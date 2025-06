Israel aplica su manual de guerra en Irán: descabezar la cúpula, desplazar a los civiles y bombardear sin pausa

Después de un primer gran ataque sorpresa en la madrugada del pasado viernes, el Ejército israelí empezó a replicar en Irán el modus operandi de guerra total que siguió en sus ofensivas en Gaza y en Líbano, ordenando la evacuación de barrios enteros de la capital, bombardeando múltiples objetivos y puntos del país sin descanso, y matando a sus altos cargos militares.

El Ejército israelí anunció este martes que “eliminó” al general Ali Shadmani, perteneciente a la Guardia Revolucionaria, el cuerpo de élite encargado de velar por la República Islámica de Irán, cuyos dirigentes fueron asesinados en los últimos días en ataques selectivos de Israel. El pasado viernes de madrugada, Israel mató al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mohammad Bagheri; al comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Salamí, y al general Gholam Ali Rashid, responsable del cuartel general Khatam al-Anbiya.

Según el portavoz militar israelí Effie Defrin, Shadmani era “el comandante militar de mayor rango del régimen iraní” y “el colaborador más cercano del líder supremo de Irán”, el ayatolá Ali Jameneí, y sustituyó a Gholam Ali Rashid. “Shadmani solo ocupó el cargo durante cuatro días. También fue eliminado”, alardeó Defrin en su conferencia de prensa diaria. “Perseguiremos implacablemente a nuestros enemigos mediante capacidades de inteligencia avanzadas, aprovechando las oportunidades emergentes, la superioridad aérea y una planificación operativa compleja”, aseguró el portavoz.

Aparte de descabezar las Fuerzas Armadas iraníes, el Gobierno israelí apunta directamente al líder supremo, la máxima autoridad política, militar y religiosa del país. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió a Jameneí que podría terminar como “el dictador en el país vecino”, en referencia a Sadam Hussein, derrocado por la invasión estadounidense de Irak en 2003 y ejecutado en 2006.

Objetivo: el líder supremo iraní

“Advierto al dictador iraní de que no siga cometiendo crímenes de guerra ni lanzando misiles contra civiles israelíes. Haría bien en recordar el destino del dictador del país vecino a Irán, que eligió este mismo camino contra el Estado de Israel”, declaró Katz en una reunión con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y otros altos mandos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no descartó que Israel vaya a matar a Jameneí, en una entrevista con la cadena estadounidense ABC. Preguntado por la posibilidad de atacar a Jameneí, Netanyahu afirmó que Israel hace “lo que tiene que hacer” en Irán. ABC y otros medios de Estados Unidos habían informado de que el propio presidente Donald Trump tuvo que frenar a Israel para evitar que asesinara al líder supremo.

El mandatario aseguró este martes que Israel y EEUU no van a matar a Jameneí, de momento: “Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'líder supremo'. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos, no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando”, dijo en su red social Truth Social. Trump también instó a Irán a una “RENDICIÓN INCONDICIONAL”.

En medio de las amenazas, la Fuerza Aérea israelí no cesó sus bombardeos sobre Irán, por quinto día consecutivo, y lo hizo con armas estadounidenses, según dijo el mismo Trump. “Irán tenía buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos, y en abundancia, pero no se comparan con los hechos, concebidos y fabricados en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que Estados Unidos”. Trump aseguró que tienen el control del espacio aéreo iraní, un día después de que Israel anunciara su dominio sobre el espacio aéreo de la capital.

Los cazabombarderos israelíes pueden operar prácticamente a sus anchas, al igual que vienen haciéndolo en Gaza y en Líbano en los pasados 20 meses, bombardeando objetivos militares, pero también infraestructura civil, viviendas y otros blancos simbólicos, como la televisión estatal de la República Islámica, conocida como IRIB, que fue atacada el lunes mientras emitía en directo.

El ministro de Defensa señaló este martes que las fuerzas israelíes seguirán actuando “contra el régimen y los objetivos militares en Teherán”, igual que lo hicieron contra “las autoridades que difunden propaganda e incitación”, en referencia a la televisión oficial de Irán. Katz mandó un mensaje a la población iraní muy parecido a los que dirigió en los pasados meses a los gazatíes y a los libaneses: “No se pongan en peligro y no sean rehenes en las manos de un dictador que los utiliza para su supervivencia”. También les pidió que sigan las instrucciones del Ejército israelí.

El lunes, el portavoz castrense en árabe y en farsi emitió una orden de evacuación de un amplio barrio de Teherán (una ciudad de más de diez millones de habitantes), antes de bombardear la televisión. No era la primera orden dirigida a los residentes de la capital iraní y era exactamente igual a las advertencias emitidas para los barrios del sur de Beirut, golpeados duramente por la aviación israelí, o para ciudades enteras de la Franja de Gaza.

Israel hace el “trabajo sucio” en Irán

Los países del G7 –EEUU, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia– apoyaron la actuación de Israel en una declaración conjunta firmada al término de una reunión en Canadá. “Afirmamos que Israel tiene derecho a defenderse. Reiteramos nuestro apoyo a la seguridad de Israel. También afirmamos la importancia de la protección de los civiles. Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo en la región. Dejamos claro en todo momento que Irán no puede tener nunca un arma nuclear”.

Uno de los integrantes del G7, el canciller alemán, Friedrich Merz, incluso fue más allá, celebrando la intervención militar israelí para debilitar al Gobierno de Irán y sus capacidades nucleares. “Asumo que los ataques de los últimos días dejaron al régimen de los ayatolás muy debilitado y probablemente nunca volverá a ser tan fuerte como antes”, dijo en una entrevista con la televisión privada 'Welt TV' realizada en Kananaskis, donde tuvo lugar la cumbre.

En otra entrevista con la cadena pública ZDF, Merz admitió que Israel está realizando el “trabajo sucio” para el resto del mundo. “Siento el máximo respeto por el Ejército de Israel, por el Gobierno de Israel, porque tuvieron el valor de hacerlo, ya que de lo contrario habrían pasado meses y años con el terror continuado de este régimen, y además, posiblemente, con armas atómicas”, declaró.

Israel justificó su intervención militar en Irán porque este país iba a lograr supuestamente la bomba atómica en breve, aunque las autoridades de Teherán siempre defendieron que su programa nuclear es de uso pacífico. La campaña de bombardeos israelí tuvo como blanco la infraestructura nuclear de Irán, con ataques repetidos contra las principales plantas del país.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) monitoreó los daños causados en esas infraestructuras por el temor a que se produzcan radiaciones en las zonas donde se encuentran. Este martes, el organismo de Naciones Unidas explicó que identificó, basándose en imágenes de satélite, nuevos elementos que muestran “impactos directos” en salas subterráneas de enriquecimiento de uranio de la planta nuclear de Natanz, al sur de Teherán y la más importante de Irán. El jefe del OIEA, Rafael Grossi, había dicho un día antes que las centrifugadoras de la planta subterránea habían resultado con probabilidad “gravemente dañada” por los cortes de energía provocados por el ataque.

La cadena de televisión CNN reveló que la Inteligencia de EEUU había concluido antes de que Israel lanzara su ofensiva que Irán “no estaba buscando activamente [fabricar] un arma nuclear” y “estaba a hasta tres años de poder fabricarla y atacar un objetivo de su elección”, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Ahora, fuentes de Inteligencia estadounidenses creen que los ataques de Israel podría haber hecho retroceder el programa nuclear iraní “tan solo unos meses”. La CNN señala que las instalaciones de Natanz fueron dañadas, pero un segundo centro de enriquecimiento de uranio, el de Fordow, está prácticamente intacto. Según la cadena, “Israel carece de la capacidad para dañar Fordow sin armas y apoyo aéreo específicos de Estados Unidos”.

El Ejército y el Gobierno israelíes aseguraron reiteradamente que sus ataques se centran en la infraestructura nuclear iraní, mientras que acusan a Irán de estar atacando a los civiles en Israel. Este martes, Teherán lanzó más misiles contra el Estado judío, pero en menor cantidad que en los días previos y los impactos no causaron víctimas mortales.

Según los servicios de emergencia israelíes, más de 20 ciudadanos murieron y más de 600 sufrieron heridas por los ataques iraníes desde el pasado viernes. Mientras, en Irán, las autoridades cifraron el pasado domingo en más de 220 los fallecidos. Este martes, el Ministerio de Salud detalló que entre las víctimas mortales hay 35 mujeres y diez niños, además de un total de 1.800 heridos, la mayoría de ellos civiles.