Trabajadores de Médicos sin Fronteras abusaron y explotaron sexualmente a refugiadas de Sudán a cambio de comida

Un informe interno de la ONG Médicos sin Fronteras (MSF) determinó que trabajadores de la organización abusaron sexualmente de refugiadas sudanesas que habían llegado a Chad huyendo de la guerra en el país. La investigación, empujada por una denuncia de la situación publicada por la agencia Associated Press (AP), documentó 59 acusaciones de diversos tipos de explotación sexual y llevó al despido de 18 trabajadores.

El informe, cuyos extremos adelantó la semana pasada AP, se completó en julio y documenta episodios en que empleados de la ONG abusaron de menores o exigieron sexo a cambio de comida a refugiadas. Algunas de las actuaciones eran reiteradas, por lo que el informe plantea que se diesen situaciones de “tráfico sexual” organizado.

La ONG reconoce que el informe puede no incluir todos los casos reales por la renuencia de muchas mujeres a hablar abiertamente, y que no fue posible localizar a todos los responsables por la magnitud de la emergencia humanitaria —con cientos de miles de refugiados— y los cambios frecuentes en la plantilla. También aseguró a AP y confirma a elDiario.es que reforzó los sistemas de referencia para los candidatos y los sistemas para presentar quejas.

Investigación de 2024

Los abusos empezaron a investigarse en otoño de 2024 y las víctimas, además de refugiados, también son chadianas, y trabajadoras y contratistas de MSF. Algunos casos conllevaban la explotación sexual de refugiadas a cambio de comida, agua, leche o puestos de trabajo, así como casos de prostitución, también de menores de edad.

El informe detalla un caso de un bloque de un campo de refugiados en el que los líderes comunitarios impusieron un toque de queda para evitar que el personal de la ONG “visitase” a chicas jóvenes.

Además, a siete chicas contratadas se las llevó en coche a lo que en teoría eran zonas de distribución de agua y obras de construcción, pero en realidad era otra ubicación, donde se vieron “expuestas” a abusos sexuales y solicitudes de sexo, según el informe citado por AP. También se amenazó a trabajadoras chadianas con que perderían el trabajo si se negaban a tener relaciones con colegas o supervisores.

El informe no detalla los puestos de los que incurrieron en los abusos, pero señala que eran contratados locales, internacionales y contratistas.