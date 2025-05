Un tribunal de EEUU declara ilegales los aranceles generalizados de Trump

Los aranceles generalizados de Trump son ilegales por suponer un abuso de los poderes de emergencia. Así de claro se ha expresado este miércoles el Tribunal de Comercio Internacional – corte federal especializada en demandas civiles relacionadas con el derecho comercial internacional–, con sede en Nueva York, en su fallo sobre los aranceles generalizados anunciados por el presidente de EEUU, Donald Trump, en lo que denominó “día de la liberación”, el pasado 2 de abril. El fallo de 49 páginas conocido este miércoles llega en respuesta a una demanda presentada por una docena de Estados demócratas.

“El tribunal concluye que la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (IEEPA) [la ley en la que se ampara Trump] no autoriza ninguna de las Órdenes Arancelarias denominadas Globales, de Represalia o por Tráfico de drogas”, afirma el panel. “Las Órdenes Arancelarias Globales y de Represalia exceden cualquier autoridad conferida al presidente por la IEEPA, para regular las importaciones mediante aranceles”, prosigue, y añade: “Las Órdenes Arancelarias por Tráfico de drogas no son válidas porque no abordan las amenazas descritas en dichas órdenes”.

La decisión de los jueces declara ilegales y anula la gran mayoría de los aranceles decretados por Trump, incluidos los impuestos del 25% a Canadá y México y del 20% a China con la excusa del fentanilo y la inmigración, y los mal llamados aranceles recíprocos al resto del mundo, que se establecieron de forma generalizada en el 10% después de que el presidente rectificase y concediese una tregua parcial ante la presión de los mercados.

Así, el panel “otorga a los demandantes el derecho a una sentencia; y dado que el tribunal además considera que no existe una controversia genuina sobre ningún hecho material, se dictará sentencia sumaria en contra de Estados Unidos”. En conclusión: “Las Órdenes Arancelarias impugnadas serán anuladas y su aplicación quedará permanentemente suspendida”.

El tribunal, así anula buena parte de los aranceles decretados por la Casa Blanca, en concreto los del 25% impuestos a México y Canadá –y del 20% a China– con el argumento de la migración irregular y el tráfico de fentanilo. Así mismo, el tribunal suspende la tasa generalizada del 10% anunciada por Trump para todo el mundo –cifra en la que se quedó después de que Trump diera marcha atrás después de una semana de caída de los mercados–.

Al poco tiempo de conocerse el fallo, el Gobierno de EEUU presentó un recurso de apelación. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, citado por Associated Press, ha afirmado que los déficits comerciales constituyen una emergencia nacional “que ha devastado comunidades estadounidenses, dejado atrás a nuestros trabajadores y debilitado nuestra base industrial de defensa; hechos que el tribunal no ha cuestionado”. Según Desai, la administración “sigue comprometida a utilizar todas las palancas del poder Ejecutivo para afrontar esta crisis y restaurar la grandeza de Estados Unidos”.

Este revés judicial amenaza con dejar a Trump sin una de sus principales herramientas para chantajear al resto del mundo e imponer su voluntad en la economía global, a expensas de la aprobación del Congreso, según el fallo conocido este miércoles.

Lo que aún no está claro es si la Casa Blanca pausará la aplicación de todos los aranceles basados en poderes de emergencia mientras responde al fallo judicial, que se prevé acabe en el Tribunal Supremo, donde Trump tiene una súper mayoría de seis jueces a tres.

Aun así, Trump podría seguir aplicando aranceles temporales del 15% durante 150 días a países con los que Estados Unidos mantiene un déficit comercial sustancial, según el fallo, que señala que el presidente tiene esa autoridad en virtud del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974.

El caso fue evaluado por un panel de tres jueces: Timothy Reif, nombrado por Trump; Jane Restani, designada por el presidente Ronald Reagan; y Gary Katzman, elegido por el presidente Barack Obama.

Aunque los aranceles normalmente deben ser aprobados por el Congreso, Trump sostiene que tiene autoridad para actuar por su cuenta cuando se trata de los déficits comerciales, a los que considera una emergencia nacional.

Los llamados “aranceles del Día de la Liberación” de Trump sacudieron los mercados financieros internacionales y llevaron a muchos economistas a recortar sus previsiones de crecimiento para la economía estadounidense y del resto de países del mundo.