La primera denuncia de una mujer contra el político español Monedero llegó a la cúpula de Podemos en 2016

La cúpula del partido español Podemos supo en 2016 que una mujer, militante del partido, había vivido un “episodio grave” con el dirigente Juan Carlos Monedero, un incidente en el que otra mujer también se habría visto afectada y que sucedió tras un acto del partido en Cataluña. En aquel momento, apenas dos años después de su fundación, Podemos no contaba con un protocolo contra el acoso. La afectada contó su caso a varias personas de Podemos y los hechos llegaron al Área estatal de Igualdad, que elevó el asunto “hacia arriba” para informar a la cúpula y pedir responsabilidades, según confirmaron a elDiario.es tres fuentes distintas conocedoras de cómo se gestionó aquella situación.

Las mismas fuentes aseguran que la dirección de Podemos comunicó entonces que si las mujeres decidían denunciar ante la policía o la justicia el partido las apoyaría, pero que no se abrió investigación alguna ni se tomó ninguna medida contra Monedero o para poner en marcha protocolos generales de gestión de estos casos. “Eran acusaciones graves y, aunque la víctima no quería hacer nada concreto para no exponerse, su idea era que fuera el partido el que actuara, pero no se hizo nada”, asegura una de esas fuentes, que tuvo conocimiento directo de lo sucedido. Una de las fuentes consultadas es la persona que en el momento de la denuncia era responsable de Formación, Argumentario y Contenidos del Área de Igualdad de Podemos. Fue quien se encargó de tramitar las comunicaciones sobre el caso entre dirigentes del partido en Cataluña y Madrid.

Las tres fuentes fechan la denuncia de este “episodio grave” –así coinciden en calificarlo todas– a finales de 2015, después de un acto público del partido en Cataluña al que acudió Monedero, y afirman que sucedió en una vivienda particular. Entonces, el fundador de Podemos no tenía cargos orgánicos en el partido, tras su salida en abril de 2015. La mujer relató los hechos a, al menos, dos personas del partido en Cataluña. Una de ellas lo consideró un suceso grave y dio traslado al Área estatal de Igualdad de Podemos, cuya responsable era en aquel momento Clara Serra. Según el entonces responsable de Formación de su área, fue Serra quien se encargó de trasladar lo sucedido a la dirección de Podemos. El relato de las tres fuentes coincide en que los hechos se llevaron a Madrid con la intención de que el partido moviera ficha sin que la afectada tuviera que exponerse, algo que la mujer dejó claro desde el principio que no quería hacer.

Dos de las fuentes subrayan que la denunciante no quería “exponerse” porque quería permanecer en el partido y temía que si todo dependía de que ella diera la cara e iniciara un proceso podría quedar marcada de alguna manera y que eso afectara a su imagen y a sus posibilidades en la organización. “La idea era que, sin tener ella que asumir esa exposición, el partido se encargara de hacer algo, pero eso no pasó”, aseguran las mismas fuentes. El episodio se trasladó con discreción a la dirección de Podemos, sin comunicar el nombre de la víctima para protegerla al máximo.

Una persona que participó en el proceso afirma que la respuesta desde arriba fue que las mujeres que relataron los hechos tendrían el apoyo del partido si decidían denunciar ante la policía o los juzgados, algo que ellas ya habían expresado que no deseaban hacer. “No se investigó ni se tomó ninguna acción contra él y la orden fue que el asunto se tratara sin que hiciera ruido para que no saliera de allí y no perjudicara”, asegura. Una segunda fuente directa añade que se intentó que el partido apartara a Monedero y que se asumiera que, más allá de este caso concreto, el problema de machismo era estructural, como sucedía en general en el resto de partidos o movimientos sociales, y que requería de acciones y documentos específicos. Con seguridad afirma que ni se tomó ninguna acción concreta contra Juan Carlos Monedero ni en ese momento se impulsó ninguna medida más general. No fue hasta 2018 que Podemos aprobó su protocolo contra el acoso.

La tercera fuente, que tuvo contacto directo con la víctima, relata que supo que el asunto “viajó” a Madrid pero que nunca tuvieron más noticias.

Preguntado por elDiario.es este jueves, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos cuando sucedió este episodio, asegura no haber tenido noticia de esa queja ni de ninguna otra sobre los comportamientos de Monedero con las mujeres. “Jamás tuve conocimiento mientas fui secretario general de Podemos de ninguna denuncia de ninguna mujer en el partido contra Juan Carlos Monedero por ningún asunto derivado de su comportamiento sexual”, afirma. Desde Podemos, una fuente oficial afirma que el partido no tiene constancia de este caso y remite a Clara Serra, la entonces responsable de Igualdad. Contactada por este medio, Serra, que abandonó la formación hace años, no ha querido pronunciarse al respecto.

Los inicios

La dirección que funcionaba en Podemos en 2016 salió de la primera Asamblea Ciudadana del partido, Vistalegre I, un Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano entre congresos, formado por 62 personas entre las que estaba el entonces núcleo de máxima confianza de Pablo Iglesias: además de Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa, Tania González, Rafa Mayoral, Auxiliadora Honorato, Sergio Pascual e Irene Montero. Todas ellas, así como otras personas como Pablo Bustinduy, Luis Alegre, Gemma Ubasart y Ángela Ballester constituyeron después el primer Consejo de Coordinación, la ejecutiva de aquel partido incipiente.

En esa ejecutiva no había todavía una secretaría sobre Igualdad y Feminismos, sino un área de responsabilidad en la órbita de uno de los principales departamentos, asignada a una persona del Consejo Ciudadano. En aquel momento fue Clara Serra quien asumió como responsable estatal de Igualdad, Feminismos y Sexualidad, un cargo que mantuvo hasta Vistalegre II.

De ese modo, aunque Serra estaba al frente de todos los asuntos relacionados con esos ámbitos, su cargo en el partido no le permitía acudir a las reuniones de la ejecutiva, solo a las del Consejo Ciudadano, que se reunía de forma ordinaria al menos cada tres meses.

Juan Carlos Monedero fue noticia estos días después de que trascendiesen varias quejas de mujeres que denunciaron tocamientos y comportamientos inadecuados de quien fue uno de los fundadores de Podemos. Su partido alega que lo apartaron de los actos, sin darle ninguna explicación, a raíz de conocer en septiembre de 2023 dos quejas de sendas mujeres que se dirigieron a la organización. Este viernes, La Sexta ha mostrado unas capturas de los chats del grupo de Telegram del Consejo Ciudadano Estatal que muestran que Monedero seguía participando en ese órgano al menos hasta diciembre de 2023, meses después de que tuvieran conocimiento de la denuncia.

Tras las revelaciones de elDiario.es, se conoció también que la Universidad Complutense, donde es profesor, inició una investigación tras otra denuncia de una alumna.

Contactado por esta redacción el pasado miércoles, Monedero dijo desconocer que existiese queja alguna sobre él en el seno del partido y aseguró que nadie en Podemos le comunicó que se le iba a apartar de las actividades ni tampoco el motivo. La eurodiputada Isa Serra e integrante de la dirección de Podemos insistió este jueves en que el partido actuó en cuanto supo de las quejas de mujeres contra Monedero.

El hombre que nunca se fue del todo

Sin Monedero, es difícil explicar el nacimiento y buena parte de la historia del partido. Pablo Iglesias contó con él desde el principio y fue de los cinco nombres que presentaron el manifiesto Mover Ficha en el Teatro del Barrio, hace once años, el embrión de la candidatura para las elecciones europeas de 2014.

Salió elegido como parte de la lista de Iglesias en la primera asamblea del partido y después asumió el puesto de secretario de Proceso Constituyente y Programa en la ejecutiva que nació de aquel primer congreso. Pero no duró mucho en el puesto porque a finales de abril de 2015 renunció a todos sus cargos.

“Quizá Juan Carlos no es hombre de partido, Juan Carlos es un intelectual que necesita volar y quizá formar parte de órganos de dirección de formaciones políticas no siempre es compatible con que alguien como Juan Carlos pueda desplegar las alas. Estamos de acuerdo que puede ser una figura mucho más útil tanto para Podemos como para el cambio político como para las necesarias reflexiones críticas que nos deben acompañar trabajando sin la presión y sin la losa de las responsabilidades orgánicas”, explicó Iglesias al anunciar la decisión.

Aunque se desvinculó de toda función orgánica, Monedero nunca se fue del todo, siguió militando y desde fuera de esas responsabilidades se implicó en la construcción de la estructura estatal del partido recorriendo y visitando los círculos de los diferentes puntos de España que habían ido naciendo al calor de la irrupción de Podemos en aquellos años.

Iglesias, después de Vistalegre II, lo recuperó como invitado a algunos Consejos Ciudadanos y esa figura, la de invitado permanente a las reuniones de la dirección ampliada, quedó consagrada tras la Cuarta Asamblea, en 2021, cuando Ione Belarra asumió el mando del partido.

Fue también entonces cuando la dirección del partido decidió nombrarlo director del Instituto 25M (después Instituto República y Democracia) una fundación vinculada al partido en la que estuvo hasta el 19 de mayo de 2023. Aunque su marcha no se oficializó hasta unos meses más tarde, el 14 de septiembre, dos días después de que llegara a la dirección un mail con una denuncia por sus comportamientos con varias mujeres. A pesar de que según las fuentes consultadas la dirección ya tenía constancia de esa denuncia, Belarra, en un mensaje en sus redes, lo despidió entre elogios. “Muchas gracias por tu incansable trabajo en Podemos pero, sobre todo, por haberte desvivido siempre por su magnífica militancia. Lo fácil, con todos los ataques que has recibido, era haber abandonado. Seguimos peleando juntos”, le escribió.