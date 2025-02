La preocupación e impopularidad de la mayoría de las medidas de Trump marcan las encuestas sobre su primer mes en el cargo

Los estadounidenses están teniendo sentimientos encontrados sobre el primer mes del segundo mandato de Donald Trump. Este jueves se publicaron distintas encuestas sobre el índice de aprobación del presidente en sus primeros 30 días en el cargo, las cuales ya apuntan la impopularidad de muchas de las órdenes ejecutivas firmadas, así como la preocupación por las aspiraciones de expandir su poder.

El sondeo realizado por el Washington Post e Ipsos muestra que el 57% de los encuestados creen que Trump excedió su autoridad desde que asumió el cargo, mientras que el de Reuters-Ipsos apunta que el 71% de los estadounidenses cree que los ricos tienen demasiada influencia sobre la Casa Blanca.

La encuesta realizada por SSRS para la CNN, señala que el 47% de los encuestados apoya la gestión de Trump hasta la fecha 47% y un 52% no. Aun así, el índice de popularidad sigue siendo mayor que el que tuvo en cualquier momento de su primer mandato. Después del torrente incesante de órdenes ejecutivas, el desmantelamiento de la administración y el despliegue de una campaña ultraconservadora que pone en el punto de mira a los migrantes y el colectivo LGTBIQ+, el 75% considera que Trump está ejerciendo la presidencia tal como esperaban. En esta pregunta se pedía responder sin tener en cuenta si se aprobaban o no las actuaciones del republicano.

En esta misma encuesta de la CNN, un 35% de los latinos y un 30% de los negros respondieron que Trump está gestionando la presidencia de una manera que no esperaban. La proporción es mucho menor entre los blancos, del 20%. Entre los que respondieron que el republicano no está haciendo lo que esperaban, un 29% de los latinos lo ve como algo negativo, por un 24% de los negros y un 16% de los blancos.

La encuesta del Washington Post recoge que el 43% apoya lo que hizo el presidente durante su primer mes en el cargo, mientras que el 48% se opone. La dura campaña de miedo que desplegó Trump contra los migrantes, con la autorización de redadas en escuelas e iglesias y deportaciones a Guantánamo, cuenta con un 50% de aprobación y solo un 48% de juicios negativos. Por contra, la manera en que Trump abordó la economía y el gobierno federal cuenta con un 45% y 44% de aprobación, mientras que un 53% y un 54% la censura, respectivamente.

Musk y el DOGE preocupan

Los recortes que está liderando el multimillonario Elon Musk al frente del grupo de trabajo DOGE —aunque sigue sin estar claro si él dirige el grupo, ya que en un documento judicial la Casa Blanca aseguró que no era el administrador— son una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. En la encuesta de Reuters, el 58% declaró que les preocupaba que la intervención de Musk pudiese retrasar programas federales como los pagos de la jubilación de la Seguridad Social y las ayudas a estudiantes. Solo un 29% señaló que no les preocupaba.

El índice de aprobación de Musk en la encuesta del Washington Post también es reducido. El 34% dijo que aprueba la forma en que el multimillonario está llevando a cabo su trabajo, el 49% lo desaprueba y el 14% no está seguro. Los estadounidenses rechazan por un margen de dos a uno que Musk cierre agencias federales que considera innecesarias, y la mayoría (63%) está preocupada de que el DOGE esté accediendo a datos personales confidenciales de individuos.

Del mismo modo, el 62% de los encuestados por Reuters rechaza que el presidente tenga derecho a despedir a cualquier empleado federal que no esté de acuerdo con él, en comparación con el 23% que dijo estar de acuerdo. Las suspensiones masivas de trabajadores federales y algunos despidos ejecutados por la administración Trump constituyen acciones de dudosa legalidad, ya que los funcionarios cuentan con una serie de garantías y no pueden ser destituidos tan fácilmente.

De hecho, las acciones de la administración Trump desencadenaron un tsunami de recursos y bloqueos judiciales, mientras sindicatos y grupos de abogados advierten que el presidente no tiene autoridad para hacer muchas de las cosas que se propuso. Mientras que el 57% de los encuestados por el Washington Post creen que Trump se está extralimitando, un 40% sí que considera que tiene el poder para actuar como lo está haciendo. Algunas de las órdenes ejecutivas que firmó Trump, como la de revocar el derecho a la ciudadanía por nacer en territorio estadounidense, van en contra de la misma Constitución.

Aunque las acciones del DOGE generen preocupación, el 59% de los encuestados por Reuters sí que están de acuerdo con el objetivo de reducir el tamaño del gobierno federal. Dentro de este porcentaje se incluye aproximadamente un tercio de los demócratas, la mayoría de los independientes y casi todos los republicanos. Aproximadamente uno de cada cinco demócratas y casi todos los republicanos respaldan el recorte de la ayuda estadounidense a países extranjeros. En el sondeo del Washington Post, el 37% cree que está recordando gastos superfluos, frente el 34% que cree que está cerrando programas necesarios. El 26% no está seguro.

La alianza del hombre más rico del mundo con el presidente estadounidense, así como el acercamiento de los multimillonarios de las grandes tecnológicas a la Casa Blanca, también están generando recelos. Según la encuesta de Reuters, el 69% de los estadounidenses cree que los ricos están ganando dinero gracias a sus conexiones con la nueva administración. Incluso entre aquellos que dicen identificarse con el movimiento MAGA (Make America Great Again, y que representa una de las alas más radicales dentro del trumpismo), un 44% piensa que los más ricos se están beneficiando de sus contactos con la Casa Blanca.

La economía sigue siendo prioritaria

La encuesta de la CNN resalta que el 55% de los ciudadanos de Estados Unidos creen que Trump no prestó suficiente atención a los problemas más importantes del país. El 62% cree que no trabajó lo suficiente para reducir el precio de los productos. Incluso el 47% de los republicanos creen que Trump no está atajando suficientemente la inflación.

En la encuesta del Washington Post, un 26% describe la situación económica del país a día de hoy como “positiva”, frente al 73% que la califica de “negativa”. El 76% ve excesivo el precio de la gasolina y la energía, mientras que el 92% piensa lo mismo del precio de la comida.