Johnson viajó a Kiev y Europa promete acelerar el proceso de adhesión de Ucrania a la UE

Apoyo político total de la UE a Ucrania. La visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, a Kiev, la capital de un país bombardeado por Rusia, manda un mensaje claro: son los más altos dignatarios que han entrado en el país invadido para reunirse con su presidente, Volodímir Zelenski. Pero también para presenciar las consecuencias de la matanza de Bucha.

La presidenta de la Comisión Europea y Borrell, frente a la matanza de Bucha

Saber más

Pero el apoyo político también se ha convertido en una promesa. La de Von der Leyen ante Zelenski durante la rueda de prensa conjunta de este viernes en Kiev: “Estamos de tu lado en su sueño de Europa. Volodímir, mi mensaje de hoy es muy claro. Ucrania pertenece a la familia europea. Hemos escuchado su solicitud alto y claro. Y hoy estamos aquí para darte una primera respuesta positiva. En este sobre, estimado Vladimir, hay un paso importante hacia la adhesión a la UE. El cuestionario que está aquí es la base para nuestra discusión en las próximas semanas. Es donde comienza su camino hacia Europa y la Unión Europea. Este cuestionario que te entrego tiene que ser respondido porque son preguntas que luego forman la opinión de la Unión Europea como recomendación al Consejo. Estamos listos las 24 horas del día y siete días a la semana para ayudarlo a completar. Sabemos mucho el uno del otro porque hemos estado trabajando juntos muy intensamente durante los últimos años. Así que no será, como de costumbre, una cuestión de años formarse esta opinión, será una cuestión de semanas si trabajamos en estrecha colaboración”.

Después de los dirigentes de la UE, le tocó el turno al primer ministro británico, Boris Johnson, que efectuó este sábado una visita sorpresa a Kiev.

“Estamos preparando un nuevo paquete de asistencia financiera y militar que es testimonio de nuestro compromiso con la lucha de su país (Ucrania) contra la salvaje campaña rusa”, escribió Johnson en Twitter. Se refería a 120 vehículos blindados y a una partida de nuevos sistemas de misiles antibuque, a lo que hay que sumar 500 millones de dólares en asistencia financiera.

Londres había informado el viernes del envío de material militar por valor de 100 millones de libras (120 millones de euros), lo que incluía misiles antiaéreos Starstreak, misiles antitanque y munición de alta precisión.

Johnson, que había advertido el 1 de febrero en Kiev del desastre político, humanitario y militar que supondría una invasión, tachó de “crimen de guerra” ruso la matanza de medio centenar de personas el viernes en una estación de tren de Kramatorsk, el principal bastión militar ucraniano en el Donbás.

La Presidencia ucraniana no dudó en calificar al primer ministro británico de “líder en ayuda militar a Ucrania, líder de la coalición contra la guerra y líder en sanciones contra el agresor ruso”.

Solicitud

Los 27 dieron el traslado, también en días, la solicitud de adhesión de Ucrania a la Comisión Europea, encargada de hacer el proceso de evaluación. Una vez termine su evaluación, la Comisión Europea devuelve el expediente al Consejo (los gobiernos), para que terminen de tomar una decisión. Y este examen, el de la Comisión Europea, es el que Von ser Leyen ha prometido acelerar a “semanas”.

Al inicio del proceso, el Consejo estaba dividido entre quienes pedían una adhesión acelerada (Polonia y países del Este); y entre los que consideraban que la ampliación de la UE no debería usarse como elemento político y apostaban por respetar los tiempos.

Ejemplo de cómo son los tiempos habituales de la ampliación son los países de los Balcanes, que llevan lustros en el proceso, que lleva consigo reformas políticas, democráticas y económicas para equiparar el país al resto de la UE. Ahora, una vez termine la Comisión Europea su evaluación, se verá qué posición mantienen los 27 al respecto.

“Estoy profundamente convencida de que Ucrania ganará esta guerra”, ha dicho Von der Leyen: “La democracia ganará esta guerra. La libertad ganará esta guerra. Y el derecho de cada país a forjar su propio futuro. Y trabajaremos junto con Ucrania reconstruir Ucrania, y eso significa inversiones y reformas, y lo que forjará su camino hacia la Unión Europea”.

Von der Leyen ha visitado Bucha con Borrell: “Era importante comenzar mi visita en Bucha hoy. Porque en Bucha nuestra humanidad se hizo añicos. Es justo que el mundo haya votado suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta guerra es un desafío para toda la comunidad internacional en un momento decisivo. ¿Ganará la atroz devastación o prevalecerá la humanidad? ¿Prevalecerá el derecho de poder o el Estado de Derecho? ¿Habrá conflictos y luchas constantes o un futuro de prosperidad común?”

“Es muy especial para su visita a Bucha”, ha dicho Zelenski: “Es una señal muy poderosa que habla al mundo y le que Ucrania y la UE están unidos en esta lucha por la justicia, la dignidad y los valores. La vida humana es un valor, vamos a trabajar juntos. Es importante para cada ucraniano, para todos nuestros niños que pueden ver sus vidas en el futuro en Ucrania”.

Zelenski ha insistido en su apelación a la UE: “Es a donde pertenecemos. El objetivo estar en la UE. Lo más importante es que compartimos los valores y lo hemos demostrado porque luchamos con todas nuestras fuerzas por esos valores, por el derecho de nuestra gente a elegir el mundo en el que puedan vivir, con la esperanza en un país libre”.

“Como presidente de un estado liberal y pacífico”, ha dicho Zelenski, “no me gusta hablar de armas, pero tenemos que proteger nuestra libertad, nuestra vida, nuestra integridad territorial y, lo más importante, a todo nuestro pueblo. Es nuestro tesoro, nuestra unidad, nuestra fuerza. Me gustaría agradecer a Ursula von der Leyen personalmente por el quinto paquete de sanciones, per no es suficiente porque nos han quitado mucho, los territorios, la gente. Y vamos a recuperar los territorios, pero no podemos devolver a la vida a esa gente, lamentablemente. Esta es una gran responsabilidad, sigan ayudándonos con las sanciones. Es la única manera porque Rusia solo puede entender este tipo de lenguaje”.

Con información de EFE