones.

La Casa Blanca informó a la prensa que la logística de este tipo de negociaciones “nunca ha sido sencilla ni predecible” y evitó confirmar una nueva fecha de salida, al tiempo que aseguró que informará cuando haya actualizaciones concretas sobre los próximos pasos del proceso. Según informa The Guardian, la cancelación fue tan repentina que el personal de JD Vance y un grupo de periodistas ya se encontraban en el aeródromo para partir hacia Suiza.

En una aparición previa, Vance había indicado que existía la posibilidad de viajar este fin de semana a Suiza para participar en el inicio de las conversaciones técnicas con Irán, en el marco de un proceso aún en fase de organización.

“Nuestro plan es ir a Suiza; no sé exactamente cuándo. La forma en que estamos organizando esta negociación técnica implica, obviamente, la participación de los líderes políticos (de ambos países)”, dijo el vicepresidente sobre un diálogo que se presupone complicado.

Un funcionario estadounidense afirmó al medio estadounidense Axios que las acusaciones de Teherán sobre violaciones del alto el fuego por parte de Israel en el Líbano podrían ser la razón por la que las conversaciones no se celebraron este viernes.

Suiza confía en que se retome la cita

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza indició que, pese a este revés, “los trabajos preparatorios pertinentes en Bürgenstock continúan” y que mantiene toda su disposición a facilitar las conversaciones.

Periodistas de varios medios internacionales habían llegado –ahora se sabe que en vano– para intentar cubrir el evento a pesar de que las autoridades habían indicado que no se preveía acceso para la prensa.

Conforme a las indicaciones recibidas, las autoridades suizas habían puesto en marcha un plan para garantizar la seguridad de los negociadores y mediadores en Bürgenstock, un apartado 'resort' de montaña ubicado en lo alto del lago de Lucerna y que incluye dos lujosos hoteles y residencias, así como un espacio termal con impresionantes vistas al lago y a los Alpes.

El lugar, además de su carácter exclusivo, presenta una singular ventaja en términos de seguridad: su acceso puede quedar completamente bloqueado si se corta la única carretera que conduce hasta él y se interrumpe el servicio del histórico teleférico que lo conecta con la orilla del lago de Lucerna, situada 500 metros más abajo.

La policía cantonal ya había hecho ambas cosas: colocado un puesto de control para filtrar las entradas e impedir el paso de cualquiera que no estuviese hospedado en Bürgenstock o de más efectivos de seguridad, y se había anunciado que el teleférico se encontraba cerrado desde este miércoles por la noche hasta el lunes próximo.

En el memorando de entendimiento ya firmado, EE.UU. e Irán se dan a un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo, que deberá ser ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Israel mantiene ataques en Líbano

El Ejército israelí confirmó en un breve comunicado este viernes que continúa atacando infraestructuras de la milicia chií Hezbollah en diversas zonas del sur del Líbano. Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, al menos 18 personas murieron y 33 quedaron heridas por los ataques, en una violación de los términos memorando de entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos para el cese de las hostilidades que entró en vigor inmediatamente tras su rúbrica la madrugada del jueves, y que extiende el cese de hostilidades al Líbano. Irán lleva semanas advirtiendo que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrillar el acuerdo con EE.UU. en caso de que Israel continúa atacando Líbano, como ha continuado ocurriendo.

El líder de Hezbollah, Naim Qassem, dijo esta semana que el “límite para las negociaciones” entre Israel y el Líbano debe ser “la seguridad mutua”, y llamó a aprovechar el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos para “expulsar” al Estado hebreo del sur de Líbano y restaurar la soberanía.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sentenció el jueves, que el Ejército mantendrá la “zona de seguridad” en los territorios ocupados del sur del Líbano, de los que Israel no se retirará “mientras las necesidades de seguridad así lo exijan”.

Este viernes tanto el Ejército israelí como Hezbollah se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego, que sobre el papel está vigente entre Israel y Líbano intermediado por EE.UU., y justificaron así sus intercambios de fuego cruzado.

Con información de EFE