Trump amenaza a Apple con un arancel del 25% si no fabrica íntegramente los iPhone en EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó a Apple con un arancel del 25% si no fabrica íntegramente los iPhone en EEUU. Así lo aseguró en su red social: “Hace tiempo le informé a Tim Cook, de Apple, que espero que los iPhones que se vendan en Estados Unidos sean fabricados y ensamblados en Estados Unidos, no en India ni en ningún otro lugar. Si ese no es el caso, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25% al gobierno de Estados Unidos”.

El anuncio forma parte de la ronda de amenazas arancelarias de Donald Trump este viernes. También previó una subida hasta el 50% de los aranceles a la UE si las negociaciones no avanzan: “La Unión Europea, que se formó con el principal propósito de aprovecharse de Estados Unidos en materia de comercio, es muy difícil de tratar (....) ¡Nuestras conversaciones con ellos no avanzan!”, dijo.

El político republicano lleva meses adviertiendo de que su objetivo final es repatriar las cadenas de producción a EEUU, incluida la tecnológica, por muy caro y dificultoso que resulte. Y remarcó varias veces su plan del iPhone 'made in USA': “Nadie se librará de la responsabilidad”, dijo hace semanas Trump en su red social.

El dispositivo de Apple se convirtió en un indicador del impacto de los aranceles en la industria tecnológica, por la gran dependencia de China que tiene la marca, pero también porque más del 60% de los estadounidenses es usuario de iPhone, según la consultora DemandSage; y el 90% de ellos solo los reemplaza por otros dispositivos de Apple, según Oxford Economics.