El político Juan Carlos Monedero, ex Podemos, fue denunciado por una estudiante por acoso sexual y hay más casos

La Universidad Complutense de Madrid investiga al político y politólogo español Juan Carlos Monedero, exdirigente de Podemos, por la queja oficial de una alumna. La entidad educativa asegura abrió “un expediente de información reservada confidencial por una denuncia de una alumna”. Según pudo saber elDiario.es, la denuncia se produjo al amparo del protocolo de actuación contra el acoso sexual y/o sexista con el que cuenta la universidad. Juan Carlos Monedero es profesor en la facultad de Ciencias Políticas de la UCM desde 1992.

La denuncia se formalizó hace unas semanas y se hizo conforme a lo que establece el protocolo de la Complutense. La universidad aprobó este documento para fijar el procedimiento a seguir en caso de existir una queja y también las posibles sanciones.

Monedero estudió en esa universidad. Primero, Economía desde donde se pasaría a Ciencias Políticas en 1984. Ocho años más tarde empezó como profesor en esa misma Facultad de Ciencias Políticas. En 1996 leyó su tesis doctoral, Causas de la disolución de la República Democrática Alemana. La ausencia de legitimidad: 1949-1989, que le permitió obtener una plaza como Profesor titular de Escuela Universitaria en el año 2000. La extinción de este cuerpo docente llevó a la universidad a fusionar estas figuras con las de profesor titular, puesto que alcanzó en 2009, según el BOE, y mantiene hasta hoy.

Podemos fue alertado de que Monedero “manoseaba” a mujeres y alega que lo apartó

“Buenas tardes, me pongo en contacto con vosotras porque tengo conocimiento directo desde hace años y es vox pópuli que el señor Juan Carlos Monedero se dedica a incomodar y manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido en los que tiene acceso a ellas”. Es el inicio de un correo electrónico enviado por una mujer a la Secretaría de Feminismos de Podemos el martes 12 de septiembre de 2023. El mail fue respondido el 22 de septiembre por la dirección de correo de la Secretaría de Feminismos, entonces a cargo de Ángela Rodríguez Pam, para comunicar que se ponía el caso en conocimiento de la Comisión de Garantías del partido.

Solo dos días después del correo enviado por la simpatizante, el 14 de septiembre Monedero anunció en redes sociales su dimisión de la dirección de la Fundación República y Democracia, el único cargo ligado al partido que mantenía. Ese mismo día, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, agradecía su “incansable trabajo”. Varias fuentes confirman que, para entonces, la dirección del partido ya tenía conocimiento de que una mujer había enviado una queja por escrito contra Monedero por sus comportamientos inapropiados con mujeres cercanas a ese espacio político.

Tras recibir la consulta de elDiario.es en la tarde del miércoles, fuentes oficiales de Podemos aseguran que cuando tuvieron conocimiento de esas quejas apartaron al dirigente de los actos del partido, aunque no llegaron a comunicarle los motivos. Monedero, por su parte, afirmó a elDiario.es que nadie le comunicó nunca esas protestas y que él siguió participando en actos de partido por toda España después de septiembre de 2023.

Según pudo saber elDiario.es, la mujer que envió el mail es una de las afectadas por esos comportamientos de Juan Carlos Monedero y además estaba en contacto, cuando remitió esa queja al partido, con otras mujeres que habían sufrido o sido testigos de actitudes similares. Por eso, aunque es ella la que envía el correo desde su cuenta personal, con nombre y apellidos, parte del texto está escrito en primera persona del plural.

Por las mismas fechas, una segunda mujer hizo llegar un testimonio todavía más grave a varios miembros de la dirección, aunque no por escrito. Fuentes del partido también confirman la existencia de ese segundo relato de otra mujer “como víctima de violencia sexual por parte de Juan Carlos Monedero”, pero señalan que la petición en este caso se acotaba a que el expolítico quedara fuera de la vida pública del partido. Los dos hechos -la queja por escrito y la denuncia verbal-, aseguran fuentes oficiales de Podemos, coincidieron en el tiempo, septiembre de 2023, y llevaron a la dirección del partido, según la explicación que dieron, a dejar fuera a Monedero de los actos públicos del partido. Preguntados por si esa decisión y sus razones fueron comunicadas al interesado, alegan que no lo hicieron, puesto que no se trataba de un procedimiento formal, sino de “garantizar espacios seguros” dentro del partido.

Durante los últimos meses elDiario.es llevó a cabo una investigación que permitió identificar a varias mujeres que confirman haber vivido situaciones incómodas con Juan Carlos Monedero. Ninguna de ellas estuvo ni está vinculada a Podemos, pero sí participaron en eventos organizados por el partido y guardan una enorme diferencia de edad con Monedero.