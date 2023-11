Líderes internacionales reconocieron el triunfo de Javier Milei en el balotaje

Presidentes, líderes internacionales y embajadores reconocieron el triunfo del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien logró imponerse en el balotaje por más de diez puntos ante el postulante de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y será el próximo presidente por los próximos cuatro años.

Uno de los primeros en enviarle un mensaje fue el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, quien felicitó al libertario y lo instó a “trabajar juntos” en la “protección de los derechos humanos y la democracia”. “¡Felicitaciones a Javier Milei y al pueblo argentino!”, expresó en un mensaje que publicó en la red social X (antes Twitter).

En ese sentido, señaló: “Esperamos trabajar juntos en las prioridades compartidas que benefician a la gente de nuestros dos países, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el cambio climático, la mejora del clima de inversiones y la inversión en la clase media”. Al posteo que publicó en la red social X lo acompañó con una foto junto a Milei, en el último encuentro que mantuvieron.

¡Felicitaciones a Javier Milei @JMilei y al pueblo argentino! Esperamos trabajar juntos en las prioridades compartidas que benefician a la gente de nuestros dos países, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el cambio climático, la… pic.twitter.com/jH7C22paH0 — Embajador Marc R. Stanley (@USAmbassadorARG) November 19, 2023

Desde el exterior, el primer presidente en expresarse sobre los resultados de las elecciones fue el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. “La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Mis felicitaciones a las instituciones argentinas por conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de manera ordenada y pacífica”, publicó en sus redes sociales.

Y felicitó, aunque sin nombrar a Milei: “Le deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará disponible para trabajar junto a nuestros hermanos argentinos”.

A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica.



Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A… — Lula (@LulaOficial) November 19, 2023

Desde Chile, Gabriel Boric saludó a Milei por la victoria y Massa por “su digno reconocimiento de la derrota”. “Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como Presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas”, aseguró desde sus redes sociales.

Hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su Presidente por los próximos cuatro años.



Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 20, 2023

Sebastián Piñera, quien fue antecesor de Boric, también envío su mensaje a través de redes sociales: “Felicitaciones a Milei por su gran triunfo presidencial y al pueblo argentino por una hermosa jornada democrática. Que las ideas y las fuerzas de la Libertad guíen y conduzcan a Argentina por los caminos de la Libertad, la Justicia y el Progreso”.

Felicitaciones a @JMilei por su gran triunfo presidencial y al pueblo argentino por una hermosa jornada democrática.



Que las ideas y las fuerzas de la Libertad guíen y conduzcan a Argentina por los caminos de la Libertad, la Justicia y el Progreso. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) November 20, 2023

El mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, también saludó al ultraderechista y destacó que tienen “mucho para trabajar en conjunto y para mejorar nuestras relaciones bilaterales”.

Saludo al presidente electo @JMilei. Tenemos mucho para trabajar en conjunto y para mejorar nuestras relaciones bilaterales. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 20, 2023

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, por su parte, fue otro de los que saludó a Milei. “Ofrezco la mano cordial y fraternal del Paraguay para fortalecer las relaciones entre nuestros países. Al gran pueblo argentino ¡salud!”, destacó en sus redes sociales.

Saludo en nombre del pueblo paraguayo al pueblo hermano argentino, por una ejemplar jornada electoral. Felicito a @JMilei por su victoria y ofrezco la mano cordial y fraternal del Paraguay para fortalecer las relaciones entre nuestros países. Al gran pueblo argentino ¡salud! — Santiago Peña (@SantiPenap) November 20, 2023

Otro de los mensajes llegó desde Colombia con Gustavo Petro, quien replicó un mensaje del ex mandatario de ese país Iván Luque para lamentar la victoria de la extrema derecha. “Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, cuestionó en redes sociales.

Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. https://t.co/TCqBPLSkkO — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2023

Antes, Luque había publicado una felicitación a Milei. “Hoy triunfó la Democracia y se venció el populismo, la demagogia y al Grupo de Puebla”, remarcó el mandatario ecuatoriano.

Quiero extender mi felicitación a @JMilei quien se convierte hoy en el nuevo presidente de la Argentina. Hoy triunfó la Democracia y se venció el populismo, la demagogia y al Grupo de Puebla. pic.twitter.com/zVHiWJtkoV — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 19, 2023

MB